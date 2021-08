«Creo que se utilizó la lucha de Sandra y Rubén para acceder al poder y para que nada cambie»

Está adelante de una de las listas del Frente de Izquierda – Unidad en Moreno. Es trabajador en ANSES y como referente del MST «está convencido que la PASO es una oportunidad para fortalecer una propuesta que debe modernizarse». Pablo Lopardo lee el cuadro general y particular y dice: «Primero lo que queremos expresar es que para nosotros es una gran alegría que hayamos podido sostener el FIT -U, que haya un espacio donde por lo menos el 80% de izquierda, tiene un espacio de unidad. Ahora con respecto a la interna, a nosotros nos parece que es un buen momento para discutir que clase de izquierda necesitamos. Las internas van a ser un buen momento para eso, para discutir que proyecto de izquierda necesitamos, por lo menos es lo que se expresa en gran parte de Latinoamérica. Un proceso de mucha convulsión, de muchas rebeliones, con giros electorales hacía la izquierda, lo vemos en Perú, lo vemos en Chile, un proceso que también se va a reflejar en la Argentina y que para eso hace falta tener estructuras, que permitan absorber esos procesos. En ese sentido, para nosotros era importante que empecemos a aclarar estas cuestiones que tienen que ver con hegemonismos, personalismos, y demás, que no ayudan en el proceso que se viene y que necesariamente necesita la izquierda».

Y en esta caracterización que hacen ustedes del mundo que se está viviendo en parte y lo que se viene, ¿cómo sería una izquierda en la Argentina?

Que se proponga ser la contención de un montón de compañeros que hoy no están organizados en ningún lado y que son los que salen a luchar. La izquierda social, los luchadores independientes, todos esos espacios tienen que tener un lugar dentro de Frente de Izquierda de unidad. La izquierda necesariamente debe amoldarse a los tiempos que corren, tiene que modernizarse. Por eso nuestro slogan es “hay que evolucionar a la izquierda” o revolucionar a la izquierda, porque me parece que hay que modernizarla, hay que ponerla en la función que hoy tienen los laburantes. Un poco de eso se va a expresar en la elección interna.

En Moreno el MST armó una lista propia y competirá con el PTS, Izquierda Socialista y el Partido de Moreno

Nuestros compañeros, que van a encabezar las listas en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, no tienen el conocimiento en la sociedad que tienen otros candidatos o los otros candidatos. Me parece que eso no se expresa en el distrito, me parece que nosotros somos la fuerza más dinámica en el distrito y que tiene una estructura que funciona, una estructura viva que funciona todos los días, se mantiene semanalmente y algo de eso se va a expresar en esta elección. Es importantísimo que en estas elecciones se puedan discutir proyectos, que candidaturas y espacios y nos parece un buen momento para eso.

Vos sabes que cuando se pensaron las Primarias, era para fortalecer las estructuras que estaban perimidas desde el punto de vista orgánico de un partido. Ojalá que esto, que va a vivir la izquierda, sea para fortalecer y no para que aparezcan mezquindades

No, a nosotros nos parece un buen momento para eso, es nuestro compromiso, como MST que, una vez concluidas las PASO, vamos a construir todos juntos de cara a noviembre. De eso no hay ninguna duda, nosotros estamos muy contentos de pertenecer a este frente, si nos parece que hay que discutir cosas. Que hay que remodelar nuestra casa y parte de esa es la discusión que se viene dando y se va a expresar en estas elecciones.

Hoy se cumplen tres años de los asesinatos laborales de Sandra y Rubén, ¿quiero pedirte una reflexión?

Yo creo que lo que expresa otro aniversario más del asesinato laboral de Sandra y Rubén es la continuidad de políticas de desidias hacia la educación pública. Y que un sector, de los que se mostraban como referentes de esa lucha, yo particularmente, creo que se utilizó la lucha de Sandra y Rubén para acceder al poder y para que nada cambie. Efectivamente hoy vemos que a tres años nada ha cambiado, no hay responsables presos, no hay escuelas dignas. Entonces, nos parece que está bien ponerle nombre a una calle, nos parece que está bien dejar una ofrenda florar, eso no alcanza. A tres años lo que necesitamos son escuelas dignas y juicio y castigo a los culpables materiales e intelectuales de lo que pasó.

