Córdoba: Docentes rechazan cualquier negociación con descuentos y convocan a marchar hoy

Izquierda Diario.- Docentes de la oposición reclaman por qué la conducción de UEPC dejo trascender por los medios de comunicación que no objeta los porcentajes ofrecidos por el gobierno.

Frente a la primera reunión entre el Gobierno de Córdoba y la UEPC que se realizó ayer lunes 5/9 tras el paro y la masiva movilización docente, Noé Silbestein, delegado departamental de la agrupación Docentes D-Base por la oposición declaró: «Las y los docentes ayer nos enteramos por los medios de comunicación que la conducción no objeta los porcentajes ofrecidos, pero sí los plazos de concreción. Una vez más la conducción quiere negociar a nuestras espaldas. Siguen sin escuchar las demandas de la docencia que en el paro histórico, con una movilización multitudinaria, dejamos en claro que hay fuerzas y voluntad de sostener la lucha, que rechazamos los ofrecimientos que viene haciendo el Gobierno y no aceptamos ninguna negociación con descuentos. La docencia no aguanta más, por eso la demanda en las escuelas es 50 % en blanco y basta de precarización laboral. La conducción de la UEPC debería escuchar a las bases que en la marcha manifestaron abiertamente su descontento con Monserrat».

Por su parte, Laura Vilches, docente y legisladora (MC) por el PTS-FITU, agregó: «La bronca con la conducción es muy grande, por eso en la movilización del miércoles Monserrat fue abucheado y más del 80 % de quienes nos movilizamos lo hicimos en las columnas de la oposición y junto a las escuelas, exigiendo que la conducción rompa con la subordinación con el gobierno. Hay un enorme ajuste impulsado por el gobierno nacional y el gobierno provincial en educación, salud, discapacidad, entre otras áreas sensibles para la vida de las mayorías trabajadoras. La estrategia de la conducción es pasivizar, que no haya más medidas de lucha contundentes y que los salarios por debajo de la inflación queden.»

Para finalizar, señaló: «por eso, para evitarlo, decenas de escuelas y las agrupaciones independientes estamos convocando a una movilización hoy martes 6/9 a las 18.30hs desde Colón y Gral Paz. Sabemos que a esta lucha la ganamos si la damos en común con nuestros estudiantes y las familias como se expresó en la enorme movilización con gran apoyo a la docencia de distintos sectores y organizaciones sociales. Ayer estuvimos en la movilización contra el recorte en discapacidad. También nos movilizamos en solidaridad con trabajadores y los movimientos sociales. La lucha es una sola y tiene que ser contundente. Por eso exigimos a la CGT local un paro provincial por todas nuestras demandas.»