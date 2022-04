Cóppola, destaca la gestión de Mariel y banca el acuerdo en el Consejo Escolar

Es una de las figuras de la oposición. Se incorporó al gobierno de Rodríguez Larreta y cumple funciones al lado de Jorge Macri. Habló con Desalambrar sobre las cuestiones internas partidarias y analizó con total franqueza lo que entiende y piensa del actual oficialismo y su rol de opositor constructivo:

¿Dónde estás trabajando en este momento?

Asumí hace algunos días en el Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el equipo de Jorge Macri, así que bueno siempre en el mismo proyecto.

¿Director de qué?

Director de Relaciones con provincias y municipios.

Eso que te permite, mirando Moreno

Es el lugar donde se maneja toda la relación de cooperación y de transferencia de conocimiento entre el gobierno de la Ciudad y las diferentes provincias y municipios de la provincia, no sólo con Moreno, no sólo con la provincia de Buenos Aires sino con la república.

¿Lo pediste o te lo ofrecieron?

No, me habían ofrecido ya otros lugares, estábamos analizando cuál era la mejor situación. La verdad que yo vengo trabajando en el proyecto del PRO hace muchísimo tiempo, soy uno de los más antiguos y que siempre se ha quedado en el mismo lugar. Fui funcionario del espacio varias veces y pertenezco a un equipo y proyecto político y eso me permite también tener la posibilidad de gestionar en algún lugar cuando el proyecto político conduce algunos lugares.

Agostinelli, ¿la conducís o ya ha construido su propia fuerza? Entiendo que tiene diálogo con actores importantes de JUNTOS y esto lleva a algo que es una pregunta básica, ¿se rompió la relación con Agostinelli o vos comprendés que ella hoy es un sujeto propio y ya no del equipo de Cóppola?

No, primero la relación no se rompió para nada, esta mañana estuvimos hablando de temas del Concejo Deliberante.

¿Pero vos no la conducís?

La verdad es que nuestro equipo tiene roles horizontales y la verdad es que Gisele ha tenido un crecimiento importante, es sustentada por todo un partido político atrás y es buenísimo que tengamos más dirigentes en nuestro equipo político que puedan ser candidatos, yo estoy feliz que ella crezca.

¿Qué ella sea candidata?

Que ella sea candidata tranquilamente.

En el 2023

Tranquilamente Gisele puede ser candidata en el ‘23

A Intendenta ¿y vos también?

Tranquilamente puede ser candidata y sí, veremos quién es el mejor candidato.

La pregunta no tiene nada que ver con la candidatura, es si conducís a Gisele Agostinelli

Nosotros, nuestro es muy horizontal, la verdad es que las decisiones la van tomando en los lugares que están y por eso lo hemos definido y en equipo discutimos las decisiones, pero cada uno que ocupa un lugar tiene la responsabilidad de tomar la decisión porque es su mano, su voto, acordado en un consenso general. Capaz que es un grupo distinto, hay más horizontalidad, yo puedo opinar desde la experiencia que haría en caso de que estuviera en ese lugar pero la verdad que todos los representantes de nuestro equipo tienen la suficiente capacidad para tomar sus decisiones y a veces hasta disentir en una situación, por mi experiencia, por mi relación política. Me parece que cuando uno trabaja en equipo es totalmente valioso el crecimiento de las personas, no me molesta para nada el crecimiento de una persona con la que trabajamos juntos muchísimo tiempo y que seguimos trabajando juntos porque hablamos todos los días, porque nos conocemos por la vida. La semana pasada estuvimos juntos en el Gobierno de la Ciudad, en capacitación legislativa. Me parece que cuando uno cree en los proyectos políticos, que es una frase que te la mencioné muchas veces, equipo y proyecto político, cuando uno trabaja en proyectos políticos, el proyecto está por sobre la individualidad, después se verá quién es el mejor en ese momento, quién mide más en las encuestas y no es solo medir, el nivel de conocimiento importa pero quién pueda generar consenso, quién pueda ser una figura con menos imagen negativa, quién puede ser el que pueda buscar acuerdos por otro lado. Me parece que para construir un candidato se trabaja todos los días y lo que mejor le puede pasar a un espacio político es que no haya un único candidato, sino que haya una cantidad de candidatos que puedan ser y el que sea se dirimirá por acuerdos o internas, dependiendo lo que pueda pasar. Por eso yo cuando veo que las personas crecen dentro del proyecto político es lo mejor que nos puede pasar a nosotros en nuestro espacio del PRO.

¿Estás feliz que Agostinelli haya crecido?

Totalmente.

Definime el gobierno de Mariel Fernández

En comparación con los gobiernos que tuvimos anteriores, para mí es mejor. Comparado con los gobiernos anteriores ha resuelto algunos problemas que la sociedad pedía, por ejemplo el trabajo sobre el puente de la calle Uruguay, es un pedido histórico de los morenenses y ella lo ha podido sustentar.

