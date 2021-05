Cóppola sigue de licencia, Agostinelli sostiene su banca

PREDOMINÓ EL CRITERIO PARTIDARIO –

Aquel cuestionamiento de la licencia en el cargo del concejal Leonardo Cóppola tuvo, finalmente, una solución lógica. Tras haber sido notificado por la Secretaría y Presidencia del HCD, el 18 de mayo el legislador se presentó en la Comisión de Legales para dar testimonio de su licencia y responder a las preguntas que cuestionaron en el recinto que no estuviera en su banca titular. El dato saliente fue que la concejala Claudia Asseff, presidenta del bloque Juntos por el Cambio, quien pidió revisar la situación de Cóppola, estuvo ausente en la cita final.

El Frente de Todos representado por Josefina Díaz Ciarlo, Zulma Gil, Lucas Franco, Bonna Galeano y Emmanuel Fernández, sostuvo con criterio la posición de ver y registrar un asunto partidario e interno, es decir, esperar la acción y/o decisión de los integrantes del bloque Juntos por el Cambio. Leonardo Cóppola no respondió preguntas porque no le fueron formuladas pero si manifestó lo vertido en los medios de comunicación, no discutir las razones de la licencia a partir de decisiones políticas partidarias, sin dejar de mencionar que concurrió al llamado porque fue tratado en el recinto de sesiones desde donde se sustentó la Resolución para que «él haga uso de la defensa».

Mirko García, que también había propugnado la Resolución, si estuvo presente en la Comisión y en un acto político e institucional consideró que «el tema estaba saldado».

Participaron el encuentro resolutivo dos concejalas del bloque Ahora Juntos por el Cambio: Dolores Fábregas y Gisele Agostinelli, ésta última es quien reemplaza a Cóppola que sigue de licencia… y ella sostiene su banca.