«Construir consensos, generar transparencia y claridad en los actos del Consejo Escolar»

PROPUESTA DEL FRENTE DE TODOS, UN HOMBRE DEL FRENTE RENOVADOR –

Gustavo Casal, docente, militante político y territorial, parte integrante del grupo que conduce la diputada provincial Débora Galán, fue elegido para llegar al Consejo Escolar el próximo 10 de diciembre. El cuerpo colegiado que no tiene Intervención desde finales de 2019 no supo resolver los posicionamientos políticos, ideológicos, construyendo un período histórico donde gobernó el quiebre y la NO SESIÓN.

Como adelanto de la entrevista que sale esta noche a las 21 horas en Quórum (por Desalambrar y Canal 6), Gustavo Casal pone el acento en una materia bien pendiente: «Nuestra propuesta es la de generar consensos, y en primer lugar lo que voy a proponer es ser parte de una construcción como corresponde a un cuerpo colegiado como es el Consejo Escolar. Desde ahí vamos con una propuesta de poner nuestro compromiso y trabajo en pos de generar una transparencia y claridad a todos los actos de este organismo del Estado. Yo vengo de una educación pública y gratuita en los tres niveles que desarrollé, y lo hice en espacios de calidad, seguros y dignos«.

AUDIO 1 CASAL