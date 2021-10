Convocan a movilización por “C”, la joven abusada por el referente de una cooperativa

El día martes 12 de octubre se convoca a una movilización en el horario de las 10 horas. La concentración será en la Plaza San Martín de Moreno, marcha a la fiscalía y luego a la Municipalidad con motivo de visibilizar y denunciar públicamente al referente de la cooperativa Movimiento Evita, Alfredo San Juan quien habría abusado de “C”, víctima de 18 años.

Luna, integrante de la organización feminista territorial “Casa Joven Diana Sacayan” conversó con Desalambrar: “Estamos repudiando todo lo que le pasó a “C” y a su familia. Porque también la familia está con miedo, es un tipo que está en el Movimiento Evita. Esto parece como lo que le pasó a Rocío con Marcelo García en el año 2019, donde se realizó una denuncia penal por abuso sexual. El abuso de poder político que tienen, te das cuenta que acá hay otra Rocío también, ¿por qué? Porque acá están apañando a todos, están apañando desde la Intendenta Mariel, todo lo que son los referentes de Paso del Rey, las mismas compañeras que rodeaban a C, están callando a un violador, a un abusador. ¿Qué nos puede pasar más adelante a nosotras si nos callamos? ¿Le vamos a dar lugar a esto? A un tipo que tiene poder político y tiene un movimiento y tiene un lugar donde puede haber muchas más C. El tema es que no nos callamos ¡Basta! Basta de abusos, basta de esta impunidad con las personas más vulnerables. C estaba trabajando, era su primer trabajo, tiene 18 años, puede ser tu hija, mi hija, la del vecino, cualquier persona. No vamos a permitir esto”.

La víctima es una joven de 18 años de edad con un retraso madurativo. El autor de este delito sería Alfredo San Juan (56 años de edad), responsable de la cuadrilla cooperativa Movimiento Evita en el Barrio Villa Zapiola, Paso del Rey partido de Moreno. El hecho denunciado fue en el mes de agosto, “C” había comenzado a trabajar, era su primer trabajo. Alfredo le pide a C que se dirija a buscar herramientas para realizar su labor, C llega al lugar y no encuentra a ninguno de sus compañeros y compañeras. Este hombre a la fuerza la obliga a subir al auto y la lleva a su casa, donde sucede el acto de abuso sexual.

“Estamos averiguando también la ordenanza municipal que salió en el año 2019 por lo que sufrió Rocío, para erradicar la violencia de género. Fueron a la comisaría, pero no le tomaron la denuncia, le dieron un papel cualquiera. Entonces ahí le dicen a la mamá de C que vaya a la fiscalía. Se va a la fiscalía, cuando ellos marchan a la casa de este hombre, estaban los hijos que le dijeron que no quieren saber nada del padre, porque no sabemos bien qué pasó ahí. Dice que los propios sobrinos de este hombre, de San Juan, golpearon a los tíos de C, a otros pibes también golpeados. Ellos hicieron la denuncia, entraron por una puerta y salieron por otra. Es terrible la impunidad que hubo en la Comisaría 3° de Villa Zapiola”, relata Luna.

Alfredo San Juan actualmente no está trabajando, no porque fuera echado de su cargo sino porque continúan invisibilizando lo sucedido. Ahora quien se encuentra desamparada es la víctima, “C”. Su madre es la que paga las sesiones de psicólogo por zoom y apoyada legalmente por los referentes de Casa Joven Diana Sacayán, en este caso por Gustavo Saavedra, están realizando acciones legales para agilizar el tema de la fiscalía, y que el hecho no quede en la nada.

Luna señala que, “la movilización del martes es porque no podemos permitir que un hombre de estas características tenga tanto apañe con los funcionarios políticos, eso es con lo que no estamos de acuerdo, que no sea él ni nadie. Se pudo con Marcelo García (ex concejal de Moreno), apoyamos siempre a Rocío y a todas las pibas. No solamente para que se sepa que es alguien de político sino para que sepan todos alrededor los que no son políticos, que van a caer, no importa quién sea. Que sea mi hermano, mi abuelo, mi bisabuelo, que sea el hijo de fulano. Cualquier abusador, violador que tenga estas características va a caer, lo vamos a voltear”.

Se convoca a todas las organizaciones, ONG e independientes, vecinos, vecinas que quieran apoyar la marcha para “C”, no sólo por ella sino por todas aquellas que tienen miedo y no cuentan lo que viven. Día martes 12 de octubre a las 10 horas “para sacar esta impunidad de abuso de poder político que hay. Vamos a ganar esta batalla que tenemos que apoyarnos entre todas, que sea colectivo y que no tengan miedo, que se acerquen y que no están solas”, finaliza Luna convocando a quienes quieran participar de la movilización.

Adhieren:

Juntas y a la Izquierda; Razonar (DDHH), Casa Joven Diana Sacayán, Liberatorias, Juntas por la Acción, Yo si te Creo (Jujuy), Defensoría de Géneros, Furia Transfeminista, Salud Activa, Colectiva de Disidencias y Mujeres de La Matanza, Raquel Elena Disenfeld, Campaña Autogestivas contra el abuso sexual en la infancia, Gabriel Conder (abogada), Disidencias en lucha, Julia Leal (Madres del dolor Argentina), Olla popular educar es combatir / Las Tunas; Mujeres Libres, Colectivo Acción contra las violencias de géneros, Adultxs Protectorxs contra el abuso sexual en la infancia, Campaña contra la prescripción de delitos sexuales, Madres en contra el abuso sexual en la infancia; Organización Mujeres autoconvocadas Iguazú, VOtamos luchar.