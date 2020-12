0 shares







Fue Mirko García, hombre de Juntos por el Cambio, quien tomó la palabra en el recinto (día lunes) y sugirió a todos los concejales /as que trabajaron en este año de pandemia – cuarentena, que analicen la licencia del concejal Leonardo Cóppola. Lo que disparó la fuerte crítica de García, según sus palabras, fue la publicación de Cóppola en su cuenta personal (redes sociales) sobre la adjudicación del contrato de la basura a la empresa de Hugo Moyano (Gestionar), describiendo las 13 manos que construyeron el quórum (una de la García).

LEONARDO CÓPPOLA

Aclaremos donde está trabajando y porque no ocupa la banca

La verdad que mi licencia nunca fue por cargo, mi licencia fue aprobada en términos personales. Cuando yo la pedí en primer momento mi señora estaba embarazada con un cuadro de un diagnostico difícil de embarazo y en ese momento uno decidió ver la posibilidad si pedía licencia para acompañar el embarazo y lo que uno cree que es muy importante que cuando uno está en ese Concejo Deliberante tiene que tener la cabeza puesta en ese trabajo

Esa fue una licencia por tiempo determinado de un año, pasó el mismo y le dicen Cóppola ‘usted tiene que volver acá’ cuando pide la renovación

Y lo hice claramente cuando el Concejo lo pidió. Posteriormente a eso lo que me parece que hay diferentes criterios de lo que la gente vota, hay algunos que piensan que la gente vota personas y arman que el individualismo puede más que cualquier proyecto político y hay quienes pensamos que cuando armamos listas armamos equipos y cuando uno define quienes son los que componen esa lista. Tuve la suerte de definir candidatos en una lista, definir una representación de idea política sobre esa lista que en esa lista puede haber muchas representaciones porque hay distintos lineamientos y me parece que ahí está la gran diferencia, yo tuve la suerte de ese año acompañar el embarazo de mi señora, también la suerte de que el ingreso correspondía a la persona de mi equipo y la verdad que en ese año Gisele Agostinelli, que fue quien me reemplazó, hizo una tarea excelente y cuando uno piensa en equipo y no en personas, lo que Gisele define en el Concejo Deliberante, lo que Marisel define en el Concejo Deliberante representa un conjunto de personas, esté yo o no ahí.

Es toda una discusión ahí porque ¿quién va primero? Está entre una situación personal pero pasa ese tiempo, el nacimiento de su segunda hija y entonces dicen ‘tiene que volver Coppola’, Coppola volvió pero al poco tiempo el Concejo le prorroga a licencia de Coppola’, quiero decir, hay prerrogativa, no es claro

No, las licencias son a pedido. Lo primero que quiero aclarar porque es algo que se instaló y es una verdadera mentira el concejal con licencia no cobra nada, no cobra sueldo porque se ha puesto en algunas redes que yo venía cobrando, la vedad que es una mentira, es más yo fui concejal sin goce de sueldo desde el año 2013, hace mucho tiempo yo vengo con lo que se dice la renuncia a la dieta, pero más allá de mi licencia el pueblo de Moreno no me está pagando y cuando uno piensa en equipos, cuando uno piensa en formar equipos, también tiene que dar la posibilidad a otros de que puedan crecer, el puesto y lugar de un concejal no es el puesto de una persona, son puestos de proyectos políticos y la verdad que yo estoy muy feliz de la persona que me remplaza en ese lugar por lo tanto en ese momento con el crecimiento que la concejal venía teniendo, una concejal joven, nueva, con nuevas ideas, yo venía de dos mandatos, decidí y por suerte el cuerpo lo avaló, cuando uno lee mi licencia ve claramente que no es un tema ni personal ni laboral es un tema que es político si vos querés

El fundamento de la segunda licencia es esto ¿Por qué no renuncia?

