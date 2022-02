Córdoba: Atacaron la marcha contra el acuerdo con el FMI

Algunas de las organizaciones convocantes a la movilización de este martes denunciaron que de manera coordinada, simultánea, por lo que consideran premeditada, en diferentes puntos de la marcha que confluyó por las calles de la Ciudad de Córdoba, grupos de personas encapuchadas exhibieron armas de fuego amedrentando al conjunto de los participantes y provocando distintos tipos de incidentes. Hasta el momento, el saldo de estos ataques es de varias personas heridas, algunas hospitalizados y un joven de 15 años de Barrios de Pie en terapia intensiva en estado grave.

Los organizadores pudieron individualizar ataques en la columna del Polo Obrero en Vélez Sarsfield y 27 de abril con un grupo de infiltrados que generaron disturbios y una estampida que causó lesiones a mujeres y menores de edad; en Yrigoyen y Obispo Trejo hubo hechos similares en la columna del FOL cuando un auto con personas encapuchadas mostraron armas y dispararon al aire; frente a la Plaza Vélez Sarsfield sucedió lo mismo en la columna de Libres del Sur.

“Estos ataques se dan para disciplinar y paralizar la expresión en las calles. El saldo de los ataques organizados en distintos puntos de la movilización, según los hechos que tenemos registrados por el momento, es de varios compañeros y compañeras heridas, algunos hospitalizados y un compañero de 15 años de Barrios de Pie en terapia intensiva en estado grave. No descartamos ninguna hipótesis desde qué sector se puede haber gestado el ataque, pero exigimos al gobierno de la provincia una investigación de los graves acontecimientos ocurridos. Sostenemos enfáticamente que los hechos sucedidos, los cuales quieren vulnerar el derecho democrático a la expresión popular y masiva en las calles, no hacen más que redoblar la apuesta en la lucha para que la crisis no la pague el pueblo trabajador, sino quienes la generaron”, afirmaron a través de un comunicado las organizaciones que convocaron a la multitudinaria movilización, entre las que se encuentran PO, PTS, IS, MST, Libres del Sur, FOL, PRML, OLPRL, NMAS, Marabunta, Votemos Luchar, MTR Cuba – COR.