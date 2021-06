«Creo que a la vecina /o de Moreno no le interesa ir a votar en una interna, quiere soluciones»

Fría mañana de sábado pero con calor humano y dispositivos que el equipo que conduce la diputada provincial Débora Galán, Frente Renovador en el Frente de Todos, desplegó en el Club Malvinas del barrio Sambrizzi. Operativo oftalmológico, dispositivos como testeos rápidos de VIH y sífilis y asesoramiento en violencia por motivos de género. En el marco de la campaña de vacunación, se ayuda a la inscripción para #BuenosAiresVacunate. Junto a Prosperar Moreno, recibieron botellas de amor y realizaron forestación de árboles en el Club con la presencia de Analía Cabañas, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Municipalidad de Moreno; Melisa Márquez, Subsecretaria de Seguridad Ambiental y Alimentaria, junto a Guardaparques de la Reserva Natural de “Los Robles”, que realizaron una capacitación y hablaron con lxs jóvenes sobre plantas nativas.

Débora Galán habló con Desalambrar sobre los resultados humanos que dejan las intervenciones territoriales, también de la pobreza estructural, que es una tragedia social y en último término de las elecciones y su posición en torno a las PASO y los que claman por internas en el Frente de Todos:

La mejor política lleva como palabra inicial la P, de prevención, ¿qué te pasa en estas recorridas, en estos operativos oftalmológicos que hace tiempo lo vienen haciendo, qué es lo que te va dejando en lo humano este registro?

Ahí te agrego otra P, la p de poder y el poder que tiene la acción. Esa es una premisa, la verdad que la prevención, la prevención primaria que es llegar antes de que suceda esa problemática, ese conflicto. Vamos haciendo la radiografía, el diagnóstico en lo que tiene que ver con materia de violencia por razones de género, sabés que trabajamos con diagnósticos, con estadísticas. Dentro de los dispositivos que tenemos hemos incorporado el centro de testeo en VIH y sífilis, con el trabajo en salud sexual y reproductiva, ahí también vamos teniendo un diagnóstico de la salud sexual de las personas. En articulación con salud del hospital de Moreno y salud del Municipio. Acá entra en juego la articulación necesaria en el territorio con otras organizaciones, con las áreas municipales. Vamos planificando en conjunto para trasladar todos esos conocimientos y esos diagnósticos en el territorio y en las comunidades. Acá estamos articulando el club del barrio, nuestra propia organización con los compañeros que trabajan en distintos dispositivos, el operativo oftalmológico que nuclea pero le vamos agregando estas distintas acciones. Hoy también tuvimos la articulación con la Secretaría de Ambiente, con los jóvenes de Prosperar, vinieron también parte del cuerpo de guardaparques. Ahí también combinamos la acción de prevención ambiental con la juventud y con la gente del club para darle una charla de nativas y una plantación de ciertos ejemplares para que la comunidad del barrio tenga los beneficios de esas plantas nativas que uno dice ¿qué son las nativas? Pero aportan un montón. Qué me deja esto, me llena de satisfacción, de pensar que lo que vamos planificando a corto, mediano y largo plazo, de a poquito va teniendo sus frutos con el trabajo de la militancia. Son jóvenes entre 16 y 27 años, eso es juventud, que se comprometan con el territorio, con la comunidad, con las instituciones de la comunidad, que no solamente la juventud esté para poner un pasacalle, para pintar una pared o para ir a una reunión. Nosotros tenemos la premisa de la formación de los/las jóvenes y de la acción, el pasaje del discurso a la acción para nosotros es fundamental.

AUDIO 1 DÉBORA GALÁN

Son 7 de cada 10 niños los que son pobres, eso es una tragedia social, cuando te preguntaba qué es lo que van registrando ustedes, mujeres y hombres de la política, supongo que duele, porque no sabemos si después ese niño que apareció en el club come. Como dirigenta política, como diputada provincial, más allá de las caracterizaciones que podemos hacer de los procesos y quienes son responsables ¿cuáles podrían ser las soluciones?