Podría renuncia tranquilamente

Yo creo que el planteo esta ahí, si ya no es una cuestión de un trabajo, digo de un cargo superior, renuncie y que siga Gisele Agostinelli

Nunca se dio la situación

Ahora puede ser que estén planteando eso

Que el Concejo haga lo que tenga que hacer, cuando me dijo que no a la vuelta fui, me senté en mi banca y debatí los temas. Yo escuché algunos discursos, discursos bajos, que la verdad me podrían haber llamado por teléfono para preguntar, pero ahí está la diferencia en pensar en proyectos y en pensar en personas

Bueno, acá se reinstala el tema porque usted escribe en redes sociales sobre la basura, la llegada de Camioneros de Gestionar y Mirko García pide esta moción de privilegio y dice que se sintió escrachado, que lo llamó a usted y no lo atendió. No quiero ir a esas particularidades, no me interesa, estáa fracturada la oposición pero además el que pide, porque García el día lunes no lo mocionó, que la comisión de Legales resuelva la continuidad o no de la licencia es la concejala Claudia Asseff

Por eso digo, espero que el Concejo decida, la moción la verdad que no la votó nadie, yo vi la sesión

No porque no hubo moción

El concejal García lo único que hace es un consejo al cuerpo, medio raro hacer un consejo al cuerpo, la concejal Asseff mociona, pero la verdad que nadie vota la moción por lo tanto no hay moción válida, no hay expediente que pasa a Legales, yo lo tomo como un hecho político

¿Y quién lo hizo al hecho político? ¿García? No me va a decir que es un títere García

Si la concejala Asseff lo apoya es porque estaban de acuerdo

Claudia Asseff uso a García, ¿sería así?

No sé si Asseff usó a García o García a Asseff, los dos fueron por el mismo camino entonces yo vuelvo a repetir para mílos proyectos pueden más que las personas, el jefe de la oposición del otro lado porque acá hay grupos políticos, uno está con Emilio Monzó y es Aníbal Asseff, mientras Anibal Asseff no diga esto la verdad que yo lo tomo como un hecho de concejales porque el que conduce ese espacio es Anibal Asseff y no se refirió al respeto, claramente yo estoy en un espacio de Juntos por el Cambio conducido por Jorge Macri y por el grupo de los Intendentes; Anibal Asseff está en otro grupo, el radicalismo tiene su presidente que acompaña a este bloque con Dolores Fábregas, con Marisel, Gisele Agostinelli, por lo tanto acá me parece que es una situación política, la separación del bloque ha dejado blanco sobre negro algunas votaciones y la verdad que eso ha molestado a algunos y la verdad que mi publicación de allá el 3 de noviembre, ya pasó un mes, lo único que hacía fue contar a la sociedad como habían votado las personas. La verdad cuando yo voto algo en el Concejo Deliberante me siento orgulloso de lo que voté porque lo puedo defender, porque sé lo que voté

Pero García dijo que usted lo escrachó

No, no, mi publicación la podés ver. Para mí ese pliego, el otro fue tan criticado, el pliego de la basura que salió por unanimidad, este pliego tuvo 13 votos no más y lo que yo hago referencia es eso, a que un pliego tan importante como la basura no tuvo consenso político

Usted leyó la nota y escuchó lo que dijo García, dice que no cree en las picardías, le está hablando a usted y ¿usted qué le responde a eso?

Yo no soy ningún pícaro de barrio, yo soy un hombre de la política, que no necesita cargos de la política para seguir haciendo política que es un dirigente político, la verdad que me siento orgulloso de las personas que representan nuestro equipo, me siento identificado con las posiciones que toman los concejales de nuestro equipo, creo en los equipos y como yo construyo un proyecto y la verdad que quiero ser Intendente de los morenenses, quiero que las personas que estén a mí lado crezcan y esas personas que están en el Concejo Deliberante día a día están creciendo y lo mejor que me puede pasar a mí es que las personas de mi entorno pueden mostrarse quienes son, como son, porque vuelvo a decir cuando uno gobierna Moreno no necesita una persona, no existe el mesías, sino que existe un proyecto, un equipo y existe un grupo que puede cambiar la realidad de los morenenses

¿Va a renunciar?

