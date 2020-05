0 shares







BARRIO LA PORTEÑA –

Como si tratara de una regla común, un problema puede encadenar otros que tienen la misma génesis: la vulnerabilidad.

1- Una madre acompaña a su hijo de un año de edad (cumplido el pasado día martes) en el Hospital Gutiérrez (Ciudad de Buenos Aires). Está internado desde hace noventa días. Estaba a pocos pasos de obtener una atención domiciliaria, pero esa solución choca con un diagnóstico indeseado: Coronavirus.

2- La notificación llega horas después que el papá del bebé concurre al Hospital a «acompañar el primer año de vida». La familia vive en Barrio La Porteña.

3- El tercer problema presenta lo que podemos llamar «radio de mayor alcance».

Celia es referente de la zona, camina junto a Victoria Luján. Habla con criterio territorial por vivir y trabajar en barrio La Porteña: «Acá tenemos algunas situaciones que están siendo ignoradas. Como referente me veo en la obligación que Moreno lo sepa, sobre todo cuando llamo por teléfono y no me atienden, llamo a un concejal y no responde. El personal de Salud no viene, llamo a la encargada zonal de Salud (Julia Medina) y me da respuestas básicas que no tienen que ver con el protocolo cuando hay una situación. Hay una familia que tuvo contacto directo con el hijo, que tiene COVID positivo y está internado en el hospital. El padre, que tiene otra hija (3 años de edad con problemas pulmonares) se comunicó con Salud y le dijeron que siga el protocolo».

¿El niño está internado en el Hospital de Moreno?

No, está en el Hospital Gutiérrez.

¿Qué edad tiene el nene?

Un año que cumplió la semana pasada.

Y el papá fue a visitarlo

Así es, lo visitó el martes pasado en el día de cumpleaños de su hijo. Cuando la mamá nos comunica del resultado positivo, esperábamos el resultado de ella mientras nos aislaban en otra habitación del hospital (Gutiérrez), nos empezó a preocupar que el papá no presenta síntomas pero estuvo en contacto directo con su bebé.

Entonces él tiene contacto con ustedes o con vos

Es que todo lo que la gente necesita viene a mi casa, usando o no barbijo vienen a mi casa. Con esta familia estábamos trabajando la internación domiciliaria del nene precisamente para que no agarre Covid -19.

AUDIO 1

Este es el cuadro sanitario y social, ¿qué respuestas tienen del Municipio?

Llamaron en tres ocasiones y le dijeron que si no presentan síntomas se tienen que quedar catorce días en su casa. Hablé con Julia (Medina) la encargada de salud de Moreno Sur, y me dice lo mismo. Señala que si no presenta síntomas no se puede mal utilizar el test, sería desperdiciar un recurso. Entonces, este papá que come en lo del hermano por la situación económica, que no es la misma que la de los concejales o de la señora Intendenta, que pueden estar aislados en sus casas, que comen y están calentitos, no es lo que mismo que se vive en los barrios porque no todos tenemos la misma realidad. Como referente barrial necesito que le hagan el test de COVID a ese papá, con el que tuve contacto, y de esa manera me liberan a mí y puedo seguir trabajando con el resto de los vecinos. No quiero que me agredan porque alguien puede pensar que no me quiero hacer el test siendo sospechosa. Siento que hay dos Moreno, el que tiene la pasa mejor y el que no tiene se lo olvida o se tapa. Acá hay una familia que quiere que le hagan el hisopado, al padre, es un solo que permitiría liberar a todos /as aquellos /as que lo están ayudando a cuidar a su hija de tres años de edad.

¿Estás pidiendo el test para el padre de un bebé que tiene coronavirus, sólo a él?

Es exclusivamente eso, yo no tengo una habitación para aislarlo catorce días y tampoco a su hija (de tres años de edad) que está pasando por esta situación donde no está su mamá, ni su hermanito, imaginate encerrarlo a su papá en un lugar que no tengo. Tampoco cuento con la opción de llevarle la comida calentita todos los días. Ese padre tiene que comer en la casa de su hermano, hablo de una realidad económica y social, porque en el Conurbano no están esas viviendas para hacer el aislamiento preventivo, cuidándonos adentro, hay mucha gente viviendo en una sola habitación.

AUDIO 2

Esa realidad es de hacinamiento más que de aislamiento, un contexto estructural que impone un criterio muy anunciado, que el virus no entre en los sectores más vulnerables

Cuando el Presidente de la Nación llama a la unidad, y vemos que oficialismo y oposición lo hacen, acá en Moreno se habla de los referentes, los ponen arriba, pero cuando uno cumple con su obligación ¿a dónde debo terminar, en qué lugar se denuncia por lo que ocurre con esta familia, quién escucha? Verbalmente te van a solucionar el mundo, pero lo que necesito es que el Municipio se haga presente y cargo de esta situación. Tres veces llamé ayer a un concejal y no me atiende el teléfono cuando lo veo en línea, ¿qué tengo que hacer como referente? Este es un problema personal porque trabajo para la comunidad, tengo que encontrar soluciones que viene a mi casa por cualquier motivo, no puedo decirles que dejan de venir porque me voy a aislar por catorce días esperando un protocolo. La gente viene igual porque tiene dudas, necesita soluciones y porque quiere una merienda. Creo que hay un Municipio ausente con la comunidad de Moreno. Si es asintomático y hay contagio, se propaga en varias familias, alguien me puede decir que haremos en el barrio La Porteña.