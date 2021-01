0 shares







La estructura nace en La Plata de la mano de Gisele Fernández, la hermana de la Vicepresidenta de la Nación. La Capitana es una organización que, expresado por Camila Quevedo, en Moreno es política territorial, juventudes y feminismo popular: «La Capitana nace en Moreno prácticamente con la idea de construir en la política un nuevo camino sobre todo con la juventud, nosotros venimos laburando en el territorio con distintos compañeros y compañeras hace mucho tiempo y le quisimos dar un nuevo marco a dentro de La Capitana que tiene como eje transversal la formación en políticas públicas y el feminismo popular y esto lo trasladamos a los barrios a todas nuestras actividades territoriales, y la idea fue expandirnos, fuimos construyendo distintos territorios. La verdad que para nosotros en un año de pandemia nos pudimos consolidar como organización política en el territorio y poder empezar a tener el reconocimiento de nuestras vecinas y vecinos que al fin y al cabo es lo que esperamos. Nosotros seguimos construyendo nuestros territorios, seguimos expandiéndonos y consolidándonos como organización política»

¿Esa expansión es solo fronteras adentro o cruza las líneas propias de Moreno?

Por el momento es en Moreno pero es una organización provincial. Nosotros venimos trabajando en otros distritos, de hecho la organización tiene una construcción en 20 distritos con muchos compañeros en el interior de la provincia con lo cual tiene una variación en la construcción de los territorios porque no es lo mismo vivir en el Conurbano bonaerense que construir en Junín o construir en 9 de Julio. Tenemos una variedad de compañeros con los que estamos construyendo una organización provincial muy interesante y muy variada.

¿En qué corriente o línea del Frente de Todos se ubica La Capitana cercana a Máximo Kirchner, La Cámpora?

La Capitana nace en La Plata y nace de la mano de Gisele Fernández, la hermana de Cristina, y nosotros nos gusta construir con todos, la verdad es que tenemos muy buena relación con mucho de los dirigentes nacionales y provinciales, tenemos muy buena relación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof de hecho nosotros recibimos mucha ayuda de parte del gobierno para sostener los distritos y vamos construyendo con todos. La verdad actualmente nuestra idea es ir abriéndonos caminos en la política sin decir directamente nosotros estamos alineados políticamente, estamos construyendo con todas las fuerzas políticas porque entendemos que la política hay que construirla de esta forma en esta nueva etapa, obviamente que con el compañero Máximo Kirchner tenemos muy buena relación, con La Cámpora también.

Como hablaste de territorio y de feminismo popular, la Intendenta municipal también se define es esos aspectos ¿qué vínculos tienen ustedes entonces con el gobierno de Mariel Fernández y con la figura de la Intendenta?

Nosotros la verdad que hemos tenido algún acercamiento, obviamente Mariel le ha tocado gobernar en este año en las peores condiciones con una pandemia que nadie se esperaba y con un Moreno que la verdad viene bastante vapuleado en materia de desarrollo, economía. No tenemos relación directa con Mariel, si con distintos compañeros, no hemos tenido una reunión directa con la Intendenta pero si hemos tenido conversaciones con distintos compañeros y la realidad es que nosotros respetamos la figura de la Intendenta. También entendemos que se viene otro año muy difícil con toda la vacunación, la pos pandemia porque en realidad tampoco sabemos cuando va a terminar. Como parte del Frente de Todos vamos a acompañar porque somos peronistas y vamos a acompañar los gobiernos peronistas.

¿Qué experiencia te dejó tu paso en la administración de Festa?

De mucho aprendizaje de lo bueno y de lo malo, la verdad los que entramos al gobierno de Festa con Festa siendo parte de su núcleo más cercano todo había nacido como un sueño muy grande de transformar Moreno y lo vivimos de esa forma los primeros años, y después fueron pasando distintas cuestiones, nosotros cuando decidimos irnos del espacio político de Walter lo hicimos por una cuestión simple, uno puede tener diferencias en las practicas que lleva a cabo su dirigente pero cuando hay diferencias ideológicas tiene un límite y uno no puede pertenecer a un lugar donde hay diferencias ideológicas. A mí me dejó un montón de aprendizaje y creo que me marcó un poco el camino hacia donde ir y hacia donde no ir porque eso es lo que significó Walter para nosotros

Y en esto del límite ideológico ¿cuál fue?

Y nosotros sentimos que había que tener mucha más consideración con los compañeros que estaban en el territorio. Uno no puede construir política solo escuchando a dos o tres que tenés al lado y que obviamente te van a estar diciendo que está todo bien y desde ahí construir para abajo. Lo fundamental en la política, y así la entendemos nosotros, es escuchar a nuestros compañeros que están en los territorios y construir desde el territorio hacia arriba, construir con estos compañeros que en definitiva son los que todos los días ponen la cara.

¿Qué contenido tiene el feminismo popular que presenta La Capitana como organización política?

En principio nosotros entendemos que el feminismo no puede ser sectario, muchas veces nosotros tenemos la práctica diaria de hablar con nuestros compañeros varones y siempre tenemos el feminismo, como que no puede y no debe ser sectario porque en el momento que el feminismo es sectario terminamos haciendo lo que hicieron con nosotras durante siglos, entonces esa es nuestra primer premisa. Segundo es realmente poder, obviamente no romantizar el rol de la mujer, por supuesto, pero si tener en cuenta una variedad de mujeres distintas y poder escucharlas a todas, a todas con sus distintas realidades, con sus contextos, con sus historias de vida, con sus trayectos de vida, fundamentalmente sus trayectos de vida. El feminismo no se puede centrar en solamente en un tipo de feminismo o estar delimitado en cierto espacio sino que tiene que ver con poder escuchar a todas las mujeres, sus necesidades y sus reclamos y no puede ser sectario. Realmente debemos ir hacia un feminismo que podamos escuchar a todas, a todos y también pensar esto, nosotras no podemos sectorizar porque sino estaríamos haciendo lo que hicieron con nosotras durante siglos.

Se creó la Secretaría de Géneros, Mujeres y Diversidad. El presupuesto que tiene para 2021 muestra que, en el mejor de los casos, habrá 200 mil pesos para afrontar las realidades precisamente de mujeres que demandan y que enfrentan todo tipo de violencias

En principio nosotras celebramos la creación de la Secretaría por una cuestión de que es algo que veníamos pidiendo hace mucho tiempo, sobre todo en Moreno por la cantidad de femicidios, por la cantidad de situaciones de violencia de género, de violencia intrafamiliar. En cuanto nos enteramos de su creación para nosotras fue una muy buena noticia y por otro lado cuando nos fuimos enterando de distintas designaciones también nos pareció que fueron adecuadas. Obviamente considero que necesita mayor presupuesto, no hay forma erradicar la violencia de género si no es con mayor presupuesto, no hay forma de erradicar la violencia de género si no se aplican en los territorios políticas públicas concretas, con objetivos claros, con formas de trabajar y con presupuesto, entonces me parece que coincidimos todas que la Secretaría deberá tener más presupuesto