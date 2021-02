0 shares







En el año electoral donde se juegan algunas reelecciones, Andrés Destéfano ofrece en toda la entrevista un mensaje: elaborar planes y acciones que no se ajustan a sostener una banca sino a comprender y participar de los lineamientos de la conducción, relojeando el 2023: «Nosotros construimos política, no nos desespera un cargo. El Frente Renovador tiene un compromiso y es con el vecino/a de Moreno, entonces tratamos de colaborar y de hacer política de territorio porque la verdad donde tenemos que estar es cerca de los vecinos/as de Moreno»

¿En dónde tiene que estar usted como concejal? Porque son muchas luces rojas que hay en el territorio, el hambre es una

Mirá, lo que nos marca siempre nuestra conducción, tanto a nivel nacional como local, Sergio Massa y Damián Contreras, es trabajar con las instituciones. De hecho recorremos sociedades de fomento, los centros tradicionalistas de Moreno, comedores, clubes de fútbol, los clubes de barrio, no hay institución que no hayamos ido a visitar y con las que estamos trabajando…

Con y por ellos es básicamente su la política

Es con y por ellos, y creo que los pibes tienen que estar en esos lugares, las madres, los vecinos tienen que estar en esos lugares que son de contención. Sí acompañamos las ollas, hemos hecho un montón, pero eso es una parte, la segunda es lo que necesitamos volver a tener que hemos perdido a lo largo de la historia de Moreno que son las instituciones barriales, pero las genuinas, las del deporte, la de la educación, la de la contención, eso es realmente por lo que nosotros trabajamos desde hace muchos años, no solo en los electorales.

Este es un año donde puede haber lista única, no sé si habrá PASO. Usted me dijo al comienzo de la nota que le interesa construir política y no la apetencia por un cargo. El Frente Renovador tiene que tener representación, salvo que estemos frente a un fenómeno muy claro de la política de Marial Fernández que es con los movimientos porque ella siempre dijo eso. Yo me sorprendo cuando algunos dicen por qué, Mariel está haciendo lo que sostuvo siempre, hay que ver qué hace el resto, ¿ustedes son parte del resto o se cierra arriba con autoridades terminales nacionales?

Eso se va a definir más para adelante, creo que hoy en esto que decís vos, la emergencia económica, varias horas por delante, proyectos por delante, creo que antes de darse una discusión política Moreno tiene otras necesidades, tiene otras importancias mayores que una elección, nosotros vamos a seguir construyendo política. El cargo vendrá o no vendrá, si yo hablo por mí, voy a estar donde mi conducción me lo diga, si Damián Contreras cree que yo estoy a la altura de las circunstancias y soy el candidato del Frente Renovador en una lista de concejales o en un acuerdo con la Intendenta en caso de que puedan llegar a un acuerdo, que haya un diálogo, ahí voy a estar. Si mi conductor cree que el lugar de pertenencia es otro porque me necesitan allí iré, ahora, no sé como piensa el resto. El Frente Renovador es un espacio político que tiene importancia en el Frente de Todos y por eso la representatividad de Sergio Massa, Damián Contreras, nosotros en el distrito, pero creo que eso lo van a definir los dirigentes y las conducciones, tanto a nivel local como nacional, por lo pronto te vuelvo a decir, creo que tenemos que trabajar más.

Entiendo eso, por supuesto que la política y las dirigencias no relativizan la competencia electoral. Supongo que en general, en el amplio Frente de Todos, muchos y muchas miran el 2021 pero se preparan para 2023, ¿me equivoco?

Nosotros construimos política, como alternativa estamos construyendo como lo hicimos en 2017, 2019, 2021 y en 2023 vamos a seguir construyendo alternativas. Nuestra conducción hace mucho tiempo que se dedicó a generar equipos de trabajo para el territorio, un equipo de trabajo con historia de gobierno para que, si le toca gobernar, tenga el mejor equipo para gobernar con todos los espacios políticos de la zona, con todos los sectores sociales adentro, lo que nosotros estamos construyendo es una alternativa, siempre lo hicimos y lo seguiremos haciendo dentro o fuera del Concejo Deliberante. Siempre el Frente Renovador va a construir una alternativa política, y lo hacemos estando en el barrio, con las instituciones y estando con los vecinos/as de Moreno, después si es con todos será con así, caso contrario seremos solos, pero falto para definir eso.