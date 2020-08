0 shares







GACETILLA OFICIAL –

EN MORENO YA SE VACUNARON 63 MIL PERSONAS CONTRA LA GRIPE

Durante la semana del 17 al 23 de agosto el equipo de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud – reforzó el seguimiento y el conocimiento de los resultados de los exámenes por sistemas asociados a COVID-19 con las líneas telefónicas: whatsapp 0237-5011412 y 466-5881 / 466-5840, para atender las necesidades de la población de Moreno, y favorecer la donación de plasma.

El SAME Moreno -que articula su labor con el municipio- ha realizado 431 auxilios, 193 hisopados en domicilio, 29 evaluados COVID en domicilio sin traslado, 24 trasladados COVID y 1.370 llamadas entrantes. Contactos telefónicos SAME 469-1608 / 469-1618 / 469 -1729 / 469-1659.

En Unidades Sanitarias fueron 392 personas las que accedieron al diagnóstico a través del hisopado.

En el Centro de Aislamiento Extrahospitalario SATSAID se registran 11 nuevos ingresos, 6 fueron dados de alta y 12 pacientes continúan alojados.

El operativo DETECTAR junto a los equipos de la Secretaría de Salud, promotoras y referentes comunitarios realizaron las jornadas de abordaje territorial por diferentes barrios del distrito con el objetivo de la detección temprana, el cuidado de los casos confirmados y el aislamiento para minimizar la transmisión del coronavirus y cortar, de este modo, la cadena de transmisión viral en nuestro distrito. El abordaje territorial se realizó durante 5 jornadas en donde se monitorearon 5 barrios, en los que se evaluaron un total de 9.222 personas, se hisoparon 200, en un total de 1.069 viviendas.

Además, continuamos con el seguimiento de brotes activos en instituciones de larga estadía: 3 Centros de día de jóvenes adultos con discapacidad y 3 Residencias Geriátricas.

Entre tanto, los establecimientos industriales relevados por COVID-19 fueron 5, y los comercios 8.

Elisa Villa, a cargo del Programa de Inmunizaciones del Municipio, afirmó: “este año ya vacunamos a 63.000 personas durante la pandemia contra la gripe, fuimos a la fila de los bancos, a los centros de jubilados, a clubes a buscar a la población que había que vacunar. Aplicamos más dosis que años anteriores. Creo que el miedo a contraer una enfermedad generó conciencia en la sociedad. Solamente en 15 días de campaña vacunamos a 21.000 abuelos, el 95 por ciento de cobertura. Eso fue muy importante porque evitó los casos de influenza impidiendo el colapso, si esos casos se daban y se sumaban a los casos de Covid-19”.

“También fue muy importante la campaña de Sarampión donde vacunamos a 65.000 personas. Es importante respetar el calendario de vacunación porque justamente eso hace que se eviten muertes y complicaciones por enfermedades evitables. Por ejemplo casos de poliomielitis, de coqueluche que ya no los tenemos. La Sabin, la vacuna contra la poliomielitis desde 1950 se viene peleando con esta enfermedad altamente contagiosa y ya no hay casos de polio desde 1980, eso hizo que no haya desde junio se eliminó la Sabin oral porque no hay circulación viral y se trabaja con la vacuna inyectable que trabaja con virus inactivado”.

“Todas las vacunas del calendario se están aplicando en todas las unidades sanitarias y en el Vacunatorio Central, nunca se interrumpió a pesar de la pandemia y recalcamos la importancia de cumplirlo e ir a vacunarse, tratando de no circular en medios de transporte”.

Donación de Plasma: Para recuperados de Coronavirus comunicarse con la Secretaría de Salud a los teléfonos 466-5881 y 466-5840. Los centros para este fin son:

La Maternidad “Estela de Carlotto”, e-mail: hemomecmoreno@gmail.com – Facebook: @maternidaddemoreno

Hospital Mariano y Luciano de La Vega (Hemoterapia) de Lunes a Viernes de 8 a 12 horas.