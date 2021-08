«Creemos en la reconstrucción de Moreno y en esta gestión»

Proyectando resultados, probabilidades y distribución, existe un hecho consumado: quienes ingresen al Concejo Deliberante el próximo 10 de diciembre pertenecen a la llamada sub 30 más que sub 40. Será así porque terminan su mandato hombres y mujeres que dilatada experiencia política, no solo legislativa. En la Agrupación Hugo del Carril que conduce «Alberto Chico Fraiz», el recambio va dándose sin que el cántaro vaya a otra fuente, pero además «el cántaro no tiene peligro, es más resistente».

Es el tiempo de Beto Fraiz, joven de 36 años de edad, con trayectoria en el cuerpo ejecutivo municipal y que no puede perder de vista qué representa conocer, caminar y escuchar las voces de los barrios, zonas y/o territorios: «Yo aprendí la política por parte de mis viejo, por la experiencia, por haber vivido y haber visto un montón de cuestiones y cuando vos decís las 24 horas de trabajo, yo te lo resumo en un solo hecho. Nosotros los domingos comíamos en mi casa, tocaban el timbre por algún motivo o emergencia y mi papá se iba. De esa experiencia es la que yo te hablo, desde ahí es que lo que mamamos nosotros de chicos, el compañero tiene estar las 24 horas no solamente cumplir un horario y estar, nosotros somos militantes, somos políticos, somos territoriales. Emilse (Carnero) en el norte también, otro claro ejemplo de la política de la Hugo del Carril».

¿Qué es el peronismo para la Hugo del Carril?

Y el peronismo es todo, nosotros nos basamos en el peronismo, el peronismo es una conjunción de cosas, no puedo darte solamente un concepto, si te lo puedo decir en palabras, te puedo decir en militancia, te puedo decir lealtad, te puedo decir como hablábamos antes, territorio, calle las 24 horas y estar con los compañeros, escuchar. Para mí el peronismo abarca todo eso y más en la Hugo del Carril con los compañeros que nosotros tenemos.

Hay algo que vengo escuchando de tu papá, también de tu hermano de Martín y vos, el valor de la palabra. La Hugo del Carril asume compromiso y el que gobierno respeta el acuerdo, ¿cómo han logrado que se cumpla eso? Lo pregunto porque hay un malestar general en cierto sector el peronismo que dice que Mariel fernández no es una persona que cumpla con la palabra empeñada

Yo no puedo hablar de los otros compañeros, no sé cuál cuáles fueron los acuerdos que ellos tenían, yo puedo hablar desde los hechos de la Hugo del Carril. Cuando hablamos de palabra, hablamos de lealtad y nosotros eso mismo lo hacemos con territorio, como decía antes, no tenemos otra carta de presentación que no sea el trabajo y el territorio y estar las 24 horas. Entonces nosotros a través de eso es que hacemos la carta de presentación de la Hugo del Carril y lo demostramos, lo demostramos día a día con compañeros, con convicciones políticas y que creemos en la reconstrucción de Moreno y yo creo en esta gestión.

BETO FRAIZ

¿Cómo te imaginas en un Concejo Deliberante? Estuvo tu papá, tu hermano. Creo que se tiene que recuperar mucho lo que es la palabra, una discusión y sobre todo una apetencia por el poder porque la Hugo del Carril, además de ser una agrupación peronista, es una estructura de poder, por la tanto la presencia y la continuidad tiene que ver con eso, en algún momento emerger un poco más y tener un vuelo más, sin que sea confrontación sino hasta por una cuestión generacional de trasvasamiento, como decía que el General

Si yo creo que va a haber esto lo que vos decís dentro de este nuevo Concejo porque somos jóvenes, porque somos chicos pensantes, somos chicos de territorio, somos jóvenes de cierta manera, capaz que no tener una experiencia legislativa porque va a ser la primera vez que yo ocupo una banca

Pero tenés a tu hermano y tu viejo que te van a decir es por acá

Pero tengo a mi papá y mi hermano con la experiencia. Cuando hablamos de trasvasamiento hacemos referencia a los jóvenes, pero acompañado de la experiencia de los que más saben, entonces. Creo que se viene un muy buen Concejo porque creo que hay una muy buena lista, con mucha diversidad y pluralidad de ideas y creo que eso va a ayudar a la reconstrucción desde la parte legislativa, desde el Concejo Deliberante.

AUDIO 2 BETO FRAIZ

El hambre que atraviesa los sectores más desprotegidos, no desde ahora pero hoy duele más, ¿cómo te impacta siendo un joven de territorio?

Conozco lo que está pasando muchas veces en algunos barrios de Moreno, aparte de haber sufrido un año en medio de pandemia, sé lo que lo que fue estar en las ollas populares, sé con la vergüenza que venía mucha gente que había perdido su trabajo a buscar la comida. Soy de las personas que no me gustaba la foto por ejemplo, no lo haría y no lo hago, nunca jugaría con el hambre de una persona, yo soy solidario y tengo empatía por sobre todas las cosas, se ponerme en el lugar del otro. Por eso quiero tanto a mí de agrupación porque tenemos compañeros que a la noche sin foto, sin nada, salen a repartir comida a personas en situación de calle, entonces reconozco el dolor, reconozco que hay hambre, mucho ayudó esta pandemia, en muchos hubo cuatro años devastadores que para el distrito fueron muy dolorosos. Es uno de los temas a debatir en este nuevo Concejo Deliberante, son muchas cuestiones en donde hay que arremangarse, laburar y hacer territorio y estar, acompañar, ser solidario y por sobre todas las cosas tener empatía

También empatía con los laburantes municipales

Totalmente

Total empatía con los laburantes municipales pues siempre están ahí en el fondo, no estoy hablando de las dirigencias sindicales, no estoy hablando de eso, estoy hablando con los laburantes

El compañero raso. Yo quiero que mi oficina, post pandemia obviamente, esté abierta para todo el pueblo de Moreno y no hablo solamente del ciudadano, del vecino de Moreno, sino también del compañero municipal porque nosotros tenemos que representar a todo Moreno, a todos los vecinos de Moreno y ahí están los compañeros municipales. Hay que representan a todos, ese es el compromiso que nosotros vamos a tener que asumir después del 10 de diciembre.

AUDIO 3 BETO FRAIZ