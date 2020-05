0 shares







PAGO EXTRA DE 5000 PESOS Y RESGUARDO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO –

En Mesa de Entradas queda hecho el planteo. Por ser la columna vertebral del Municipio y poner en cuerpo aún a riesgo de «contagio», el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales y concejal del Frente de Todos, Marcelo Cosme, solicita que el gobierno de Mariel Fernández abone desde el próximo pago salarial la suma de 5000 pesos (no remunerativos) a todos /as trabajadores /as municipales que realizan tareas esenciales porque son los que «sostienen» el funcionamiento del Municipio. Se basa en el Decreto Presidencial 315 /20 por el que los trabajadores /as están esperando respuesta.

En una segunda nota, el Sindicato le recuerda a la Intendenta que «no pueden producirse despidos, suspensiones o pago de salario en cuotas».