CUATRO EJES SOBRE LA TIERRA Y SUS ACTORES –

La inauguración del Primer Parque Agrario Agroecológico certifica todos y cada uno de los puntos que había desglosado (la semana pasada) la ingenieria agrónoma y Administradora General del IMDEL María Giménez:

La consolidación de la propuesta y apuesta política, en palabras de la Intendenta de Moreno, es:

1- Desarrollo económico

2- Generar trabajo a partir de la tierra

3- Eje alimentario

4- Urbanización planificada (loteos populares y desarrollos privados ordenados)

El Parque Agroecológico, tal como lo adelantamos en Desalambrar, es encuadrar en la ordenanza recientemente aprobada lo que «estaba produciendo una parte de las hectáreas, propiedad del señor Vieytes». Por supuesto que proyecta una ampliación y es el Municipio como INTERMEDIARIO que «acerca al dueño de la tierra la llegada de productores de La Plata que están militando en la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) cuyo Secretario General es Esteban «El Gringo» Castro. Así lo explicó Mariel Fernández: «Es un convenio con la UTEP, lo que tiene de novedoso es que se trata de una salida a la tierra privada ociosa, el propietario Jorge Vieytes accedió hacer este consorcio en acuerdo con productores que están viniendo de La Plata. Es muy beneficioso desde el punto de vista de la producción alimentaria y porque además es una propuesta sin agrotóxicos»

LA INTENDENTA Y UN PEDIDO ESPECIAL A LA JUSTICIA

La semana pasada el Movimiento Popular La Dignidad exigió la libertad de una trabajadora de la economía popular detenida por la justicia (fiscal Buscaglia):

Con aplomo y tranquilidad, Mariel Fernández contestó que «no hay causas armadas» y agregó: «Si existió una toma interviene la justicia. Lo que si nosotros tratamos de hacer es que la justicia no sea tan dura con familias que a veces no tienen noción de la responsabilidad cuando toma ese tipo de acciones; por eso pedimos a la justicia que no fuera tan dura con estas mujeres, pero cuando uno está ocupando tierras privadas interviene la justicia».

DE GUERNICA A MORENO

En referencia a la toma de tierras en Ruta 23 o el barrio La Bibiana II, la Jefa Comunal dijo que se está hablando con las familias. Sobre el desalojo respondió: «Hay muchas cosas que se definen en función de Guernica, pero esa es una propiedad privada y nosotros intervenimos como Estado para garantizar derechos, para que no queden familias en situación de calle».