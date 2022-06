«Creo, como lo dice Cristina, que para el peronismo los planes sociales no son trabajo»

Luján Cottone integra el Triunvirato que conduce la CGT Regional Moreno – Merlo – Marcos Paz. Como dirigente de SADOP, de excelente vínculo con el líder el Ateneo Néstor Kirchner (Walter Correa), convalida la última exposición pública de la Vicepresidenta de la Nación quien cuestionó con mucha firmeza la tercerización de los planes y/o programas sociales: «Creo que en el discurso Cristina marcó, como siempre lo hace, con absoluta claridad, ejes fundamentales de lo que tenemos que hacer en el territorio que para nosotros en muchos casos son cosas que venimos viendo, digamos que no no es que no estamos observando en las realidades que Cristina describe con tanta claridad. Quizá lo más destacable es la claridad con la que lo hace y llamando a las cosas por su nombre. En el marco del triunvirato de la CGT y de las 70 organizaciones sindicales, y que conformamos la Regional, estamos convencidos que el eje de la discusión debe ser el trabajo con todo lo que ello implica, cuando discutimos, no solamente el salario si no las condicione en las que ese trabajo se da. Por eso coincido plenamente en que debemos aspirar a qué los planes sociales efectivamente se conviertan en trabajo registrado y con todo los derechos y obligaciones que para los trabajadores eso genera».

Cristina Fernández habló de lo que es peronismo y que la asistencia social no puede ser tercerizada, no puede ser que los movimientos sociales sean quienes regulen la tercerización mientras movimiento sociales le responden, nosotros somos el emergente de las políticas que nos excluyeron. ¿Cómo se resuelve este dilema dentro del Frente de Todos?

Si, yo creo que efectivamente son una consecuencia de las políticas que lo excluyeron y entonces hoy, el debate es ¿como generamos políticas que los vuelvan a incluir, que los vuelvan a mirar cómo trabajadores, cómo clases?

Es que ellos /as se sienten trabajadores descamisados de este tiempo

Yo te escuchaba a vos en la editorial en esto de que hay que hacer un análisis contextualizado y coincido, pero en esa contextualización no podemos perder de vista que los ejes de debate siguen siendo los mismos, seguimos discutiendo contra los poderes concentrados, contra los poderes hegemónicos, con los formadores de precios, con esas minorías que terminan definiendo ciertas políticas o poniéndole límites a algunas definiciones políticas en post de la mayoría. Eso es lo que creo que hay que retomar y creo, que es lo que dice Cristina, que para el peronismo los planes sociales no son trabajo.