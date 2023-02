«Creo que Mariel no tendrá ningún problema en jugar la interna»

Cintia González interpreta las dos elecciones ejecutivas en las que el «oficialismo» cumplió con la ley electoral, creación de Néstor, y fue a las urnas a dirimir conducciones y candidaturas. Corriendo 2023, la Jefa de ANSES Trujui, ex presidenta del Concejo Deliberante, resalta la construcción social, política y electoral para enfrentar a La Capitana Mariel: «El Peronismo de Moreno en su conjunto, me refiero a todas sus agrupaciones políticas, en todos sus nombres y apellidos, que construimos ese espacio en el que nos reunimos porque así somos los /as peronistas, contar con un lugar que nos convoque, que nos conduzca, un lugar del que nos sintamos parte. Eso lo armamos desde antes de la pandemia y, junto al compañero Damián Contreras, estamos muy contentos de lo que se pudo lograr que es construir en lo social, lo político y también lo electoral».

¿Por qué es importante una PASO en Moreno, distrito gobernado por una figura del Frente de Todos como es Mariel?

Es que eso ocurrió en las intendencias de Festa y Mariano West. Creo que la práctica electoral lleva a esa necesidad, no solo en Moreno sino en todos los distritos de la Provincia de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que necesitamos de todo el peronismo no de una parte o de un solo sector. Mariel representa un sector del peronismo, representa otra parte, nosotros estamos en otro sector. Creo que a nivel nacional el Frente de Todos necesita de todas las partes…

Lo de Mariel, ¿es peronismo o movimiento social? Sigo escuchando que el Evita plantea armar partido y disputar poder

Hace muchos años que escucho eso, desde que tenía 18 años en ese proceso de juventud en la política escuchaba decir a los referentes del Evita decir «armamos un partido y la jugamos». Mariel es el Movimiento Evita pero hay compañeros /as peronistas que acompañan y están en la gestión, pero en el Peronismo de Moreno somos muchos más compañeros /as que queremos jugar la interna, y creo que Mariel no tendrá ningún problema en jugarla porque viene de esa instancia, ocurrida en 2019.

¿Quién es el candidato del Peronismo de Moreno?

Para nosotros es Damián Contreras.