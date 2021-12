COVID en Moreno: «En niños/as y adolescentes es donde hay más circulación viral»

Del 28 de noviembre al 4 de diciembre la Secretaría de Salud registró 122 contagios, 68 personas recuperadas y 3 defunciones.

Hasta ese corte de análisis, el 79 por ciento de la población está cubierta con una dosis; con dos aplicaciones el 58,6 por ciento. El refuerzo (tercera dosis) alcanza a 618 morenenses.

La Dra. Bárbara Cortés, Secretaria de Salud, explicó a Desalambrar el cuadro de situación que tiene el coronavirus al cierre de este año: «Lo que vemos en Moreno es lo que está pasando en todo el país, lentamente los casos están subiendo, están subiendo las internaciones, no en el distrito, pero sí de personas de Moreno. Veníamos hace dos, tres semanas con un promedio de 70 casos semanales, ya la semana pasada fueron más de 100, 122. Estamos esperando ahora la información esta semana, seguramente será un poquito más alto».

¿Es la nueva variante? ¿Es la Delta? ¿Importa mirar eso?

La verdad es que es bastante particular de acuerdo al lugar donde ocurre. En Europa la Delta fue una ola terrible, nosotros la ola que tuvimos este invierno no fue particularmente por la Delta. Hay muchas posibles explicaciones,la Omicrón hace diez días que lo descubrimos. Hace una semana era muy mortal, a partir de ayer se empieza a decir que probablemente no, la realidad es que nosotros en el distrito todavía no tenemos informadas situaciones por esta variante. Si que en el país ya hay situaciones y más allá de las variantes, y que está bueno que estamos aprendiendo todos un poco de genética y de virología es que, es un virus que se transmite de manera respiratoria, que sabemos cómo protegernos y que sabemos que hay una vacuna que es efectiva. Están diciendo que también la vacuna, más allá de lo poquito que se sabe de esta nueva variante, también cubriría, que si bien puede ser menos efectiva para las presentaciones leves, de todas las variantes, protege contra las presentaciones graves y contra la muerte. Lo que es importante tener presente es que en la Argentina aumentan los casos de internaciones y de internaciones graves.

Había 70 casos y ya cruzamos los 100 semanales, ¿hay una circulación viral que antes no estaba?

Mirá, lo que es importante plantear es que de las internaciones que ocurren el 90 por ciento son de personas no vacunadas, y el resto de quienes no tienen la vacunación incompleta.

Exactamente, y nosotros en Moreno por ejemplo, los mayores de 50 años tenemos más del 94 por ciento que tienen sus dos dosis aplicadas, y ya se están empezando a aplicar terceras dosis en personas con factores de riesgo o personas mayores de edad o personal de salud. Eso es muy importante.

La inmunidad de rebaño, ¿es un concepto abstracto o lo podemos aplicar?

Eso es muy interesante y en realidad también es un término que se va a adaptando de acuerdo a estas variantes ¿por qué? Porque al principio, antes de la Variante Delta, decíamos que para obtener la inmunidad del rebaño necesitamos el 70 por ciento de la población vacunada pero al haber una variante se genera un escape. Entonces vos tenés que tener más porcentaje de la población vacunada, ahora se dice que casi teniendo el 100 por ciento de la población vacunada de igual manera vas a tener circulación viral, pero lo que queremos es que no haya internaciones y muertes. El tema de la circulación no es lo que preocupa en este momento, no es que vamos a eliminar el virus con la vacunación, pero si vamos a disminuir los riesgos.

¿Cuenta Moreno con vacunas? ¿Se mantiene y profundiza la campaña? ¿Estás de acuerdo con el pasa sanitario, recordando que la vacunación no es obligatoria?

Estoy de acuerdo con el pase sanitario, creo que es clave. Así como el país nuestro distrito tiene mucho acatamiento la vacunación más allá de que no sea obligatoria. Lo que estamos viendo ahora que es importante poder reforzar con los menores de edad, también está demostrado y estamos viendo que no hay riesgos, los países europeos que demoraron esto también ahora están empezando a vacunar menores porque vieron que…

¿Podés vacunar con Astrazeneca y Sputnik los niños /as?

Se está vacunando con Pfizer, y Sinopharm. Entonces es muy importante vacunarlos, lo que estamos viendo que es importante reforzar, contar con las dos dosis. Hay un porcentaje mayor con una dosis, y a lo mejor estamos demorando no porque no haya turnos, porque ya los turnos prácticamente son libres, pero si a lo mejor no hay tanta conciencia de esa segunda dosis para los menores de edad es importante, también en adultos. Por lo que sucede en Europa ahora estamos viendo que aumenta la letalidad y la internación en esos grupos de edades.

Hay que mirar las escuelas ¿no?

Totalmente. Algo que se está haciendo la Provincia poder ir con las vacunas de covid a las escuelas, es una muy buena estrategia que se está dando en la provincia de Buenos Aires.

Estamos en una etapa de claro y evidente relajamiento. El pase sanitario es partir de enero, ¿cuáles son los riesgos de suspender los hábitos aprendidos en la primera y segunda ola?

Si nos relajamos la verdad que podemos hacer muchas suposiciones, probablemente la pasemos mal. Ya tenemos experiencia, si estamos cansados, pero no queremos volver a eso, seguramente con la vacunación hay chances, o las chances son menores de tener que volver a situaciones que fueron al inicio del 2020. Pero realmente tenemos que seguir cuidándonos, las medidas que ya aprendimos tenemos que poder seguir aplicándolas. El barbijo, la distancia, pensar eso que no queremos volver a esos momentos de encierro, de no posibilidades de trabajar, de no poder comunicarnos, de poder estar contactados de manera presencial que es algo que tanto valoramos, poder volver a encontrarnos. Y también que el sistema de salud nuevamente está funcionando para poder atender otros padecimientos de salud que venían demorados.

Cuando hoy hablamos de contagios, ¿estamos hablando de personas jóvenes, de mayores, de adultos mayores? Cuando vos miras esa tabla de 70 a más de 100 ¿qué te muestra? ¿Por dónde está circulando el virus?

Está circulando por las poblaciones que tienen menos cobertura de salud.

¿Independientemente de la edad?

No, porque la edad hace de que tengan mayores coberturas. Los adultos, mayores de 50 tenemos cerca del 100 % de personas con dos dosis en Moreno. Hay más circulación en niños, niñas y adolescentes. Esos son los grupos en los que hay más circulación.