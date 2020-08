0 shares







APOYO CRÍTICO AL PROYECTO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS –

Líder del Frente Renovador en Moreno, actual funcionario del Poder Ejecutivo nacional, Damián Contreras pone en marcha una serie de consideraciones administrativas y políticas. El esquema del servicio de recolección de residuos domiciliarios bajo la prestación de mano de obra de una cooperativa, ¿significa que los actuales trabajadores se convierten en asociados o bien continúan bajo el convenio colectivo de trabajo de Camioneros? Se pregunta Contreras, ¿lo nuevo no es otra cosa que el cambio de la patronal más que la certeza de mejorar un servicio que necesita el pueblo de Moreno? Segundo interrogante que no pasa desapercibido en absoluto, ¿fueron apretados o amenazados algunos concejales del Frente de Todos por disentir con el proyecto oficial, hasta llegar al punto de quitarles la banca? Como tercer eje de una nota que abre perspectivas a futuro, por el decidido tono crítico al que apela un dirigente de peso, se ubica en la falta de información para analizar a fondo la propuesta. Pero, sin dudarlo, Damián Contreras expone que «se está perdiendo una oportunidad histórica que, por la ayuda del gobierno nacional y provincial, el escenario de municipalización de la basura es óptimo y posible«.

¿Qué ve de diferente en términos administrativos, técnicos y políticos en este pliego comparándolo con el vigente que termina en noviembre? ¿Hay algo que debe ser destacado o hay muchas preguntas y dudas?

En principio hay una decisión política de la Intendenta que venía marcando desde su campaña electoral, una crítica muy fuerte con respecto al sistema actual de la concesionaria de la empresa El Trébol. A partir de ahí y con la fecha de vencimiento de esa concesión todos sabíamos y nos imaginábamos que evidentemente se iba a un cambio de modelo porque es precisamente lo que la actual Intendenta venía manifestando. Lo que me parece es que a pesar de haber sido anunciado y estar en todo su derecho por ser la autoridad máxima política e institucional del distrito, se le ha dado a este tratamiento de pliego una liviana discusión en los ámbitos donde se ha discutido.

¿Liviana porque faltó discusión y es la voluntad de cambiar sin el sustento técnico y metodológico?

Lo que tengo entendido y lo que sé es que hoy, a un día del tratamiento del pliego, hay muchísimas dudas dando vueltas respecto de cómo será el pliego que le permitirá a alguna que otra empresa o algún otro esquema empresarial participar de él. Todos extraoficialmente sabemos que el gremio de Camioneros ha recibido al Ejecutivo Municipal en su momento, a un grupo de consejeros luego, con lo cual es vox populi que el pliego esta direccionado a imaginarse un sistema similar al de la Municipalidad de Avellaneda con un sistema de empresa-cooperativa que en realidad es eso…

No es una cooperativa, está bien que se pueda analizar, incluso debatir ¿Qué es una cooperativa, que función tiene, quienes la integran y que es una empresa?

Sí realmente fuera una cooperativa la pregunta en este caso sería, si hoy los empleados de El Trébol que van a dejar de prestar funciones y van a incorporarse al nuevo sistema ¿van a ser socios cooperativistas o cambian de patrón?

AUDIO 1 CONTRERAS

Cambian de patrón porque está el convenio colectivo estipulado así, es una continuidad donde Moyano gana por partida doble: indemnización que la tiene que pagar el Consorcio El Trébol y el gobierno de Mariel Fernández con fondos públicos garantiza continuidad laboral con el convenio colectivo de Camioneros.

Ese es uno de los errores que se ha cometido en esta discusión. Acá no hay que discutir a Moyano o al Gremio de Camioneros, como lo ha hecho muy bien estos años Hugo Moyano ha defendido los intereses de sus afiliados al Sindicato, acá estamos hablando del Municipio de Moreno, de Sindicatos Municipales constituidos. En este tiempo nos hemos perdido de discutir con el gobierno Municipal, que tenía la decisión política de salir de este esquema, si era el momento y la posibilidad inclusive desde los números, económicamente, de ir a un sistema municipalizado porque lo que cambia hoy respecto de los meses anteriores es que aparecen nuevos jugadores ¿Quiénes son? El Estado Nacional que le va a dar un subsidio muy grande al Municipio, agradecidos por eso, a través del Ministerio de Medio ambiente, otorgando 27 camiones y la Provincia de Buenos Aires otorgando un leasing con la posibilidad de comprar 7-8 camiones. Con esto, hoy estaríamos en condiciones de decir que, con ayuda de Provincia y Nación e imaginándonos una mejora de la idea del gobierno Municipal, podríamos haber imaginado un servicio municipal reivindicando al trabajador Municipal incluso desde lo salarial. Otro tema que realmente habría que fijarse es el siguiente, cuando uno está en la gestión pública no hablan solamente los discursos sino también los expedientes, y los papeles no demuestran que haya el ahorro que dicen que habrá.

