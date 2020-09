0 shares







SOBRE EL PLIEGO DE LA BASURA Y LA OCUPACIÓN DE TIERRAS –

El hombre que disputó la Intendencia en 2015 y 2019 no sólo analiza el pliego que contrata mano de obra para recolectar la basura domiciliaria sino que deja una serie de definiciones en relación al fin de Consorcio Trébol o bien algún tipo de continuidad consensuada con la firma: «Si es por los 20 años de concesión hay altos y bajos, hay algunas que fueron hechas con transparencia y otras absolutamente en la nebulosa. Me tocó participar y las rechacé todas, también la adjudicación y su rendición de cuentas. Otros la aprobaron siempre, algunos con el verso de la gobernabilidad, los falsos opositores y otros siendo oficialista que después en la trastienda te dicen esto no deberían aprobar pero lo aprobé. Pero en el meollo del problema, en esta confusa licitación, en un pliego confuso que lo leí varias veces, no le encuentro nexos entre lo que dice el oficialismo que hoy presenta una sociedad abandonada y sucia con la convivencia que tuvieron con el Trébol porque absolutamente esta gestión que lleva un año como las anteriores, tiene muchos funcionarios que fueron parte y no sancionaron nunca al Trébol

¿Está gestión no ha sancionado?

Yo no veo

No esta la información de las multas y descuentos

Claro, la escasa información que tenemos, hemos recibido una ejecución de presupuesto acotada y por lo que vimos de los ingresos y el gasto mal enfocado creo que no han pagado y me asombran varias cuestiones; primero el silencio del Trébol; segundo creo que hay un pacto con el Trébol en alguna cuestión porque cuando veo la cantidad de material y que esto prácticamente sería una municipalización para entregárselo a una empresa privada o cooperativa, porque si el municipio le da patrimonio propio, insumos y un montón de cuestiones que en el pliego no están bien explicadas, cuando habla de la cantidad de años de los camiones y después dice podrán sustituirse por otras unidades y así sucesivamente, que claro que es un pliego mal hecho, que no se entiende, hubo muchos anexos después durante las comisiones que para mí, y se lo decía a los concejales, habría que rechazarlo de plano

No habría que tratar el pliego

Porque el objeto número uno del pliego, la concesión que es la contratación de mano de obra no se entiende

Hagamos una distinción no es lo mismo cooperativa que empresa

No, que también cuando dicen que van a asimilar a los trabajadores del Trébol bajo que contratación dicen, bajo la ley de contrato de trabajo del régimen de camioneros ¿y si es cooperativa? Esto no puede ser

Bueno, Gestionar es una cooperativa limitada pero tiene la característica de empresa

Por eso, hay un montón de interrogantes y un montón de trampas. Hablan de cooperativas ellos a viva voz

Bueno, volvamos a algo que dijo que es muy sólido y serio, ¿un pacto con el Trébol?

No, dije que me asombra el silencio del Trébol y una serie de cuestiones que ellos han dicho no en el recinto pero que van a usar el predio del Trébol, me llama poderosamente la atención la cantidad de camiones. Al municipio la ecuación económica le dio muy mal para 50 millones de pesos y no para una cantidad mayor para la compra de camiones ¿qué camiones van a comprar? Si son camiones de alta tecnología como exige hoy las normas ambientales y la plata de tratamiento sale muchísimo más

Si son camiones grandes las calles se rompen más rápido

No, las calles están todas rotas

¿Pero escucho lo que le dije?

Si, estoy al tanto, están descuidadas las calles, en las mismas entradas de los barrios están descuidadas yo no sé cómo van hacer, me parece que están en una cuestión muy ideológica y fuera de tiempo porque este sistema ha fracasado en muchísimas partes y me parece que no lo van a poder defender con la calidad de servicio que pretenden dar. Hay puntos que hablan de la precariedad en la recolección de la basura, la verdad que tienen una confusión ideológica tremenda

¿Puede generar un conflicto con el cuerpo de trabajadores y trabajadoras municipales?

Creo que el trabajador municipal en este caso no ha sido debidamente tenido en cuenta

¿Pero puede haber un conflicto?

Yo no sé el pensamiento de los sindicatos, he hablado con algunos sindicalistas, algunos sacaron un comunicado fuerte y otros tuvieron la oportunidad de ser bien explícitos en la sesión

Si mandaron un comunicado horas antes que se trate el pliego

Le estoy relatando la cuestión, ahora un distrito que avala las usurpaciones, que avala la ilegalidad, que los servicios no están debidamente dados yo creo que va a chocar con una dura realidad

Dígame esto de las tomas de tierras porque habla de la ilegalidad, el gobierno de Mariel Fernández con la fiscalía del Dr. Buscaglia, destacan que se han desalentado más de 100 tomas

Yo no lo ví

Pero es información de la justicia además

Hablo con la justicia

Después podemos discutir las razones que…

Hablo con la justicia, hablo con la justicia y conozco la historia de Mariel Fernández, ojalá que haya cambiado, pero la historia de Mariel Fernández y su grupo político es famosa todas las usurpaciones en Cuartel V y el aval que le ha dado a algunas usurpaciones. La usurpación de acá Ruta 23 ¿por qué no la sacaron? Porque permitieron que la defensoría con la firma de un importante funcionario municipal se oponga a la desocupación

¿La hija de un importante funcionario municipal?

