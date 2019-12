6 shares







Lo afirmó Silvia Bignami, la mamá de Julián Rozengardt, una de las víctimas de la masacre. De cara a cumplirse los 15 años, Bignami dialogó Alfredo Grande e Irene Antinori en el programa Sueños Posibles. Explicó en qué condiciones se llega a este nuevo aniversario y qué actividades preparan los familiares y sobrevivientes. (Por La Retaguardia)

Bignami explicó lo que planean para la actividad por los 15 años de la masacre de Cromañón: “Haremos mucho eje en el lugar del santuario por lo que significa en este momento el espacio físico. Se va a inaugurar como calle con el nombre que le queremos dar que es una sorpresa, va a haber una jornada cultural y artística que empieza con una radio abierta donde pueden expresarse distintos familiares y casos de impunidad. Va a haber números artísticos, ya varios nos dijeron que van a estar. Se van a hacer por los 15 años, 15 expresiones artísticas diversas en el santuario. En relación a marchar, tenemos dos ejes y los vamos debatiendo. Estamos viendo si hacer una marcha de Plaza de Mayo a Once pero que integre la zona de Once, el escrache a Levy y demás”. Rafael Levy es el antiguo dueño del boliche, condenado por la masacre, a quien la Justicia le restituyó el inmueble de Cromañón sin ninguna política de conservación ni consulta al grupo de familiares y sobrevivientes.

“Estamos a un mes del aniversario, son 15 años. Se reeditan las condiciones Cromañón. Primero porque una no se olvida y segundo porque las condiciones macro que lo hicieron posible no han sido tocadas en sucesivos gobiernos. Estamos mirando qué nos pasó este año. Son dos cosas preocupantes para destacar. Una es la devolución del lugar del boliche a su dueño, condenado, Rafael Levy. Además de la condena, el señor es una joyita de talleres clandestinos, financiamiento de campañas políticas. Lo otro preocupante es el sobrevuelo de los Ibarra en el nuevo gobierno”, planteó Bignami. Para la activista, “la presencia de Vilma Ibarra como preferida de Alberto Fernández nos genera un temor de que termine (Aníbal) Ibarra con un cargo y nosotros creemos que eso es inadmisible como creemos que es inadmisible el rol que le van a dar a Solá en el nuevo gobierno. Por lo del boliche hemos hecho un montón de acciones y sabemos que la llave para la expropiación en la Legislatura la tiene el partido gobernante de la Ciudad (Cambiemos). Para este año llegamos en estas condiciones y también estamos pensando en lo que tiene que ver con el homenaje en sí que es muy importante, las zapatillas, los símbolos”.

Por otra parte, Bignami se refirió a las posibles políticas de memoria para impedir el avasallamiento del espacio donde funcionó Cromañón y fomentar el recuerdo presente de la masacre: “Pensando en el ejemplo del Parque de la Memoria, no conozco cómo se dio más allá de que se inauguró un monumento que tiene una larga historia. Este monumento se cruza con nuestro proyecto, tiene que ver con el anhelo de un grupo de padres agrupado en la organización Que No Se Repita, que promovió un espacio de Memoria al costado del Santuario de Cromañón. Estaban luchando por un monumento, uno puede coincidir o no, pero la asociación Que No Se Repita presentó amparos ante la Justicia y se hizo lugar para el monumento. Es extemporáneo, en ese momento no estaba la situación de Levy. El Pro aprovechó, y ante nuestros dos proyectos presentados, el de expropiación y patrimonialización -que habían prometido, sotto voce, votarlo y no lo hicieron-, presentó como propio el proyecto del monumento con la diputada Victoria Roldán Méndez que es impresentable”, denunció Bignami. “Entonces, aparecen los proyectos como una moneda de cambio y nos deja como peleándonos entre familiares, cosa que nosotros no vamos a hacer porque corresponde a dos planteos históricamente distintos. No pueden ser moneda de cambio, corresponde el amparo de la Justicia y que no digan que no hay presupuesto para la expropiación. Es indignante. Como siempre, el poder, como somos un movimiento heterogéneo nos ha querido hacer pelear entre nosotros. La mayoría, en esa no entramos”, aclaró.

