DECAHF LA UNIDAD EJECUTORA –

El diseño escuchó las potencialidades del plan que unifica programas. Para que la máquina tenga rieles, la locomotora es el trabajo, acción pensada en modo diverso de acuerdo a los predios y bienes que tiene Ferrocarriles Argentinos. Como Presidente de DECAHF (Desarrollo de Capital Humano Ferroviario), Damián Contreras presentó una propuesta integral al Ministro de Transporte Mario Meoni y, por supuesto, al Ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo. Trabajo, puesta en valor, educación e inclusión, cuatro patas de una mesa que resultó firme para avanzar sin dilaciones. El 24 de julio el plan quedó firmado, los ministros y el Presidente de DECAHF, mirando el momento los secretarios Alicia Soraire (Abordaje Integral), Emilio Pérsico (Economía Social) y el subsecretario Gustavo Aguilera (Asistencia Crítica).

El Ministro de Transporte, Mario Meoni celebró que “esto nos va a permitir, a través de Trenes Argentinos Capital Humano que tiene la capilaridad territorial extraordinaria porque llega prácticamente a todas las localidades de la Argentina, poder implementar políticas que le permitan a la gente acceder al trabajo, y que a su vez nos permita a integrarlos con la comunidad. Hay muchas estaciones no operativas y predios no operativos de ferrocarriles que no están siendo utilizados, que no generan trabajo, que generan estados de abandono y de impacto ambientales negativos en toda la Argentina”. En esta línea, Meoni agregó que el objetivo es “llegar a todo el país para volver a darle el valor que tiene cada uno de los predios ferroviarios, integrándolos con las posibilidades de trabajo, capacitación y con que esas personas puedan volver a reinsertarse al trabajo comunitario en cada uno de esos lugares”.

Todo comenzará en el AMBA, pero como lo desarrolla el Presidente de DECAHF, el abordaje es en la patria chica y grande. Damián Contreras, líder del Frente Renovador en Moreno, habla con Desalambrar de la producción y ejecución de políticas porque bajo su presidencia está la Unidad Ejecutora: «Trenes Argentinos y el Capital Humano tiene que ver con la capacitación como fuente esencial y trascendente, y viendo como otros Ministerios registran la problemática de la economía y la recesión laboral lo que llevó a lanzar el Potenciar Trabajo que fue firmado por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires y todas las intendencias. Ese proyecto estratégico del Ministerio de Desarrollo Social, y desde ese marco pensamos que lo veníamos trabajando desde hace unos meses podía traducirse en un convenio entre el Ministerio de Transporte y el mundo ferroviario, con otras carteras».

¿Desarrollo de Capital Humano Ferroviario es la Unidad Ejecutora de lo firmado el pasado día viernes?

Efectivamente. Consiste en poner en valor las dependencias ferroviarias, la recuperación de los espacios ferroviarios pero con un sentido público y jerarquizar el trabajo ya que todo esto que menciono se acopla perfectamente en la inserción de los cooperativistas beneficiarios de estos programas.

Durante muchos años se hicieron capacitaciones a cooperativistas, ¿cómo pensó el desarrollo del programa para hacer de un plan la base sustentable de un trabajo formal?

En la medida que vaya cursando la capacitación ese objetivo es posible y necesario. La idea es desarrollar el Potenciar Trabajo en una zona como la del AMBA donde hay 136 predios ferroviarios. Recuperar esos espacios es pensar en los cooperativistas que darán una contraprestación y nosotros una capacitación continua dentro de la materia laboral que tendrá relación con la terminalidad educativa de cada uno de ellos, si la necesitan, con la incorporación de un plus salarial. Está en nuestra planificación capacitar en distintas áreas para que sea un programa real y transitorio hacia un trabajo mucho más formal.

¿Cómo elegirán a las cooperativas o a los /as cooperativistas?

Tendrá que ver con muchas coordenadas pero es central apuntar a la eficientización del programa y para eso vamos a tener en cuenta la cercanía del beneficiario para con el predio ferroviario, personas que pueden estar ya vinculadas con lo socio productivo comunitario o lo socio laboral. De acuerdo a los perfiles iremos encuadrando los programas que le propusimos al Ministro Meoni en su oportunidad, que le pareció perfecto, a tal punto que empezó a articular con el Ministerio de Desarrollo Social…

¿El trabajo o proyecto de puesta en valor está vinculado a lo que cada predio tiene o posee?

Bueno, por ejemplo la Universidad de Lanús y también la de San Martín, están dentro de un predio ferroviario, lo que indica que además de la puesta en valor y recuperación del predio está pensada una capacitación con salida laboral para los beneficiarios que aprenden un oficio, de un moderno ferrocarril, hablo del conocimiento de las vías, señalización, de electrificación, una serie de ejes que podemos proponer al cooperativista. En otros lugares las tareas tendrán más que ver con proyectos socio laborales…

¿Por ejemplo?

Si existe un pañol o lo podemos recrear, para los hijos /as de los beneficiarios pensamos en una guardería maternal para que los beneficiarios, mediante la capacitación, puedan llevar adelante el cuidado de los hijos /a de los trabajadores /as…

Pienso en el predio ferroviario de Francisco Álvarez, ¿cuál es el plan en ese gran terreno?

Esto tiene un alcance nacional y es lo que nos pide el programa y los ministros, por lo tanto vamos a replicarlo en todo el país. Puntualmente en el predio de Francisco Álvarez el programa nos da la posibilidad de, junto a los trabajadores ferroviarios, la comunidad, instituciones, el centro comercial, imaginar la recuperación el predio en una etapa integral. Como primer instancia hay que sacarlo del abandono, desmalezar, colocar todo el alambrado perimetral y a partir de ahí pensar en un paseo aérobico, un salón de multiuso, todo pensado para el uso de la comunidad.