La intendenta puso un tweet y en su cuenta de Facebook, habló de más de un 40% de ahorro, cuando la contratación es por la provisión de mano de obra. Hay que discutir como es el ahorro y sobre todo cuando llegan los camiones ¿Por qué estamos lejos de la municipalización? ¿Por qué se cerró el debate si no arranco el debate?

Creo que hay otros actores con mayor autoridad que la mía para levantar la voz y hablar o pedir la apertura de esa discusión. Lo que es cierto es que hay una voluntad política por parte del Municipio, quien conduce hoy lo anunció antes de ser electa, lo que en todo caso es una lástima es que no hayamos podido tener más información, discutir o que hayan discutido quienes deben, que son los concejales en este caso, con un pliego en el Concejo Deliberante con mayor información. Que de una vez por todas algunos funcionarios del gobierno municipal terminen con los discursos de la vieja política, no solo hay que parecerlo sino también hay que serlo, y me refiero al tema de cuando uno disiente desde la buena voluntad, la amenaza aparece, concretamente en este caso a algunos concejales del Bloque del Frente de Todos, si no estaban dispuestos a acompañar de alguna manera se les planteaba la posibilidad de separarlos del Bloque o que terminaran con sus mandatos. Creo que eso no está bueno, no le hace bien al Bloque del Frente de Todos, porque el bloque vino para cambiar.

AUDIO 2 CONTRERAS

Frase tan propia de la acción en política, todo proyecto es perfectible y esta no es la excepción

El tema de la recolección es un tema que tiene mucho para discutir para adelante, creo que hay muy buenas intenciones por parte de la Intendenta Municipal y ojalá que encuentre el equipo y la manera de llevar adelante el mejoramiento de esa tarea, como por ejemplo en la zona municipal que aparentemente seguiría siendo la zona relegada. Cuando hablamos de un cambio de esquema deberíamos referirnos a un cambio de esquema en su totalidad o prestarle la atención que no se le prestó a esa zona durante todos estos años

¿No es una confirmación que el objeto, no del pliego sino del gobierno, es el fortalecimiento de las cooperativas, incluso las propias, en detrimento de darle al trabajador municipal un lugar que no ha tenido? No es la clave que en forma legítima aparece en todos los proyectos del gobierno, que al mismo tiempo es un relegar lo municipal para potenciar y darle entidad y protagonismo a las cooperativas, base constitutiva del Movimiento Evita y demás

Yo te lo pongo al revés, creo que estamos perdiendo una excelente oportunidad para discutir con todos los trabajadores municipales la posibilidad y la voluntad si es que existía de mejorar un servicio y mejorar a su vez la calidad de trabajo y salario del trabajador municipal en nuestro distrito.

La última que lo averigüe ayer y lo escribí. Lo que hoy le significa de masa salarial a Consorcio Trébol son 25 millones de pesos mensuales. Cuando tomo el número, presupuesto del pliego y lo divido por año y por mes me da 52 millones mensuales. Si el objeto de la licitación es contratación de mano de obra ¿cuántos trabajadores estamos contratando? ¿No es clave eso?

Estas son las dudas que tienen muchos de los ediles del Concejo Deliberante y son las dudas que como te digo todavía no están saldadas en los papeles, precisamente es por eso que genera esta incertidumbre y la lástima de que no pueda darse este debate

Ahora esto no sale a los patadones, tiene que haber una discusión porque estamos hablando de cuatros años de contrato porque, en definitiva Contreras, acá lo que siempre estuvo en discusión, además de lo que es consorcio Trébol, es el servicio ineficiente y eso afecta a la población y al pueblo de Moreno

Bueno, exactamente es lo que te estoy planteando, creo que se puso el eje en otro lugar, que se discutió o se quiere polemizar la venida o no de un gremio, de un esquema, cuando en realidad no se está dando la discusión de fondo que es precisamente cómo se mejora el servicio, a partir de qué esquema, cómo se podría haber incorporado al trabajador municipal en ese esquema y los números desde el municipio que son fundamentales. Como te digo, tiene que ver con recursos extraordinarios que están viniendo de Nación y de la Provincia, no estamos hablando de un ahorro sino que estamos hablando de que viene una ayuda de otra parte que evidentemente antes no había llegado.