Contrato de la basura: «Pedir la nulidad de los decretos, recuperar el dinero público, eso abrirá un camino penal contra la Intendenta»

En octubre de 2020, un mes antes de iniciar el nuevo esquema «histórico» de recolección de la basura, la Secretaria de Obras Públicas María Giménez respondía la siguiente pregunta:

Moreno tiene alrededor de 16 mil calles. 10 mil son de tierra, y 6 mil de asfalto. ¿Cuántas de esas 6 mil están en condiciones?

No lo tengo censada calle por calle. Pero cuando uno considera calles asfaltadas… yo creo que menos de la mitad.

La Rendición de Cuentas 2021 echó luces sobre el servicio y sombras sobre los pagos.

En noviembre de 2020, el pliego y contrato por la Mano de Obra, con precio unitario día / cuadra, era de 11.000 (calles). Dos meses después el Municipio convalida un aumento de dos mil calles más.

Si son 13 mil calles diarias que sirven los camiones municipales que manejan los trabajadores contratados por la Cooperativa – empresa Gestionar, debemos considerar que la recolección cubre todo, con independencia si menos de la mitad está en condiciones de ser recorrida.

Imposible olvidar que Cuartel V no está en el esquema mixto, es todo municipal desde el año 2014 y esas calles no pueden computarse.

Carlos López, concejal mandato cumplido, hombre del Partido Socialista, de sobrada experiencia en el análisis de la basura, como sistema, matriz y desarrollo. Siguió muy de cerca el llamado a «la nueva etapa», la no renovación del contrato con la empresa privada Consorcio Trébol y el surgimiento de otro sistema mixto donde lo privatizado y pagado es la mano de obra:

La ordenanza aprobada y el contrato firmado son claros, no se pagaba redeterminación con la paritaria 2020 pero eso fue lo que hizo el gobierno de Mariel Fernández por medio de tres decretos

Seguro que la cooperativa pidió que le pagaran más, recuerdo que no hace mucho tiempo, durante la última parte de la ejecución de contrato con El Trébol, la empresa pidió no sé qué cosa y el gobierno pintó Moreno diciendo no accedimos a lo que pedían. Bueno, la sola petición no es suficiente como para acceder.

No empapelaron Moreno con la multa a Trébol por el pésimo servicio del año 2020

No, tampoco, si pintaron con la propaganda pero no en la Rendición de Cuentas. Lo que digo es que frente a esta situación debe sostenerse el pedido con algo, pudo haber algún corrimiento de precios, de hecho, estamos en medio de un proceso inflacionario. Ahora, eso es por parte de quien lo solicita, pero quien lo otorga firmó un contrato al cual, como dice la ley, el contrato, es como la ley para las partes, al que deben someterse como a la ley misma dice una fórmula legal, bueno, no lo está cumpliendo. Claramente excediéndose en los límites de su competencia se firmó ese contrato. Creo que no hay que ser un jurista muy destacado para abordar este tema, poder presentarse ante la justicia y solicitar la nulidad de ese proceso.

La nulidad de ese proceso y la devolución de dinero

La nulidad del decreto. Después se va a abrir otro camino que seguramente puede ser el penal, respecto de la señora Intendente, pero primero es el dinero de Moreno, primero el dinero de los habitantes de Moreno declarando la nulidad del decreto, el pago realizado no tiene causa y seguramente no vendrá la cooperativa con un maletín con la plata a devolverlo a la municipalidad.

No, se le descuenta por el contrato

Pero se le acreditara, con los debidos ajustes,

Si, además eso se puede hacer sin tocar a los trabajadores.

Mencionaste algo importante y yo quiero remarcar la idea, los trabajadores por un lado y los socios de la cooperativa por otro lado, que esta idea de la cooperativa también es más un cartel hecho sobre un papel bastante ordinario, que no refleja para nada el espíritu cooperativo. Si realmente hubiera espíritu cooperativo los empleados no serían empleados, serían socios y estarían cobrando las ganancias en común, acá hay un grupo empresario que tiene la forma cooperativa, que además le sirve como para desgravar impuestos y emplea a una cantidad de gente que hace realmente el trabajo, esa gente no hay que tocarla, me parece que hay que tocar las ganancias espurias y totalmente distorsionadas de ese sector de 23 socios.