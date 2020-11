0 shares







RESPUESTAS EPIDEMIOLÓGICAS Y POLÍICAS –

Subsecretario de Salud, el portavoz de todo lo referido a COVID habla una vez más. En esta ocasión, a un mes y medio de concluir 2020, Juan Varani aporta las dosis necesarias para comprender el fenómeno de la pandemia, la letalidad, la influencia de las condiciones climáticas; el capitalismo que libra una batalla por las VACUNAS y, especialmente, el valor del humano con sus recursos: «En relación con la situación epidemiológica actual dentro de nuestro municipio tenemos un franco descenso y una tendencia a la baja, teniendo en cuenta la segunda quincena. La primera semana de octubre fue el momento donde más casos tuvimos, hoy estamos en un promedio de 80 y 90 casos diarios y estamos descendiendo la positividad de los casos de los operativos Detectar que tenemos, en un momento teníamos una positividad de entre un 50% y 55% y estamos en un 20% y 30%. Evidentemente hay una disminución de la circulación viral en nuestra población que no está relacionada con este famoso efecto rebaño sino que con una cuestión a mi criterio que tiene que ver con el factor climático, la posibilidad de estar en espacios abiertos, con la posibilidad que en esta época se den menos afecciones respiratorias y estamos en un momento como yo creo que fue en Europa durante el verano con la tendencia a la baja que va a durar en principio hasta otoño

Esto me parece clave, la cuestión climática no porque el virus no exista sino que el nivel de contagiosidad baja por los factores climáticos, una repetición de lo que pasó en Europa que hoy tiene un rebrote importante

Si, exactamente. Entiendo yo que esta es una dinámica en la que estamos viendo el virus y espero que para cuando llegue el otoño podamos haber inmunizado a un gran porcentaje de la población de manera que no se repliquen los casos diarios

También cuando miro los partes diarios observo y seguramente usted también, los fallecidos van marcando indefectiblemente, sin lugar a dudas, a los grupos de riesgo ¿es correcto?

Exactamente, estamos viendo que la mayor tasa de mortalidad, de letalidad por el virus, se da en mayores de 65 años y frecuentemente con comorbilidades. Algo que me parece importante destacar es que nosotros en relación a otros municipios del AMBA realmente estamos muy satisfechos con el trabajo que venimos realizando teniendo en cuenta que estamos un indicador de letalidad por debajo de la Provincia de Buenos Aires, por debajo de la Región Sanitaria VII y en relación a la cantidad de población que tenemos estamos muy conformes con ese indicador y creo que se ve reflejado el trabajo que estuvimos realizando todos estos meses

¿Un 2,7 por ciento es un buen indicador?

Y es un buen indicador comparado a la Provincia de Buenos Aires que tiene un 3,3 %, la región VII tienen un 3,5 y los 24 partidos del AMBA tiene un 3,4 %, yo creo que si. Uno habla de números como si no fueran personas pero lamentablemente está relacionado con el dolor de muchas familias que han perdido a seres queridos, pero más allá de esta cuestión estamos conformes con estos resultados

AUDIO 1

¿Aprendimos a convivir con el virus o se le perdió el miedo al covid?

Y es un poco de ambas cosas. Aprendimos a convivir, algunas personas más que otras, y obviamente ante la menor casuística uno relaja la guardia, está relacionado a esta forma

¿Satura que se hable todo el tiempo de vacunas? ¿Que me podés decir de esta exageración, por lo menos para mí, que la vacuna es la salvación y esta acá a la vuelta de la esquina

Creo que un poco es lo que muchas personas están y estamos esperando para poder inmunizar a un porcentaje alto de la población para poder reducir la circulación de la carga viral, realmente hay muy poca información de las vacunas que están circulando, hay muchos supuestos y pocas certezas, tampoco el Ministerio de Salud de Nación salió con un mensaje claro, creo que es algo importante la vacuna pero también que es una oportunidad como sociedad de poder transformar patrones que evidentemente han salido a flote, esta pandemia, esta emergencia, esta crisis, sacó lo mejor y lo peor de muchas situaciones. Creo que tenemos una enorme posibilidad como sociedad de tomar lo bueno y dejar lo malo en esta circunstancia mirando hacia el futuro

Para que funcione esto que comparto ¿qué es lo mejor y lo peor entonces?

Y lo mejor, lo primero que se me viene a la mente, son los equipos de trabajo que han estado poniendo el hombro, la calidad humana, el compromiso de mis compañeros y compañeras de salud, desarrollo comunitario, muchas áreas del municipio en ponerse al frente de esta situación y poner el cuerpo, realmente es honor formar parte de un equipo con estas características, creo que en este sentido lo mejor es resaltar la calidad humana de muchas personas, de muchas situaciones y realmente es algo que emociona. Y lo peor, es la otra cara de la moneda, la avaricia, la miseria que se vislumbra, la pobreza que se traduce en situaciones de todos los días, la inequidad que se profundiza también en relación a la capacidad económica que pueda a llegar a tener una u otra persona, la inequidad también en la distribución de los recursos, en relación a la población, esto ha vislumbrado que el sistema público de salud es un sistema efectivo y que gracias a eso hemos podido paliar la crisis sin haber saturado el sistema como se vio en otros puntos del planeta.