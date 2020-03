322 shares







PATOLOGÍAS LEVES DE CORONAVIRUS –

La curva asciende porque el caso 2 tiene un mapa contagio potencial. En el mismo orden, la descentralización del Malbrán dinamiza los resultados que se descartan y aquellos que tienen confirmación. El Dr. Juan Varani, Subsecretario de Salud, es el encargado de elaborar cada jornada el reporte oficial. Desde su predisposición ratifica a este medio que en el Día 7 del aislamiento el distrito de Moreno presente 16 casos confirmados, pero esa cifra puede variar al final de la jornada. De ahí que los trabajos de preparación en los centros de atención, Hospital de Moreno, UPA 24, clínicas privadas y las instalaciones en el Sindicato del Seguro, reviste de urgencia aún cuando hoy no existe colapso ni desborde del frágil sistema sanitario: “Confirmados al día de la fecha hay 14 situaciones, es algo dinámico puede ir modificándose debido al momento en que uno pide la muestra y al recibir la respuesta. Ahora fueron ajustándose algunos tiempos con la descentralización del trabajo que hacía únicamente el Malbrán”

Quiere decir que a esta hora de la tarde son 14 las personas contagiadas.

Si a raíz de esta situación sí (se refiere al caso de Eric, el segundo positivo que tuvo el distrito, y que a la fecha el joven está en aislamiento y con custodia policial).

Aparte de estos 14 que tienen que ver con la situación del cumpleaños ¿hay otros?

Bueno. por eso te mando el reporte cronológico oficial, donde hacemos el corte a una hora del día y lo informamos. Es algo dinámico y cambia minuto a minuto el número de sospechosos e infectados. Ahora es ese número, pero puede modificarse por algunas situaciones, prefiero esperar el momento en que hacemos el informe para dar la información detallada y oficial.

Fiesta con 120 invitados, encontrar a todos los participantes y vincular a cada uno con los posteriores contactos, es un mapa enorme

Estuvimos y estamos trabajando todos los días haciendo la vigilancia epidemiológica, armar el radio de cada situación y las posibles raíces que se van generando a partir de cada caso. Es un trabajo intenso pero tenemos que hacerlo para que esta situación quedé anulada y que no siga creciendo. Tenemos que transmitir que la única vacuna que tenemos es el autoaislamiento, si no me expongo a tener el virus tampoco lo transmito, ese es el mensaje que debemos transmitir, es lo más efectivo hasta el momento.

Hasta hace cuatro días eran 2 casos positivos que venían del exterior. Por el crecimiento que existe, ¿no hay circulación viral propia o autóctona?

No podemos estar confirmando eso, todas las situaciones tienen un orden cronológico y no hay ninguna en que no podamos encontrar el origen.

Es una pregunta ya común pero necesaria por este proceso, ¿capacidad de camas en el Hospital y la readecuación de la UPA en Cuartel V?

Estamos trabajando contrarreloj, no hemos tenido ninguna situación que requiera respirador, todas las situaciones fueron leves incluso algunas prácticamente asintomáticas. Están todos en perfecto estado en su domicilio. Se está construyendo el Hospital Modular, el UPA (contará con 70 camas) 24 más de terapia, están llegando 10 respiradores y se está haciendo un trabajo muy intenso para lograr una mayor organización. Queremos lograr un sistema de salud integrado donde la Provincia y el Municipio estén mirando para el mismo lado.

Para que nos quede claro a la espera de reporte, a esta hora ¿cuál es el número de infectados en Moreno de COVID-19?

A esta hora de los tarde 16 casos, pero en el reporte final puede haber algunos casos más.

¿Se está acelerando la prueba del test para saber en qué situación estamos? ¿Por eso es dinámico?

Claro, ahora se está haciendo todo en el Posadas, antes se hacía una parte en el Posadas y otra en el Malbrán. Se centralizo todo en el Posadas y se están entregando los resultados en 48 horas.

Corríjame doctor, ¿Moreno se presenta como el Municipio que más casos tiene hasta el momento en el Conurbano?

No sabría decirte, debería ver los reportes oficiales de la Provincia de Buenos Aires.