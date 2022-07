Cravero: «Los trabajadores precarizados que quedan en el Hospital vienen de la gestión de Vidal, según la palabra del Director»

El Secretario General de ATE Moreno habló de la situación que atraviesa a los cuerpos sindicales: qué ocurre si un trabajador /a cumple funciones en un organismo público pero está fuera de los convenios vigentes.

En el caso del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, según la información que le entregó el Director Emmanuel Álvarez, solo hay cinco personas que se encuentran cumpliendo funciones de manera «irregular», aunque eso es parte de la herencia vidalista, expresa Cravero: «Básicamente nosotros en distintas reuniones que tuvimos con el Director (Álvarez) le manifestamos que había algunos compañeros y compañeras que estaban en una situación de irregularidad que no serían compañeros de Potenciar Trabajo. Nosotros nos vamos a referir al dato que nos brindó, no oficialmente, que estos casos son pre existentes no de la gestión actual (que inicio en diciembre de 2019). Si bien hay una nueva realidad tendríamos que relevarlo y obviamente como hemos hecho cada planteo es que los compañeros deben pasar por la planta, digamos, ante la precarización sabemos que es un problema que recorre lamentablemente todo el Estado, pero el problema del Potenciar Trabajo es que no debe afectar el trabajo del compañero o compañera estatal, entonces pedimos que se efectivice como corresponde, que ingresen a la planta. El director manifiesta que aparecieron más de 20 compañeros de la gestión anterior que estaban en el potenciar trabajo realizando tareas efectivas dentro del hospital

¿Entonces la respuesta del doctor Álvarez es que esas 20 personas vienen de la gestión de Roberto Terrile, gobernación Vidal? Si es así, ¿en tres años no lo pudo corregir?

No, en realidad, solamente quedan cinco (5) que es lo que no manifestó en la última reunión, te vuelvo a reiterar, de acuerdo a lo que manifestó en el sector (Higiene), después nosotros manifestamos que hay compañeros que están bajo una modalidad de contratación totalmente precaria y también estamos manifestando de que deben ingresar al sistema, que ni siquiera son Potenciar Trabajo, ni siquiera son compañeros que estén con programa social, sino que están contratados de manera directa y se les paga por guardia, o sea lo que se recauda por guardia o lo que se recauda por distintas modalidades y les están pagando a unos compañeros que también en una situación de contratación informal y hemos manifestado que eso también se legalice de inmediato.

¿Esos compañeros a los que te referís, están recibiendo becas?

Ni siquiera están en la modalidad de beca, y fundamentalmente el tema de los compañeros que están en el Vacunate, que hemos planeado que están recibiendo dinero directamente del hospital y queremos ingresarlos también en formal contratación como también todos los compañeros y compañeras que están en el Programa Potenciar.

Si la gestión anterior hizo un ingreso irregular, Álvarez en tres años no lo pudo corregir.

Por lo que manifestó, corrigió todo lo que pudo y todavía faltan compañeros corregir, digo, yo reitero a los dichos del director en la última reunión, pero nosotros estamos haciendo recorridos como para contrastar esa información y obviamente también delegar todos los reclamos tanto al hospital como al Ministerio de Salud

Te agrego está pregunta siguiendo este concepto que es clarísimo, si alguien está trabajando en el hospital existen convenios de trabajo, entonces si llevo ese criterio al ámbito municipal y hay trabajadores del Potenciar realizando tareas municipales, ¿qué habría que hacer?

Lo mismo, cuando hicimos muchas recorridas en unidades sanitarias hemos manifestado ante el Ejecutivo que esas personas que encontramos efectivamente del Potenciar Trabajo realizando tareas dentro de las instituciones, deben estar encuadrada en la ley 14.656

Entonces, si el municipio sostiene el Potenciar Trabajo en funciones municipales es una contratación irregular

De la misma manera. Las unidades ejecutoras se las dan al Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), todo lo que son las cooperativas y se supone que el trabajo administra por fuera y atenta directamente con el trabajo de un compañero o compañera, en este caso municipal. Sabemos que el hilo es muy delgado entonces, nosotros cuando encontramos compañeros que están realizando labores dentro de las instituciones solicitamos que se incorporen al plantel en el caso de municipal, del municipio, en el caso de la provincia, si es en un hospital. Siempre será la pelea desde los sindicatos por el respeto de los convenios colectivos de trabajo, aunque los últimos dichos de la Ministra de Economía (Batakis) cierra la posibilidad de nuevos nombramientos en todos los niveles del estado para fortalecer las políticas públicas.