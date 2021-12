Correa: «Vamos a seguir luchando y militando»

Presente en la jura de los ediles. Acompañando a Marisol Gallardo, integrante del Ateneo Néstor Kirchner que lidera el ex diputado nacional. Primera reflexión de Walter Correa que dirige a los que no entienden o desdeñan la democracia: «A todos aquellos que se quejan o prejuzgan la democracia es muy importante que recuerden esos siete (7) años de la dictadura militar, esos 30 mil compañeros desaparecidos, esa guerra de Malvinas, esas madres de Plaza de Mayo, si recordamos todo eso que es la memoria, no hay duda que ningún argentino o argentina no puede tener en cuenta que hoy es un día de fiesta para nuestro pueblo».

En tus cuatro años de diputado nacional, dos fueron con Macri y la segunda parte con Alberto Fernández, dos gobiernos distintos siempre bajo la misma línea, la clase trabajadora tiene muy pocas oportunidades

Yo creo que a los laburantes todo le cuesta el doble y poder trabajar en una banca circunstancial porque es de nuestro pueblo, de los militantes, los trabajadores, para nosotros es sumamente importante. Yo la verdad estoy, con mucha humildad lo digo, muy satisfecho de todos los logros realizados y el esfuerzo que hemos realizado también.

Políticamente cuáles son tus siguientes pasos

Políticamente yo soy militante, un luchador así que lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir militando, vamos a seguir luchando.

Tu espacio político, la agrupación El Ateneo tiene representación en el Concejo Deliberante

Sí aquí venimos, las organizaciones que están en el Ateneo de Moreno, hemos venido a respaldar a nuestra compañera, a bancar a nuestra compañera, Marisol es una muy buena compañera así que estamos todos acá presentes, con mucha alegría y manifestando el hecho de tener este espacio y una concejal.

