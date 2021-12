Covid en Moreno: en las últimas dos semanas hay un aumento del 72 por ciento de casos confirmados

DATOS OFICIALES –

Reporte que emana la Secretaría de Salud. Dos PDF y una secuencia de mensajes que recuerdan y advierten:

LA PANDEMIA NO TERMINÓ

En las últimas 8 semanas en Argentina el promedio de casos semanales aumento un 133% • En el mismo período, en Moreno tenemos un aumento del 72% en los casos confirmados COVID.• En Moreno tenemos 61% de variante Delta circulando. No se detectó ómicron (aún)• Un promedio de 377 notificaciones diarias en SISA de casos nuevos.• Esta SE 49, cerramos con una Positividad del 8.7%, éste valor era del 2.7% hace 6 semanas. •Tuvimos 9 muertes reportadas en SISA en el mismo intervalo de tiempo.

¿CUANDO NOS DEBEMOS HISOPAR?

Si presentamos 2 o más de los siguientes signos o síntomas: • fiebre (37.5°C o más),• tos,• odinofagia (dolor de garganta),• dificultad respiratoria,• rinitis/congestión nasal • cefalea• mialgias• vómitos/diarrea

¡Recordemos! -Si estamos vacunados; -Si somos Trabajadores de la Salud;-Si somos contactos estrechos de un caso confirmado por laboratorio…con 1 solo síntoma alcanza, y es importante hisoparse y comunicarlo a nuestros contactos estrechos para cortar la cadena de contagios.

¿QUE DEBEMOS SEGUIR HACIENDO?

Si tenés síntomas: TESTEATE + AISLATE + avisar a Epidemiología o al DAIBOT

• Siempre preferir reuniones en lugares abiertos. • NO compartamos mate • Respetemos la distancia social en espacios cerrados• Ventilemos los ambientes y evitemos comidas grupales, en el ámbito laboral.• El alcohol en gel es útil, pero mejor es el lavado de manos con agua y jabón • Procurar mantener ventilación continua en todas las áreas de trabajo. • Usar BARBIJO SIEMPRE en ámbitos laborales, familiares y/o escolares, que estén mal ventilados.• Estar VACUNADOS, NO QUIERE DECIR QUE PODEMOS DEJAR DE USAR EL BARBIJO

VACUNARSE ES UN ACTO COLECTIVO Y SOLIDARIO~Es la manera de evitar las internaciones y la muerte.

LAS VACUNAS SON SEGURAS. ~LAS VACUNAS SALVAN VIDAS. ¡RECORDEMOS QUE LA VACUNACION NO EVITA EL CONTAGIO! Por eso, hay que seguir usando el barbijo! SI LOGRAMOS QUE EL VIRUS CIRCULE MENOS, NOS CONTAGIAMOS MENOS, EL VIRUS NO SE MULTIPLICA, NO MUTA, Y LAS VACUNAS QUE TENGAMOS PUESTAS NOS VAN A PODER SEGUIR ROTEGIENDO!!!#SigamosCuidandonos