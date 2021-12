Cravero: Paro, movilización y desmiente posteos del gobierno municipal

La nota dirigida al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires (sede San Miguel) informa que el gremio de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) realizará el día 9 de diciembre un paro y movilización debido a que se obtuvo respuestas por parte del gobierno comunal sobre el pedido de recomposición salarial del 15 por ciento.

La búsqueda del diálogo, de reabrir una mesa de discusión franca no surtió efecto. Luego de la asamblea en la puerta del Palacio, el oficialismo de ATE y la oposición (Alternativa Estatal), acordaron la medida de fuerza con movilización el día en que asumen los concejales /as. Así lo detalla Walter Cravero, Secretario General de ATE: «Lo primero es la actualización salarial, de acuerdo a cómo impactó la inflación y sigue impactando y se prevé siempre la visión del mes de diciembre que es conflictivo por los aumentos de precios de acuerdo a las fiestas. Lamentablemente los especuladores que forman precios, juegan muchísimo con esta necesidad y en la Municipalidad de Moreno tenemos una realidad de que ha quedado totalmente desfasado ese acuerdo que se arribó por junio de este año, en el reclamo de este aumento, el último, como el último resultado por decirlo así con la cláusula de revisión. Solamente el gobierno lo que ofrece es adelantar la cuota de enero a diciembre. Seguimos con la misma pérdida salarial, seguimos sin poder resolver la problemática de fondo y es lo que claramente cada trabajador y trabajadora lo vive día a día con la pérdida y con la imposibilidad de costear el alimento, el sustento diario. Definimos avanzar con una medida de fuerza, profundizar, dado que teníamos expectativas que hubiese algún activo de tratar de recepcionar el reclamo y atender, aunque sea una mesa política, una convocatoria. No ocurrió y hasta el día de la fecha no hubo ningún tipo de comunicación, hoy por el contrario que hay una escalada que parece ningunear a los trabajadores sindicales, ya lo hemos puesto públicamente, nos llama mucho la atención esta forma de dirigirse a los sindicatos, intentar dividir en base de la representación o como una parte de la práctica actual del gobierno local. Por otro lado, ante la representación hacia el Ministerio no prosperaron, se entiende que hay gestiones por parte del Ministerio de Trabajo para poder sentar las partes pero hay una negativa y un rotundo no del Ejecutivo a juntarse con la representación sindical, distintos representantes paritarios en la mesa de discusión».

AUDIO 1 CRAVERO

El camino está marcado por una pérdida salarial del 15 por ciento

Las y los trabajadores no comen vidrio, saben cual es su situación, saben cual es su economía. Si bien hay una realidad, por ahí no expresada en las calles, sí lo que quieren es una representación sindical a la cabeza porque fuimos votados, somos electos para ejercer la representación, reclamamos lo que es, reivindicación y su dignificación, salarial y condiciones laborales.

La última pregunta es que se da una situación, no tiene que ver con algo pequeño, la simbología que la política tiene. Ustedes estaban haciendo una asamblea, charlando y discutiendo esto que me relatas, profundizar, trabajar la unidad, hacer visible la realidad de los trabajadores y trabajadoras que los salarios en algunos casos no superan la línea de pobreza y se postea en la cuenta oficial de la intendenta reuniones con representantes nacionales y que tiene vinculación con ATE y la CTA, ¿y eso qué?

CRAVERO: Aportar a la confusión generalizada, buscar interlocutores en el ámbito de los trabajadores y confundir a nuestras bases. primero en principal debo clarificar la reunión con Pablo Michelli, no hay reunión orgánica con nuestros representantes máximos, el secretario general de la CTA dictaminado por el Ministerio de Trabajo reconocido por las elecciones que hemos logrado en 2018, Ricardo Peiró, y los adjuntos son Hugo «Cachorro Godoy» y Claudia Baigorria, por lo cual, debería clasificar en carácter de que se juntan con Pablo Micheli y no confundir diciendo que es el secretario general de la CTA, esto es una noticia falsa. Después también postearon algún tipo de acuerdo con el secretario general nacional que a la vez es adjunto de la CTA que también desmiento este acto, de ninguna manera hubo algún acuerdo y si hay un acuerdo con una fuerza local hay que expresarlo en esos términos. Si hay un acuerdo con la compañera que está de parte de CTA, tienen que clarificar en los términos del acuerdo que tienen con esa fuerza política, no es en nuestro caso con ATE NACIONAL, pero digo, esas acciones dirigidas vienen a embarrar la cancha, generar una confusión, y nosotros lo que tenemos que hacer es desmentir categóricamente, debo decir que el secretario de ATE Nacional se ha comunicado con la gestión y le ha pedido que borre ese posteo porque es falso. Desmiento categóricamente cada una de las publicaciones, lo que haya sido la reunión con Michelli, la verdad no entendimos cuál sería la representación en este acto porque no están convocados nuestros representantes máximos y lo otro del acuerdo también lo desmiento categóricamente.

AUDIO 2 CRAVERO