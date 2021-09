Cóppola: «mucho ausentismo de presidentes /as de mesa, urnas que llegaron tarde, un inicio muy desordenado»

No es solo en Moreno, responden varias figuras del espectro político local. Las autoridades convocadas a presidir cada mesa se traducen en AUSENTE. Desde ahí el inicio debe sortear un obstáculo que recae, la responsabilidad entre los primeros /as ciudadanos /as que fueron a emitir su voto. Luego aparecen los protocolos y cada escuela es un territorio a conformar, será una jornada de tensión, distención y disputa.

Leonardo Cóppola, precandidato a concejal en una de las propuestas de Juntos, dijo a Desalambrar sobre el inicio de la elección: «La verdad que debería decir una palabrota, pero estoy pensando en un sinónimo, Diré que es bastante complicado, mucho ausentismo de presidentes de mesa, urnas que llegaron tarde, colegios que recién están empezando el acto electoral y hay una falta de claridad en cada una de las escuelas por las normativas vigentes. Evidentemente la pandemia ha tocado el acto eleccionario pero por la información que vamos recibiendo parece que se está acomodando, para que este inicio tan desordenado puede volverse algo más prolijo y ordenado».



Esa palabrabota era ¿despelote? Y si decimos desorden

Iba a decir quilombo. Los protocolos nuevos, el ausentismo de presidentes, han generado una complicación que no solo ocurre en Moreno sino que sucede en varios distritos de la Provincia de Buenos Aires.

AUDIO 1 COPPOLA