El Concejo primero definirá lo que tenga que hacer

Le estoy preguntando a usted, el Concejo no me importa en este momento, le estoy preguntando a usted

Mi licencia está vigente

Bien, no va a renunciar sino que se avance políticamente, como dirigente político puede capitalizar eso porque estamos hablando de la fractura del bloque, por un lado Monzó por el otro Jorge Macri

La verdad que adentro y en mi casa las cosas se hablan

Bueno, acá no se habló

A mí no me llamo ni la concejala Asseff ni el concejal García para preguntarme y hablar del tema por ende lo tomo como un hecho político no sé de quien fue la idea, pero lo tomo de las dos personas que lo dijeron no meto a Brancato ni a Ricart ni a nadie de ellos porque la verdad que todos se mantuvieron en silencio, obviamente que lo que dijeron es porque piensan algo, yo lo tomo como eso, como un hecho político porque creo que les dolió la separación del bloque

¿Esto es un pase de factura porque se dividió el bloque?

Para mi sí

Bueno, a lo largo de la historia de la oposición y el oficialismo hay muchas fracturas, es muy parecido. Joa se fue, usted a su manera se fue, es decir, desconocieron la conducción de Anibal Asseff básicamente es esto

Hay que evaluar por qué se van, cuando muchas personas se van de un lado lo que hay que evaluar es por qué se van, yo no me voy a meter en la interna del bloque porque no estoy ahí, pero si la concejala Agostinelli, la concejal Aguilar y Fábregas han explicado claramente los temas que no coincidían con algunas maneras de manejo y conducción del bloque político, nosotros nunca nos fuimos de Juntos para el Cambio, nunca nos fuimos del espacio político del que pertenecemos estamos concientizados en ese espacio, lo único que hicimos es no compartir cierta idea, cierto manejo y ciertas votaciones de algunos expedientes. Primero lo hablamos hacia adentro como se debe porque se habló en una reunión de concejales, no hubo un acuerdo y se fracturó el bloque, no tiene más que eso

Ni menos que eso

Ni menos que eso. Pero, el proyecto es Juntos por el Cambio y me parece que esto es un pase de factura de bajo nivel para mi entender de esa posición, tranquilamente me podrían haber llamado y consultado de por qué. Vos fíjate, habiendo tantos problemas en Moreno, en la Provincia y en la Nación se preocupan por si yo ocupo mi banca o no, me parece que están salidos de los problemas de la realidad que los morenenses tenemos

¿Dónde está trabajando?

Estoy dando clases, disfrutando…

¿Pero, en PAMI no esta más?

Si, sigo estando como empleado raso, yo cuando entre en PAMI lo hice como planta, estoy en atención al público muy tranquilo, no tengo cargo, la verdad que disfruto día a día. Mi familia en estos 20 años que yo hago política ha dejado mucho de lado, haciendo un esfuerzo mi señora, es profesional con un muy buen cargo en la gestión privada y la verdad que sentí en un momento que la tenía que acompañar porque yo sé que para mí el año que viene y el otro donde yo voy a caminar para ser Intendente de los morenenses, van a ser años muy sacrificados para mi familia, y donde hay alguien que me reemplace, que piensa como yo y que me puede reemplazar muy bien era hora que yo también le dedique tiempo a mi familia. La verdad que esas son las razones, no hay otra razón lo que está escrito dice lo mismo, nunca le mentí a nadie y si el cuerpo define que yo tengo que volver definiremos en conjunto. Yo podría volver, como lo han hecho muchos, sin ir a comisiones, sin ir a sesiones, faltando a todos lados y la verdad que el Concejo Deliberante reconoce en Cóppola una persona que siempre trabajó y por eso cuando yo vuelvo a sentarme en una banca es porque soy consciente que lo voy hacer, como lo hice siempre.