Contreras va a decir que presentó un proyecto hace muchos años

Bueno, es el proyecto, para mí gobierna el Frente de Todos, hoy el gobierno del Frente de Todos está gobernado por la Intendenta. Después si creo que hay cosas que para mí no están bien y van más allá de la gestión cotidiana sino de un modelo ideológico. Para mí la decisión de gestionar y de haber sacado al Trébol y no haber municipalizado teniendo todas las posibilidades, porque cuando uno toma las decisiones de gestión, no solo importa la gestión que uno tiene, sino que importa el contexto donde uno está.

¿Es transparente el gobierno de Mariel? Ya que vos me decís que tenes vínculo y que hablás, supongo que por querer ser intendente te debes nutrir de la información local, tu bloque o parte de tu bloque está diciendo que no responde nada, pero lo primero que me dijiste es que comparado con otros gobiernos (peronistas) es mejor

Por eso yo te dije, las cosas buenas que yo veo y las cosas malas, las cosas malas, en el modelo ideológico me parece que es una gestión que tuvo muchas oportunidades contextuales y no la supo aprovechar, no hay una planificación de largo plazo de la gestión y, la falta de transparencia en sus actos y la falta de información que se tienen en sus actos me parece que sigue siendo la misma que teníamos en los gobiernos anteriores. Esa es una de la gran falencia que este gobierno tiene.

¿Vos conducís a las consejeras escolares de Juntos?

Somos parte de un grupo político.

La pregunta es, si existió un acuerdo, tanto de Peréz como Santamaría para integrar el Consejo Escolar ya que hay una parte de JUNTOS que realiza todo tipo de señalamiento y denuncias mientras las dos consejeras que están adentro de tu equipo, administran un paquetito que tiene que ver con los fondos descentralizados, ¿Por qué?

Cuando llegás a un lugar legislativo, un lugar de gestión, podés tomar dos maneras de actuar. Una es sentarte y solo tirar piedras, que es la más sencilla, marcar todo lo malo y lo bueno no reconocerlo o, tratar de solucionar los problemas de los vecinos. Yo cuando fui concejal tuve a cargo de la comisión más importante del Concejo Deliberante que fue la de Agenda y Presupuesto y vos muchas veces me has dicho que era uno de los concejales que solucionaban un montón de problemas en ese momento. Acá pasa exactamente lo mismo, estaba la oportunidad de gestionar una parte de un área para resolver problemas de las docentes y, los chicos de nuestras escuelas, ¿por qué no tener esa oportunidad de demostrar que en ese lugarcito, en esa pequeña porción que uno gestiona, se pueden hacer las cosas bien?

Y quién le ofreció eso

Cuando se discuten las comisiones, a veces hay posibilidad de conducir algunas comisiones y a veces no. Yo fui presidente de la comisión en algún momento más importante del cuerpo legislativo y en otra gestión de otro Intendente no tuvimos ninguna comisión. Son momentos, son etapas, son lugares.

Vos sabés que son diferentes una Comisión del HCD que el Consejo Escolar

Hay decisiones políticas que uno toma, o me hago cargo de una situación si te la ofrece o no me hago cargo de la situación.

¿Se hicieron cargo las consejeras o hablaron con vos antes?

Eso lo hablamos en equipo, nosotros discutimos en equipo. Cuando en ese lugar, ese espacio, ese momento de solucionar algún problema a los directores en las escuelas de Moreno y solucionar problemas en las escuelas de Moreno se ofreció para hacerlo a mí me pareció lo más conducente porque, uno demuestra que en lugar donde está puede hacer buena gestión, con todos los riesgos que eso tiene.

¿Cómo es la Presidencia de Sonia Beltrán en el Consejo Escolar?, ¿Es buena?

No, para mí el Consejo Escolar no funciona bien, en muchos aspectos.

Se podría ser oposición

En muchos aspectos somos oposición, claramente cuando uno está en el lugar hay cosas que están bien y cosas que están mal, porque va a decir uno todo lo malo y nunca va a reconocer lo bueno. Es una discusión de la oposición política que uno toma. Yo siempre he tomado una posición política de construir consensos, de solucionar problemas y en el caso que no me dejen opinar, que no me dejen dar solución al problema, digo lo que pienso.

La presidencia Beltrán fue la que negó la posición de JUNTOS por dos años en el Consejo Escolar y ahora la presidencia Beltrán le ofreció a ustedes, que son JUNTOS, manejar un ente descentralizado

Es una partecita y que la verdad me han llamado un montón de directoras porque camino Moreno y hablo con las directoras, contentos con la gestión del área, que es distinto, cuando uno está, cuando yo solucionaba problemas de los vecinos lo hace el Consejo Escolar, es un ente de todos.

¿Es transparente el Consejo Escolar?

No, te lo dije hace un ratito, me parece que no, ninguna parte es totalmente transparente y es algo que tiene que mejorar de todas las gestiones porque en todas han pasado lo mismo, todos prometen transparencia, todos prometen pero cuando llegan al poder eso no pasa.