Cortejarena, el mapa de la inseguridad bajo la óptica de vecinos /as autoconvocados

BUSCAN ARTICULAR ACCIONES CON EL GOBIERNO MUNICIPAL –

Los /as vecinos /as de Cortejarena se autoconvocan en un núcleo decidido a trabajar en conjunto con el Municipio de Moreno para obtener la seguridad que no tienen.

Antes de la reunión prevista esta tarde a las 15 horas en la Sociedad de Fomento, Walter explica cómo es la situación cotidiana: «»Hay muchos robos en el barrio, entraderas, casas tomadas, motochorros, es decir, una serie de situaciones que tenemos que cambiar. El Estado en nuestro barrio no está presente desde hace mucho tiempo, pero nosotros, junto a un grupo de vecinos, tratamos de organizarnos en el Foro de Seguridad».

El parque lumínico de la zona, ¿cómo es?

Se lograron adelantos, nos dieron respuestas, pero falta bastante.

Los patrulleros, la policía, ¿recorre las cuadrículas?

Pasa de vez en cuando, como debe ocurrir en otros barrios de Moreno. En esta calle (Jerónimo Luis de Cabrera) pasan tres líneas de colectivo, muchas personas esperan el transporte para ir a trabajar, pero a veces es una calle desolada sin presencia policial. En este tiempo que comenzamos a juntarnos, hubo entre cinco o seis comisarios en la dependencia de Francisco Álvarez y no entendemos por qué cambian tan rápido.

¿Tuvieron algún encuentro con el Secretario de Seguridad Juan Ciuccio?

Sí y obtuvimos respuestas en relación a cámaras de seguridad pero queremos trabajar en conjunto para conseguir más soluciones. Queremos también que el Concejo Deliberante se haga presente en el barrio. Acá en la zona de La Reja – Cortejarena se necesita mayor presencia del estado municipal, acompañando con recursos que permitan paliar la crisis social. Es un derecho que un pibe pueda tener un vaso de leche, una merienda. Hoy no se consigue trabajo…

Qué sucede con la droga en esta zona

Es un gran problema. Esta es una zona de laburantes, de trabajadores, pero parece que acá hay un boom, no entendemos como es que baja acá la droga.