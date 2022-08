Controles a La Perlita y un desglose de resultados positivos

El poder de policía que tiene el gobierno municipal es utilizado para garantizar que las unidades del transporte público respeten las normas de seguridad. Miguel Dip, Coordinador General de Inspecciones de Transporte, destaca que «todo responde a un trabajo en equipo» que es comandado por Martín Fraiz (Secretario de Tránsito y Transporte municipal) y agrega: «El fin es hacer cumplir el pliego vigente e inspeccionar las 243 unidades. Llegamos a realizar 324 inspecciones sobre el total de la flota (empresa La Perlita). Hubo tres etapas, los coches que llegaron a la última parte debieron pagar un canon por la inspección, tal lo establece el contrato. En tres meses inspeccionamos todo y el resultado es positivo. Se hicieron muchas mejoras dentro de los coches, no solo para brindar seguridad a los usuarios /as sino también a los trabajadores. Se cambió una gran cantidad de cabezales de cinturón de seguridad, y ahora podés ver que los choferes están usando algo que es fundamental. También se cambiaron asientos y se reforzaron las puertas, hubo un reacomodamiento de la luminaria interna y externa; se cambiaron más de 170 chapas patentes que estaban deterioradas, además de bandas reflectivas para ver la unidad en horario nocturno. Ahora arrancamos con la segunda etapa de inspección pero siempre preservando la frecuencia de los servicios. Hubo casos que inspeccionamos diez unidades y la mitad quedaba fuera de servicio, entonces tenían que sacar la máquina SUBE, colocársela a otra unidad porque entendíamos que no podían circular en esas condiciones».

¿Y las frecuencias?

También lo estamos abordando ese punto para mejorar la calidad del servicio, y eso lo hacemos viendo algunas modificaciones de los recorridos para que cubra a un mayor número de usuarios, y también viendo lo que se puede hacer para evitar los colapsos que se producen en hora pico en los puentes. En concreto modificar en esos horarios los recorridos, vías alternativas, y así lograr una frecuencia más rápida.

El pliego vigente fue votado por unanimidad en el Concejo Deliberante, y allí se estableció una cantidad de unidades que deben tener la rampa que garantiza el acceso al transporte para las personas con movilidad reducida, ¿dónde están?

En las inspecciones llegamos a controlar entre 30 y 35 unidades, tengo que decir que algunas rampas no funcionaban. Esos coches quedaron fuera de servicio hasta corroborar que tenían un buen funcionamiento. Lo que estamos haciendo en este momento es un pedido de informes que nos permita saber en qué recorridos están, por dónde están pasando, sin olvidar que en Moreno hay seis escuelas especiales (públicas) donde el servicio tiene que pasar, amén de que en los 184 kilómetros que tenemos de territorio hay personas con movilidad reducida. También le solicitamos a la empresa que identifique cada coche que tiene las rampas.