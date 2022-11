«Cristina es nuestra conducción del proceso que se abre, por el contenido que expresa y su historia militante»

Día de la Militancia, acto de Cristina en el Estadio Único de La Plata. ¿Será el inicio del Operativo Clamor o un canto de esperanza sobre los hombros de la máxima figura que tiene el Frente de Todos?

Carlos Benítez, ex funcionario municipal de la actual gestión municipal, ex concejal, cuadro del Ateneo Néstor Kirchner, abre el conjunto de reflexiones, interrogantes y decisiones que podrían estar en una mesa de construcción y unidad: «El llamado Operativo Clamor contiene la esperanza porque con Cristina se resumen las mejores tradiciones del peronismo como tal, en cuanto a su doctrina, sus valores, la forma de construcción política y la manera de administrar al Estado. Eso pasó en la Argentina, eso son los 12 años que por supuesto no alcanzaron pero si manifestaron el HACIA DONDE hay que ir. Cristina es, con mayor claridad, la que contiene el proyecto político que nos representa».

¿Y cuál es ese proyecto?

El de recuperación del Estado, el de desarrollo económico vinculado a la distribución del ingreso para que la riqueza que construimos entre todos no se la queden cuatro vivos. Creo que el acto que se realizó en la sede de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) puso de manifiesto el ámbito en el que Cristina se va a apoyar para la construcción del proyecto…

CFK es gobierno, es la Vicepresidenta de la Nación. Wado de Pedro, Ministro del Interior, pidió públicamente suspender la PASO 2023. El Presidente de la Nación responde que no cambiará esa regla electoral que creó Néstor. Esto integra el panorama también, de fuerzas internas de la coalición que chocan y se cruzan. ¿Es Cristina la única que puede ordenar esto que responde al loteo de poder que ella definió en 2019?

Es la compañera que puede expresar los contenidos del proyecto político de los sectores populares y del movimiento obrero organizado, de los que trabajan y producen la riqueza de este país, y es Cristina el canal político por donde todo eso puede expresarse, y es evidente que las dificultades existentes no se han saldado con las PASO ni con las coaliciones que se formaron como resultado de la crisis en los partidos políticos. La crisis de representatividad claro que existe, y en los marcos mundiales o globales, lo que vemos que hay una tendencia de ubicar en puestos de poder a aquellos que tienen mayor capacidad de negociación, cintura, más instalación, pero menos contenido.

¿Considerás que deben existir las PASO o no?

Creo que ninguno de los actores está pensando si la PASO define o no define. La respuesta es ver cómo orientamos la fuerza política que queremos representar y el gobierno la tiene que seguir representando, por lo menos hasta el final de su mandato con contenidos más serios y más concretos. Luego está la crisis económica que estamos viviendo que no está en paralelo a la crisis política….

Vuelvo a un punto de la charla. El Movimiento Evita sostiene las PASO, no solo no se mueve de allí sino que expresa una lógica de construcción política que es una base en la que Alberto Fernández como Presidente se siente cómodo y acompañado

Bueno, habrá decidido el Movimiento Evita que en ese marco, más al interior de la coalición de gobierno es su representación. Yo, claramente, estoy explicitando que la nuestra es Cristina, ella es nuestra conducción y el proceso que se abre por el contenido que expresa y su historia militante.