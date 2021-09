Continúan los reclamos al Hospital Eva Perón por mala praxis

Familiares y amigos de aquellas víctimas marchan desde la Estación de Merlo hasta la Fiscalía de Morón exigiendo justicia. El encuentro será a las 9 horas.

En el mes de junio, Desalambrar charló con María Inés Peréz tía de una de las víctimas. Los nombres de los damnificados son Nicolás, Caio, Braian, Ayelén, Eduardo y Dylan.

Tatiana Aragón, madre de Dylan nos cuenta: “Lleve a mi hijo el día 20 de junio a las 21:30, 22:00 hs de la noche. Descompuesto, lo llevé primero al Hospital Héroes de Malvinas no me lo quisieron atender ya que supuestamente no había médicos. Decidí llevarlo al Hospital Eva Perón de Merlo, lo cual llego a la guardia, lo saturan y le toman la fiebre. Tenía 36,5 esto lo hacen en el pasillo, me hacen esperar unos minutos y me hacen entrar. Lo revisan y me dicen que le faltaba oxígeno y le pusieron una vía. Mi hijo estaba mejorando, me decía mamá, se reía”.

La mamá de Dylan, sigue relatando con detalles desde que su hijo ingresa al Hospital Eva Perón, hasta su deceso. “Viene una doctora y me dice si yo le hacía el puff, lo cual le digo que nunca le hice. Me llama a otra doctora y le hacen el puff varias veces. Me decían que estaba agitado, yo les digo que le estaban haciendo muchos, que no le hagan más porque yo a mi hijo le veía bien. Siguieron haciéndole, pasa un rato y me comunican que lo llevan a terapia ya que no tenían suficiente oxígeno en la guardia. Me hacen esperar en el pasillo diciéndome que iba a entrar a darle el pecho, nunca me avisaron yo preguntaba, no me dejaban entrar”, relata Tatiana.

La hicieron esperar horas, a las 3 de la mañana aproximadamente una enfermera le comunica que Dylan, su niño de 1 año y 5 meses había tenido un paro cardio respiratorio, que no pudieron hacer nada. “A mi hijo me lo mataron, le hicieron mala praxis, nadie me da explicaciones de nada, nadie se hace cargo de lo que le hicieron a mi bebé”, cierra la charla Tatiana Aragón.

Son varios los casos de mala praxis en una misma semana, durante el mes de junio. Es por eso que hoy familiares y amigos volverán a marchar en busca de una respuesta y principalmente pidiendo justicia.