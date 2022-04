Control a La Perlita, quinta y a fondo

Diversidad, combinaciones que sustentan una decisión que no presenta grietas. Solo hay que mirar las comisiones, las que están por contrato / pliego desde el 2016 y que en este 2022 toman espacio. La Comisión Fiscalizadora tiene a la joven Marisol Gallardo, concejala del Ateneo Néstor Kirchner, y a Lucas Franco, hombre del oficialismo que estando en el llano siempre analizó las consecuencias negativas que produce un monopolio, que por cierto, debe contar con el sólido acompañamiento político.

La Comisión Arbitral, quien evalúa las acciones de corrección y penalidades, tiene a dos figuras de relieve y peso específico en el Concejo Deliberante: Emmanuel Fernández del Movimiento Evita y Gisele Agostinelli de Juntos.

Esas comisiones incorporadas en el pliego toman impulso, movilidad ascendente. Se relanza aquella Comisión Investigadora que se creó en medio de las fisuras o fracturas en el oficialismo gobernante (gestión Festa), noviembre de 2018:

La recuperada memoria y esa carpeta de trabajo que tiene La Intendenta, actúan y dinamizan las políticas que buscan marcar no solo la cancha sino el poder, y el lugar que éste tiene. Como dato político, entre los /as integrantes de la Comisión, no hay representantes de Pueblo Libre y el Frente Renovador, dos estructuras que convergen en el Peronismo de Moreno.

Frente de Todos: Josefina Díaz Ciarlo, Alberto Fraiz, Gastón Fraga, Emmanuel Fernández, Noelía Saavedra (NdR. el Movimiento Evita no deja ningún espacio, asumiendo la centralidad)

Juntos por el Cambio: Julián Cigna , Florencia Asseff , Mirko García.

Frente de Izquierda: Lorena Pereira

Transportes La Perlita es el segundo generador de puestos de trabajo en el distrito. El contrato actual fue votado y aprobado por unanimidad en el HCD (año 2016). Además de las toneladas asfálticas, el acuerdo tenía la construcción de refugios, paradas seguras (con video cámaras), rampas en las unidades de transporte que incluyan a los /as usuarios /as con capacidades diferentes.

Mariel Fernández tiene en su carpeta de trabajo, de metas fijadas, lo que en campaña expuso a modo de compromiso irrenunciable: combatir a las firmas que se beneficiaron por la política que empobrecía al pueblo.

Consorcio Trébol, tras dos décadas de vínculo con la Municipalidad de Moreno, dejó de levantar la basura en noviembre de 2020. No hubo renovación ni prórroga.

La empresa TIP S.A, convocada en la gestión de Festa para mejorar la recaudación municipal, también fue relevada de esa responsabilidad.

Estacionamiento Medido en manos de una firma vinculada con el universo de Cristóbal López salió de la patria chica que conduce La Capitana.

Transportes La Perlita es un peso pesado, es la historia, pasado y presente, de una firma de Moreno que se expandió. La Intendenta sabe que el contrato del trasporte público tiene cuatro años más de vigencia, pero Mariel no olvida su promesa y marca el camino, indicándole QUIEN TIENE EL PODER… a todos y a todas.