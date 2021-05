Trabajadores / as del Hospital: «Cortaremos la ruta porque la situación es insoportable»

LA PROVINCIA NO PAGA SUELDOS A ENFERMEROS /AS, Y MÉDICOS –

Los /as trabajadores /as de la Unidad de Pronta Atención y Hospital Modular que solo atiende pacientes con coronavirus, son empujados por el gobernador Kicillof a cortar la ruta 24 porque no tienen para comer, vivir o subsistir

Rafael Domínguez, médico generalista, trabaja en el Hospital Modular de Cuartel V creado para atender el coronavirus. Advierte a la comunidad y la invita a comprender que ellos y ellas, médicos /as, enfermeros /as, camilleros /as, administrativos /as, son trabajadores esenciales y hace cuatro meses que la Provincia de Buenos Aires no paga sueldos. No menor resulta destacar que son contratados para ser precarizados. Ingresan al Estado con una beca que les asegura años de semi informalidad respetada.

«Es un problema que viene pasando hace rato, en realidad esto es así, este hospital modular pertenecía a la Nación, está dentro del marco de hospitales que abrieron con la pandemia. El Estado Nacional se hace cargo hasta el 31 de diciembre del 2020, a raíz de que se empieza con la campaña de vacunación, muchos de estos hospitales se fueron cerrando porque habían bajado las estadísticas, habían empezado con vacunación y todo esto. La realidad es que, el 1 de enero este hospital pasa a la provincia de Buenos Aires, y entonces todo el personal también pasa a pertenecer al Ministerio de Salud de la Provincia. El personal ingresa en un sistema de becas, que realmente esto es parte de una precarización laboral que lleva muchísimos años aproximadamente entre 25 y 30 años de precarización en el sistema de salud pública».

En específico conozco situación de becados en el hospital donde no cobran, no tienen ni obra social, ni ningún beneficio que se debería tener con un salario, o con un oficio en ésta característica

Exactamente, ese es el sistema de precarización. Ya en los ’90 cuando empieza todo, la parte de generar el cuentapropismo, la relación de monotributo, en la parte pública sanitaria, empieza con estos sistemas de beca que en realidad, lo llaman medica de contingencia pero en realidad es como un sistema de precarización porque uno entra a trabajar en relación de dependencia del Estado, en este caso del Ministerio de Salud pero bueno no tiene el beneficio de vacaciones pagas, no tiene aguinaldo, hay muchos beneficios que quedan directamente afuera de este convenio y digo esto porque esto ha atravesado muchísimos gobiernos y diferentes gobiernos porque imagínate que esto es a nivel provincial, y se ha sostenido. Lo que pasa actualmente es que todos estos compañeros entran a pertenecer a una beca y el tema es que, al día de hoy nosotros en realidad empezamos una manifestación porque al 3 de mayo, los compañeros que son enfermeros, camilleros, administrativos, médicos, siguen sin cobrar. A esto hay que añadir que hay muchos compañeros que son, sobre todo enfermeras, que son mujeres cabeza de familia que no están teniendo ni para su subsistencia diaria, imagínate que al ser madre, tener hijos a cargo es muy difícil su subsistencia personal y a raíz de esto es que empieza todo este conflicto que bueno, la verdad no es lo que a uno le gustaría, a uno le gustaría estar trabajando como se ha venido haciendo hasta ahora adecuadamente pero la verdad llega un momento que se hace insostenible. Muchas compañeras de hecho han pedido préstamos para ir tratando de aguantar,pero bueno, se le había prometido empezar a pagar en marzo, después le dijeron abril, en mayo no pasó nada y nos vinieron diciendo que para junio, entonces, ahí surge la insostenibilidad de esto y bueno, se arma toda esta manifestación, después con un corte de ruta que después se terminó a través de ATE Moreno arreglando, con los pagos entre los días 15 y 19 de mayo.

¿Algunos /as cobraron algo o la totalidad de lo adeudado?

Empezaron a haber pagos en el día martes 18 pero bueno, la verdad que son 120 compañeros pero más o menos estamos calculando que han cobrado entre 30 y 40 compañeros, no mucho más que eso, lo cual imagínate que hay una decepción, personas que pasan 16 horas fuera del hogar para poder solventar este trabajo y van a tener otro trabajo para poder subsistir. Hay muchos compañeros que viven está situación de manera angustiante, yo creo que ya el hecho de no poder tener dinero para llevar un plato de comida a tus hijos, inevitablemente se vuelve muy angustiante para cualquier compañero, además, ante la falta de recursos, entre otras que no te mencioné por ejemplo en un momento tuvimos déficit de jeringas, o sea, de material de trabajo inclusive faltó y eso repercute en la parte mental y psicológica. Lo que sí tengo que recalcar que el personal de enfermería a puesto mucho y siempre ha estado muy comprometido en esto y no ha dejado de cumplir sus labores ni nada de eso.

Hay mucha gente que no entiende el tema de este lado, de la necesidad de cortar la ruta y me parece muy importante poder trasladarlo a la comunidad desde tu experiencia como médico en Cuartel V

Si, mirá, la verdad tocaste un punto importante porque la verdad el hecho de cortar una ruta para visibilizar ésta cuestión no es de nuestro agrado, la verdad que nosotros lo que quisiéramos es poder estar trabajando tranquilos y dignamente pero bueno, ante la poca o falta de respuesta uno necesita inevitablemente tomar medidas que no son beneficiosas para nadie, ni para la gente que circula ni para nosotros que estamos trabajando, nada de eso, pero bueno, es una manera de visibilizar lamentablemente