Si, averígüelo.

Mire que está diciendo mucho y después queda registrado

¿y qué estoy diciendo de malo?

Digame quien es el funcionario municipal

Averigüe. ¿por qué no han sacado las tomas en campos privados en el dique? ¿Por qué no han sacado las tomas en Cuartel V?

Porque están consolidadas esas tomas doctor Asseff

¿Qué es consolidada?

Familia que hace mucho tiempo están en ese lugar

Alguien las protege les da electricidad, le provee los ladrillos y le da la cobertura política. Las tomas en el caso de Moreno que es totalmente desquiciado, abandonado y arruinado van a profundizar la problemática de los sectores sociales que dicen defender

Con Macri las organizaciones sociales, Movimiento Evita, la CCC combativa crearon el RENABAP que es el registro de villas y asentamientos, con Macri. Un asentamiento consolidado no es lo mismo que una toma que recién se inicia

El tema lo conozco bien, estas diciendo una cosa distinta a la otra, el RENABAP que se creó y lo conozco de antes, Grabois, Triaca y otros funcionarios más…

¿Estuvo usted ahí?

No, conozco dije. El Movimiento Evita se fortaleció ante la gestión de Macri, te puedo contar el tema de las 1820 viviendas que le dieron en una visión equivocada al Movimiento Evita ¿cuántas han terminado?

¿De la Perla me está hablando?

¿Cuántas terminaron 40? Cuando yo estuve presente con los directivos de la provincia de Buenos aires de los distintos institutos y del gobierno nacional de Macri y de Vidal, cuando le entregaron a Emilio Pérsico el dinero en un acta y la autorización para construir la vivienda ¿Qué pasó con eso? Ahí tenés un ejemplo

Usted me dijo en varios pasajes, en el gobierno de Macri que había sido un error de Macri y Stanley, darle tanto poder a las organizaciones

Si, así es

Es uno de los pocos que lo manifestó abiertamente, bueno se fortalecieron y hoy es gobierno en Moreno Mariel Fernandez

Si

Y algo bien habrá hecho porque no es de casualidad

Si, la extorsión de las calles, los cortes y amenazas. Hay una famosa carta del Papa diciendo que la paz social se lograba con Grabois, Movimiento Evita, Alderete, Menéndez y hoy son los que están manejando el Ministerio de Desarrollo Social. Segundo tema (8:44) cuando la propia Intendente va y lo escracha a Baby Etchecopar o cuando cortaban las calles hace poco tiempo, entonces la historia también los condena a ellos porque han tenido un pasado de violencia muy grande entonces, hoy les toca gobernar por suerte y espero entienden que no se puede gobernar tirando los recursos del estado

Y usted cree que lo están haciendo con el tema de la basura

Viendo la rendición de cuenta siguen con la misma mentalidad pero con un problema yo no sé quien es el intendente

¿Por qué?

Porque no veo a la funcionaria a cargo del poder Ejecutivo hablar como corresponde. Y se lo he dicho a usted, el Movimiento Evita carece de dirigentes políticos, carece de cuadros organizativos y han traído otras ramas del peronismo, el movimiento kichnerista, para poder suplir la enorme deficiencia de gobernabilidad y las utopías que pretenden llevar a cabo. Vos me decís de las usurpaciones yo no veo que se hayan opuesto como corresponde, permitir que se instalen en accesos a Moreno como debajo de un puente o un arroyo habla de la permisibilidad que tiene este gobierno con la ilegalidad

Se hizo una conferencia de prensa del bloque Juntos por el cambio por el tema de la basura ¿por qué no fue?

Porque no estaba pero estaba al tanto de todo , yo estaba lejos en ese momento

Tendría que haber llegado porque era importante, hace muchos años no se hace una conferencia de prensa y usted como jefe político de la oposición no estuvo

Estaba bien representado por quien estaba, mi posición ha sido clara en este tema creo que hemos entrado en un peligroso manoseo de los servicios públicos y espero que me equivoque, pero realmente no le encuentro el objeto del porqué están haciendo esto con un Moreno que tiene una precarización de servicio y de respuesta del municipio a la ciudadanía muy endeble.