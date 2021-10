Contreras: «Es una forma de devolver frescura, calidad de vida, trabajo y educación»

PASEO FERROVIARIO EN FRANCISCO ÁLVAREZ –

Se apagaron las luces y la tecnología hizo recordar de algún modo a los viejos proyectores. Todos los planos, cortes, perspectivas y bosquejos están diseminados en el proyecto que convierte y relanza el predio ferroviario de Francisco Álvarez. Pone en valor todo, arranca con el mantenimiento y las naves que harán volar la imaginación ya convocaron a colegios de arquitectos de todo el país, todas las universidades de la patria grande pero que aporten lo mejor a esa localidad de nuestra patria chica.

En la tarde de ayer el Club Casa y Pesca de Francisco Álvarez recibió a todo el equipo de Trenes Argentinos Capital Humano, estructura nacional que preside Damián Contreras. El conductor del Frente Renovador en Moreno agradeció a los vecinos /as, a los referentes sociales, a la Universidad de Moreno y a un cuadro del Ateneo Néstor Kirchner, al ex Administrador General del IDUAR, Carlos Benítez, que es vecino de esa localidad: «Esta es una propuesta que comenzó como un sueño pero también como necesidad del sistema ferroviario, y en ese marco junto con el Ministro Mario Meoni, hoy con Alexis Guerrera, ratificando el poder alcanzarlo desde un concurso de ideas. Se trata de ubicar en Francisco Álvarez el archivo General Ferroviario que hoy no tiene edificio propio. Este concurso, luego que el Colegio de Arquitectos de la Nación y la Universidad de Moreno colabore en ese armado, podremos tener un archivo General Ferroviario de la envergadura que merece el sistema».

Es el archivo pero, por lo que tiene el proyecto, es un Museo, espacios de usos múltiples, recreativos, anfiteatro y una oficina pública que contenga a entes nacionales, todo en diálogo con los vecinos /as, el territorio y la comunidad

Efectivamente, este encuentro es llevarnos la devolución de los vecinos /as para que lo registren los profesionales. Este es un proyecto integral, lo llamamos Paseo Ferroviario, con lugares de esparcimiento, aeróbicos, anfiteatro, espacios para jóvenes (pista de skate), corredores urbanos, el Archivo, un museo y también un centro cívico que seguramente lo vamos a poner a disposición del Municipio, con diferentes organismos nacionales del Estado, llámese la oficina de PAMI; ANSES, la Delegación municipal, Registro Civil. Es incorporarlo a la vida cotidiana del vecino /a, con esparcimiento por supuesto y es devolverle a esta localidad esa frescura, eso que añoran tanto en este pueblo verde, el pueblo que reivindica la gente. Es traer un mejoramiento para la calidad de vida los vecinos con un sistema ferroviario presente.

Tiene valor la participación de la Universidad Nacional de Moreno por varios factores, uno es el reconocimiento de la casa de altos estudios que tiene la carrera de Arquitectura, y en segundo punto es que salió como inquietud y / o propuesta que en este enorme predio ferroviario se instale una Escuela Politécnica. Trabajo y educación, es peronismo

El trabajo, la educación y la capacitación para que nuestros pibes puedan tener una posibilidad de acceso real al mundo laboral. Ese fue un aporte que nos dio en esta presentación el compañero Carlos Benítez, vecino de esta localidad (Ateneo Néstor Kirchner), y es algo que no solo está previsto sino lo que venimos hablando al tema con la Universidad Nacional de Moreno, porque aparte de nuestra empresa funciona el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria, con lo cual el proyecto tendrá un espacio o una escuela que tenga relación con el sistema ferroviario.

