Continúa la crisis en La Libertad Avanza: diputados bonaerenses rechazan el pacto de Milei con Macri

De 13 diputados y diputadas bonaerenses de la Libertad Avanza, ocho rechazaron el pacto entre Javier Milei, la perdedora Patricia Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri, de cara al ballotage que tendrá lugar el domingo 19 de noviembre. «No podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores, que forman parte del fracaso del pasado reciente, y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de ‘la casta política’ a la que vinimos a vencer», expresaron Gustavo Cuervo, Fabián Luayza, Viviana Romano, Martín Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Sabat y María Laura Fernández, quienes aún ratifican su pertenencia al bloque. El hecho ocurrió unas horas antes de la reunión de Milei con los senadores y diputados de todo el país electos por su espacio. Se suma a los once legisladores (tres diputados nacionales, tres provinciales, cuatro parlamentarios del Mercosur y un senador) que a principios de noviembre decidieron apartarse de LLA ante el acuerdo Milei-Macri. Por ANRed.

La declaración de los y las ocho legisladoras provinciales electas por La Libertad Avanza se dio en la previa a la reunión que Javir Milei pretendía tener con diputados y senadores nacionales electos para evitar más fugas en el partido que encabeza, luego de que anunciara el pacto que realizó con la perdedora Patricia Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri, de cara al ballotage que tendrá lugar el domingo 19 de noviembre, donde se medirá con Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria.

En una declaración titulada con la consigna que Milei utilizó a lo largo de la campaña («Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre»), denunciaron que Mauricio Macri «quiere cooptar y colonizar el futuro gobierno» y que Juntos por el Cambio forma «parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de ‘la casta política’ a la que vinimos a vencer«.

«Vemos con beneplácito el apoyo manifestado por distintos líderes de terceras fuerzas políticas, pero no podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores que forman parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de ‘la casta política’ a la que vinimos a vencer», expresaron los y las legisladoras bonaerenses electos Gustavo Cuervo, Fabián Luayza, Viviana Romano, Martín Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Sabat y María Laura Fernández, que contabilizan ocho de los 13 legisladores y legisladoras provinciales electos por LLA.

En la misma línea, agregaron: «pareciera que el ex presidente no entiende el mensaje del más del 75 por ciento de la población argentina en las últimas elecciones de octubre, que salió de apuros a tratar de involucrarse en una campaña en la que nada tiene que hacer«.

Asimismo, mostraron su disgusto por haber sido corridos de sus funciones: «todo esto tuvo un corte abrupto el mismo día 22 de octubre a la noche, donde no solo no recibimos más comunicación alguna, sino que también fuimos corridos de nuestras funciones sin ningún tipo de explicación. La intromisión de diferentes personas que responden a Mauricio Macri dentro del esquema de La Libertad Avanza no se condice con el proyecto que venimos a representar, no todos somos lo mismo», remarcaron.

Sin embargo, a pesar de todo lo señalado, reafirmaron su pertenencia al partido de ultraderecha: «continuaremos trabajando hasta alcanzar los objetivos trazados desde el primer día. Reivindicamos a los dirigentes que en cada provincia y en cada municipio vienen trabajando desde el primer día, sin recursos, con humildad y sacrificio para difundir y promover las ideas, principios y valores de La Libertad Avanza. Es de ellos el derecho de ocupar, a partir del 10 de diciembre, los espacios protagónicos del futuro gobierno«, señalaron.

Como antecedente, el hecho se suma a los once legisladores (tres diputados nacionales, tres provinciales, cuatro parlamentarios del Mercosur y un senador) que decidieron, con la consigna «Macri es nuestro límite», apartarse del partido encabezado por Javier Milei. Se trataba de la senadora nacional por San Luis Ivana Arrascaeta , los diputados nacionales Lisandro Almirón (Corrientes), Pablo Ansaloni (Buenos Aires) y Gerardo González (Formosa), los diputados provinciales Gladys Liliana Salinas (Entre Ríos), Carlos Alberto Damasco (Entre Ríos) y Julia Esther Calleros Arrecous (Entre Ríos), y los parlamentarios del Mercosur Fabiana Martin (Corrientes), Fabricio Cascino (Neuquén), Mario Nallar (Jujuy) y David Ocaña (San Luis).

Dichos legisladores y legisladoras también habían señalado que «una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre«, dado que la decisión de Milei se contradice con su discurso habitual contra la «casta política». Asimismo, recordaron: «durante la Presidencia del Ingeniero Mauricio Macri se han tomado decisiones, como la de la toma de la mayor deuda de la historia argentina, hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron. Esto hace que para nosotros sea un punto: moral e ideológicamente es nuestro límite», sentenciaron.