El Estado: acción y omisión

“El Movimiento Cromañón tenía tres o cuatro acuerdos básicos, en ese proceso no hubo una real construcción de una grupalidad. Hablamos de gente que estamos muy mal, algunos muy enfermos, han perdido a sus hijos, estoy pensando en las Madres de Plaza de Mayo y muchas otras. Ha habido escisiones y cosas que tienen que ver con concepciones. Hay concepciones vinculadas a ‘sólo importa mi hijo y la masacre y no me acerco a otros casos’, eso no ayuda. Hay concepciones vinculadas a ‘ya logramos algo en la Justicia porque hay tanta impunidad en este país y nosotros logramos una destitución, que fueran presos algunos responsables’ y para algunos familiares y sobrevivientes ahí cerró, y se dedicaron al duelo”, explicó sobre cómo transitó el dolor cada familia. “Hay quienes pensamos que la memoria tiene que estar viva, que esto tiene que ver con una situación más general del país, con el gatillo fácil y todos los crímenes vinculados a la responsabilidad del Estado y eso no es lo que ven todos y todas. Eso junto con todas las estrategias estatales de cansancio, de nunca atender a los sobrevivientes como debieran, de cooptación. Esa es mi lectura. De todos modos, para hacer un aporte crítico, nosotros fuimos poco acompañados por los tradicionales organismos de derechos humanos. No todos sabemos quiénes son las Madres y las Abuelas, entonces por ejemplo, la señora de Carlotto se pronunció a favor de Ibarra. Yo sé que ella no son todos los movimientos pero eso no ha ayudado”, aclaró. “Tampoco el tradicional movimiento de derechos humanos comprendió tanto el gatillo fácil, porque para muchos los derechos humanos se vinculan sólo a los crímenes de la dictadura y no hacen ese hilo conductor de qué nos dejó la dictadura. Hay que complejizar la mirada. En un clima de impunidad, realmente mañana le toca a otro. Cosas que sucedieron pos Cromañón: la masacre en el taller de Luis Viale, la masacre de Once ¿Quiénes eran? El pueblo trabajador, inmigrantes bolivianos. Pero esas lecturas tienen que ver con dónde te agarró esa muerte, en qué momento de tu vida. Por eso señalo que haya varios sobrevivientes poniéndose las pilas y haciendo cosas. El 30 de noviembre hacen un festival en el santuario. Tener ganas los 30 que caen fin de semana de hacer a través de los años festivales o recitales con bandas chicas, son mensajes”, destacó.

“Hay niveles de desigualdad tremendos. Lo que no hemos podido constituir es un nosotros que se ponga de acuerdo en algunos puntos que no sólo involucren al qué, sino al cómo. Eso le cabe al movimiento Cromañón y a casi cualquier cosa que estés mirando. Los movimientos tienen que ser independientes de cualquier gobierno, incluso de los que te gusten más o menos, Nora Cortiñas dijo ‘gane quien gane vamos a estar en la calle’. Un ejemplo: nosotros tenemos un espacio que queremos que sea expropiado, teóricamente es una decisión del gobierno de la Ciudad, pero fue una masacre a nivel nacional y una causa federal”, explicó sobre los frentes de reclamo para familiares de víctimas y sobrevivientes. !También lo podría seguir la cámara de Diputados, donde se supone que tenemos más gente a nuestro favor, que en la Legislatura nos votaron. Tenemos que seguir insistiendo con la mayor independencia posible de cualquier poder. No porque piense que es lo mismo uno que otro, sino porque la autonomía hace a poder tener una mirada crítica. Se reprime de muchas maneras, no solamente con un palo en la cabeza. El movimiento Cromañón hizo esto como pudo”, insistió Bignami.

El Estado: la reparación

En este sentido, sobre la reparación económica para familiares de víctimas y sobrevivientes de la masacre, Bignami explicó: “Hubo distintas decisiones. Algunos decidimos no presentarnos ante la Justicia civil hasta no haber terminado las instancias penales. Por un lado, no queríamos que nadie pensara que nos interesaba la plata, y por otro, si la Justicia penal dice que son responsables, eso en un juicio civil pesa, es vinculante. Es un vericueto terrible hacer un juicio. Tenés que demostrar que sos muy pobre, porque los costos del juicio son muy difíciles de encarar. En segundo lugar, como es un crimen con varios responsables, los que son privados ponen sus cosas a nombre de otros. El propio Levy formaba parte de una sociedad off shore. El tribunal, por suerte, lo aceptó. Por cuestiones técnicas se decidió enfrentar a los estados Nacional y de la Ciudad. La Justicia no tomó la decisión de tratarlo integralmente”, planteó. “Entiendo que otra mamá también cobró o está por cobrar. Está mal el tratamiento de los medios que dicen ‘millonario resarcimiento’, porque un millón de pesos es poca plata si uno lo piensa en términos de resarcimiento. Mi juicio civil no tengo idea en qué está y hay muchos sobrevivientes que no hicieron nada porque estaban tratando de sobrevivir física y psíquicamente y todo eso les prescribió. Hay muchísimos que no se presentaron tampoco en el juicio penal, no querían, no podían, les recomendaron que no lo hicieran. Hay mucha heterogeneidad, no son 194 muertos y sus familias, sino miles de sobrevivientes”, contó Bignami. “Muchos eran menores de edad, tomaron decisiones sus padres. En el medio, se suicidaron cantidad de sobrevivientes, han muerto cantidad de familiares. En su momento, varios de nosotros habíamos promovido que se manejara una indemnización del tipo de los desaparecidos, que se tomara una decisión. Eso es darle menos vueltas al Estado. Cuando los gobiernos dicen ‘no hay plata’ es que no hay decisión política de poner esa plata en ese lugar”, aseguró.