Convivencia y mezcla de roles entre municipales y cooperativistas

Es el Secretario Adjunto en la nueva comisión de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. Hombre de cuna peronista, ex asesor en el Concejo Deliberante y ex director de Bromatología. Jorge «El Pela» Barreiro explora bosques y encuentra mapas. Con palabra propia, refiere al compromiso gremial y, por supuesto, expresa lo que sucede con los /as trabajadores /as municipales: «Es mi tercer mandato dentro del gremio, ya fui Secretario Adjunto en otro período. Hoy me vi convocado y vuelvo a empezar a interiorizarme en todos los temas, por supuesto está la necesaria recomposición que demandamos los municipales y vemos la propuesta del gobierno de Mariel como algo más que insuficiente»

¿Y cómo definís el esquema de gestión de Mariel Fernández con respecto a los y las trabajadoras municipales? Siendo vos parte de la familia municipal

Siendo parte de esa familia, bueno, yo estoy cumpliendo funciones en la Reserva Los Robles, el otro día fui citado, una anécdota que por ahí sirve para reflejar cuál es la situación que tenemos los trabajadores. Fui citado por la ART y preguntó si utilizo maquinaria que pueda perjudicar a la audición. Le respondí que usamos moto sierra, entre otras cosas y no tenemos ningún tipo de protección, no tenemos elementos de seguridad, esa es la realidad que tenemos la mayoría de los trabajadores.

Es decir que no hay una mirada de parte el gobierno de Mariel Fernández en pos de construir un buen vínculo

La verdad, si hay una buena voluntad es insuficiente el esfuerzo que están haciendo para mejorar las condiciones de trabajo que tenemos los trabajadores.

En las últimas dos paritarias, los municipales han perdido 15 puntos en su poder adquisitivo ¿qué es lo que se necesita para que exista algo que el peronismo lo tiene, por lo menos adherido en su vocabulario, como es la unidad para hacer frente un ajuste?

Me parece que lo primero es tener la voluntad de dejar los egos personales y empezar a unir esfuerzos para ver cómo hacemos para mejorar las condiciones de los trabajadores.

Pero gobierna el silencio, en muchos sectores los laburantes dicen “no podemos hablar”

Es una realidad, la realidad que se vive en muchos sectores donde los compañeros cada vez que tenían la posibilidad de hablar con compañeros de otros sectores, lo que te manifiestan es esto.

¿Miedo a hablar?

El miedo a hablar, la amenaza, son cosas que los compañeros te van contando permanentemente.

Por ser un joven de carrera municipal, ¿las cooperativas van desplazando el trabajo de los /as municipales?, ¿En qué medida o en qué grado se está produciendo esto?

No sé si es un desplazamiento, viene siendo una convivencia que termina superponiendo roles.

¿Y en qué área se nota más?

En todo lo que es el mantenimiento de espacios públicos, en la reserva (Parque Los Robles) uno ve la cantidad de cooperativas que están prestando servicio, y uno no tiene nada contra las cooperativas, son laburantes que intentan ganarse el pan y honestamente, pero se siente que van superponiendo roles y no queda claro cuál es el rol de uno y el rol del otro.

¿Qué es lo que tiene que hacer esta nueva etapa de la Asociación de Trabajadores Municipales? ¿Cuál es el deber hacer?

Me parece que es el de poder consolidar el trabajo que se viene dando ya hace bastante tiempo, tenemos como una meta inmediata terminar el edificio nuevo que me parece que es la meta más importante que tenemos, pero después mejorar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que están muy desprotegidos.