Las estadísticas no son números fríos, tenemos el diagnóstico, el número ¿ahora qué hacemos? Políticas públicas. Ahí entra en juego la planificación, la estrategia. ¿Qué tenemos, qué no tenemos? Y con lo que tenemos qué podemos hacer. A nosotras no nos toca estar en la gestión como espacio político, pero si en un ámbito legislativo entonces de esos números, de esas estadísticas y de las experiencias que vamos desarrollando y poniendo en acción, mi política pública es legislar. Es llevar proyectos y propuestas a la Legislatura Provincial, muchas veces también articulando no solamente con nuestro grupo político sino con la gestión, con las instituciones de la comunidad. Hace unos meses como todos saben tuvimos, todavía se está trabajando, en recuperar el Museo Molina Campos, una forma de aportar a la comunidad de Moreno fue presentar los proyectos en la Legislatura para resolver el conflicto. Un aporte, porque son varias acciones las que se están llevando adelante. De las estadísticas de Matices también llevamos propuestas legislativas. Es un problema estructural la pobreza en las niñeces y adolescencias que no pudo resolver absolutamente ninguna gestión, ni municipal, ni provincial ni nacional, de ningún color político, porque es estructural. Porque las políticas públicas tienen que ser a largo plazo, a corto se van haciendo con programas, tenemos la AUH, tenemos un montón de programas sociales, Tarjeta Alimentar, podemos hacer una lista muy larga que, evidentemente no alcanza. Los más pobres son los niños, niñas, adolescentes y las mujeres. Entonces si esa pobreza estructural no la podemos resolver creo que tenemos que revisar, tenemos los números, revisemos las políticas públicas.

AUDIO 2 DÉBORA GALÁN

Siempre en un año electoral aparecen estructuras que piden internas. Quiero saber cuál es tu oposición respecto a esto, porque hay un movimiento de sectores peronistas muy marcados en el distrito, está La Esperanza de Todos que apareció, Walter Festa irá con boleta local, corta. Pregunte si es saludable cumplir con las PASO, con la ley, como lo ideó y pensó Néstor Kirchner

Yo creía que no era sano para la sociedad, para la población tener Primarias en clave de pandemia. En el aspecto político yo creo que no es saludable para el Frente de Todos como coalición, yo creo que tendría que haber más diálogo, me incluyo también, porque a veces tenemos ciertos posicionamientos egoístas o no nos gusta cómo nos miraron o cómo nos hablaron en algún momento. Somos memoriosos y memoriosas, entonces ahí elegís charlar o no charlar. A veces elegimos no tener diálogo, pero creo que llegó el momento de sentarse, esos sectores, a pensar a futuro qué le hace bien a Moreno. Pero no solamente a lo político, yo creo que a los vecinos y a las vecinas, porque a ellos nos debemos, entonces pensar en el bienestar de Moreno. Moreno quiere, o sea la gente de Moreno, ¿el vecino o la vecina de Moreno quiere que haya una interna, le interesa ir a votar una interna? Yo creo que hoy en este contexto no le interesa si hay una esperanza o una no sé, del Frente de Todos o el Frente de Todos oficial o el no oficial. Me parece que no pasa por ahí, yo creo que la gente quiere soluciones. Las generales obviamente, las votaciones, los momentos electorales son importantes para la salud de la democracia, esos momentos tienen que darse pero hay que pensar… no voy a caer en esto de la unidad, pero sí pensar en qué es lo mejor para Moreno y yo creo que pensando en eso, también revisar qué hicimos para mejorar Moreno, aportamos, no aportamos. Y si no aportaron nada, ceder el paso a los que sí venimos trabajando, militando y tratando de sacar adelante a Moreno desde nuestros humildes lugares, y los que no aportaron y hoy quieren aportar pero afecta a esa salubridad política, creo que es momento de correrse.

AUDIO 3 DEBORA GALAN