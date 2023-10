Cravero pide a Mariel una recomposición acelerada en los salarios y al mismo tiempo milita la propuesta de Unión por la Patria

REENCUENTRO PARITARIO –

El Secretario General de ATE Moreno sale de la reunión paritaria con los enviados del Departamento Ejecutivo (en el día de ayer) y responde a Desalambrar que «el gobierno no recibió aún la mitad de los recursos que comprometió la gestión Kicillof para el pago del bono extraordinario». En segundo lugar, que «la cobrabilidad de la recaudación de tasas municipales viene con alguna dificultad, que hace tres meses los grandes contribuyentes han dejado de pagar». Tercer punto: la inflación golpea en el bolsillo de todos los ciudadanos.

La respuesta o argumento de Cravero como representante de los /as trabajadores /as municipales es «siguen perdiendo ante o frente a la inflación» que se traduce una propuesta de recomponer los sueldos.

Hasta septiembre la inflación fue de un 103 por ciento. Los haberes municipales, incorporando el tramo de octubre que se percibe en los próximos días alcanza el 74 por ciento.

Concretamente, ¿qué pide ATE al gobierno de Mariel Fernández?

La inflación anual está proyectado al 120 y hasta 140 por ciento, planteamos que la recuperación salarial sea igual al proceso inflacionario de este año (la paritaria es anualizada). El Municipio ofrece un 15 por ciento a pagar en diciembre y lo rechazamos de plano. Mirando el ranking de los salarios en municipio de la Provincia de Buenos Aires, el de Moreno estaría en el puesto 15. Si acá tenemos salarios básicos de indigencia que debe pasar en Merlo o en aquellos municipios que no tienen autonomía financiera (sic)

¿Qué manifiestan los /as trabajadores /as municipales?

Desde el sindicato hicimos asambleas, recorridas, hemos hecho paro, movilización y cortes de ruta, bueno eso tiene un costo y nos pone al margen (sic) cuando nosotros profundizamos. Hay un hecho real, sino hay acompañamiento de las /os trabajadores /as, porque todos quieren un salario mejor, pero alojan en nuestra representatividad ir a la mesa paritaria para discutir, y un planteo serio de la organización de cómo serán las medidas futuras si esto no lo logramos. Hemos tenido medidas contundentes y otras que no fueron acompañadas por los trabajadores.

La oferta del Ejecutivo es de un 15 por ciento. Si no se mueve el porcentaje, la paritaria 2023 cerrará con un 100 por ciento de recomposición. En los primeros nueve meses del año la inflación llegó al 103 por ciento.

Si interpretamos la propuesta de Cravero, en los números o porcentajes que no puso en la mesa paritaria, de mínima es de un 30 por ciento para no perder tanto, para el ajuste histórico en un mandato popular no sea TAN HISTÓRICO.

Como pregunta final, Cravero responde cómo separa su presencia y festejo en la Casa del PJ del gran triunfo de Mariel Fernández y a los pocos días representar a los /as trabajadores /as que sufren el ajuste en los salarios por parte de la Intendenta: «En mi caso, me hago cargo, es la de acompañar un proceso político entendiendo que Unión por la Patria es la única posibilidad de sostener y seguir ampliando derechos y no retroceder a las peores épocas de la historia. baste con ver y analizar el discurso de Milei«.

Entrevista completa Desalambrar Tv: