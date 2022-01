Crece el NO A LA CÁRCEL en Cuartel V

El gobierno de Axel, la gestión de Mariel, juntos y a la par, continúan con el proyecto: el gran complejo carcelario (1000 plazas) en barrio El Vergel.

Esta mañana hubo un corte en la Ruta 24 donde los /as vecinas /os rechazan la instalación. Allí están los /as productores /as locales que recibieron una intimación: en treinta días deben dejar el predio.

La protesta de hoy muestra un fuerte acompañamiento del Partido Obrero, con presencia de la concejala Lorena Pereira.

La Cárcel debió tener una apertura a las comunidades, un debate con ellas, un escuchar y recibir para que desde abajo se concrete la política pública.

La Cárcel en Cuartel V será otro mojón en la historia de Mariel Fernández porque ese proyecto no es negociable.