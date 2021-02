0 shares







PROYECTO PARA EXIMIR EL PAGO DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO –

Marcelo Cosme, Secretario General de SITRAM y legislador del Frente de Todos, pone en consideración de sus pares un proyecto de resolución que tiene una base económica, social y política. El estacionamiento tarifado tiene excepciones dispuestas que Cosme pretende ampliar a los trabajadores /as municipales.

Por la pandemia, los municipales (quienes pueden) deciden utilizar sus vehículos particulares en lugar del transporte público. Estacionan en las calles céntricas en el lapso laboral (ocho horas). Al no haber un espacio diferenciado para los /as municipales, deben pagar un tarifa estándar, alrededor de 160 horas mensuales que disminuye el flaco poder adquisitivo.

Por esta razones, Cosme lleva a la Comisión correspondiente del HCD para su tratamiento el proyecto que «exime del pago de estacionamiento medido para los /a trabajadores /as municipales», y solicita al «Departamento Ejecutivo» un relevamiento oficial de la flota de vehículos de los /as trabajadores /as.