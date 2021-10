«Creo que a Mariel Fernández no le importa C. ni la familia de la víctima»

La movilización al Municipio de esta mañana por parte de un colectivo de mujeres, Casa Joven Diana Sacayán, MST, Juntas y a la Izquierda, por supuesto que tuvo un mensaje político. Antes que la intervención estatal llegase a la familia de la joven de 19 años que fue abusada por el responsable de una cuadrilla del Potenciar Trabajo, cooperativa que está dentro del Movimiento Evita, esas mujeres acudieron al llamado de la víctima y su familia. Más aún, la manifestación de hoy iba a tener la presencia de familiares directos de C. pero la visita y compromiso asumido en la noche de ayer por la Intendenta (que visitó la vivienda de C), llevó a que Lucrecia (madre de la víctima) no marche con el colectivo de mujeres.

Luna, que vive en Villa Zapiola, fue la primera en estar junto a C. y su familia quienes denunciaron el procedimiento de la Comisaría 3ª, la permanencia en sus funciones de Alfredo San Juan y Jonatan Dimitrof, además de exigir asistencia legal y protección para ellas que sentían desamparo y protección del gobierno hacia quienes denunciaron.

Luna concurrió a la casa de C. en la noche de ayer por pedido de la misma familia. Como referenta y con perspectiva de género, no cuestiona ni dramatiza la decisión que adoptaron Lucrecia y Mariana de no marchar, pero se posiciona CON FUERTES críticas hacia el gobierno de Mariel Fernández. En un audio muy descriptivo, Luna describe lo que ocurrió anoche en Villa Zapiola cuando la familia y la Intendenta le pidieron que salga de la reunión.

LUNA / CASA JOVEN DIANA SACAYÁN