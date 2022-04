Controles a La Perlita, ¿relato, cortina de humo o voluntad política innegociable?

Mañana a las 14 horas en la sesión ordinaria (3ª del año) los /as ediles tendrán 10 (diez) expedientes de la Comisión de Transporte, todos vinculados a la empresa morenense La Perlita, el monopolio que controla todo el servicio de transporte público comunal.

Este volumen de pedidos, reclamos y resoluciones se añade al lanzamiento de las comisiones de Fiscalización y Arbitraje, previstas en el pliego votado en el año 2016, más la Comisión de Seguimiento aprobada por el HCD en el año 2018.

Gisele Agostinelli, presidenta de uno de los bloques de Juntos, que integra la Comisión de Arbitraje, pone de manifiesto la importancia del control sobre la empresa, aunque coloca interrogantes acerca de la verdadera voluntad del gobierno de La Capitana que parece emprender la gran batalla – épica contra el GRAN MONOPOLIO:

Parece que todos los que hacen política coinciden en que es el momento de controlar y atacar el monopolio

Primero, creo que hace mucho había que atacarlo, eso que bien decís, primero, a nosotros nos dieron determinados lugares dentro de las comisiones se reparten en base a la cantidad que tiene cada uno, mayorías y minorías. A nosotros nos correspondían dos lugares, lo consensuamos con el bloque y se decidió que Julián Cigna vaya a una y yo a la otra. La verdad que yo he estado en muchas comisiones, de seguimiento he estado en la comisión del Trébol, de La Perlita, lamentablemente debo decir que nunca funcionaron.

¿Por qué ahora, con esta fuerza, qué es lo que se está jugando?

No encuentro fuerza igual, yo no bajos los brazos y sigo la pelea. Con el Estacionamiento Medido estuve en la comisión hasta que no logramos el objetivo que era sacar a esa empresa venía a instalarse sin capital, sin nada, que se llevaba los recursos para afuera y demás. Con La Perlita nos pasa exactamente lo mismo, no sé si hay nuevas intenciones de generar cambios realmente, eso lo vamos a ver en el transcurso del tiempo. Vos recordarás aquella sesión que un concejal dijo que La Perlita nos robaba, que El Trébol nos robaba, armaron una comisión y después no quedó en la nada.

Pienso que este despertar es porque hay ahora una Secretaría de Tránsito y Transporte, pero el contrato se vence en el año 2026, puedo pensar que se va a instalar una carrocera en el Parque Industrial 2, puedo empezar a preguntarme e hilar filo, ahora, ¿ustedes lo hacen?

Nosotros venimos hace un montón de tiempo pidiendo que las comisiones se pongan en funcionamiento, de hecho, no solo la comisión de control de La Perlita, tenemos AySA, el servicio que este verano vimos que fue totalmente deficitario, entonces, mientras en paralelo se están haciendo otras obras. Entonces, me parece que es importante ese control, sigo insistiendo que no sabemos si funcionará realmente, si es una fuerza, una voluntad política, si es un cambio por la Secretaría, si es por la carrocera que se está instalando, hasta que no veamos en concreto que las cosas pasan. Hoy por ahí, que el vecino también sepa, hay una Comisión de Seguimiento que es propia del Concejo, que es la que te digo no venía funcionando y después tenés estas dos comisiones que están por pliego. Ojalá que pueda decir, que me lleguen un montón de cosas y podamos hacer un montón de cambios porque la verdad soy usuaria del trasporte público, soy usuaria de La Perlita, obviamente viajo en colectivo y no se viaja bien, entonces, necesitamos un buen servicio, necesitamos un control y en ese control necesitamos estar los concejales, tiene que estar la comunidad pero sobre todo el Ejecutivo tiene que hacer cumplir las normas. En la sesión de mañana hay un montón de temas de La Perlita, históricamente la Comisión de Tránsito y Transporte ha tenido un montón de debate de La Perlita y después queda en la nada porque salen como resolución. Con esto digo que es el Departamento Ejecutivo quien debe llevar en acción eso y después nunca sucede, entonces, si es una Secretaría, y lo veremos con el tiempo.

¿Lo que está dentro del pliego no se negocia? Si efectivamente el control se ejecuta ¿se puede cumplir con el pliego?

Yo creo que el pliego se puede cumplir y que vos tenés que exigir los mínimos parámetros son los que están en el pliego. Después se puede empezar a hablar de un montón de cosas más, de la frecuencia que se va agregando, de la extensión de los recorridos, pero lo que está en el pliego se debe cumplir, el buen servicio se debe cumplir.

¿No hay olor a relato?

Sí, yo creo que esta gestión se caracteriza por eso, por la construcción de un relato y demostrar determinadas cosas como maravillosas y después cuando vas a lo concreto no existe eso. Es lamentable y ojalá me tengas que hacer otra nota en donde yo tenga que decir “que bueno que lo cumplieron” porque me alegraría, para los que somos usuarios del colectivo nos alegraría que el servicio sea excelente, para los trabajadores también porque son los que están todo el día sentados en el colectivo. Ojalá no sea un relato.