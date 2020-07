0 shares







EL HÁBITAT EN PERMANENTE CONFLICTO –

Por registro de villas y asentamientos, el barrio 25 de Septiembre (cerca del Milenio Cuartel V) nació en el año 2017. Las emergencia de niveles y grados sociales empujó a muchas familias a ocupar una tierra que tendría propietarios. Con este encuadre la jornada del sábado 18 de julio tuvo pantalla nacional. Crónica TV, que tiene un móvil asignado en nuestro distrito, transmite lo que dijo llamarse «el desalojo en puerta de más de 300 familias». Sea porque la justicia está parada, pero fundamentalmente porque las órdenes de lanzamiento están suspendidas, la «amenaza» provocó una tensión entre quienes se «presentaban como supuestos dueños» y los que habitan las parcelas.

Yesica está en un pedacito de tierra desde hace tres años. Cursaba un embarazo cuando, junto con su esposo, colocaron las estacas de la casilla. Vive en la subsistencia, siente la preocupación o temor de perder algo más que una porción de suelo: «Vinieron al barrio y se presentó el supuesto dueño del predio diciendo que tenía una orden de desalojo. Estaba el patrullero y trajeron un canal de comunicación (Crónica TV) y salieron a decir que estábamos los vecinos vendiendo los terrenos, y no fue así, la toma se hizo hace casi tres años. Es gente que necesita, que se está rompiendo el lomo para construir su casa; vinieron a mi casa a decir barbaridades, a decir cosas que no son ciertas. Hubo un vecino de la parte del fondo que publicó eso, pero que no pertenece al barrio donde está la toma y por culpa de eso estamos todos afectados. Ese sábado se presentó alguien del Municipio, dijo que coordinó una reunión con un vecino de cada manzana para el día martes o miércoles para charlar, pero nos dijo que desde el Municipio no hay ninguna orden de desalojo, pero quiere que consigamos el número de alguno de los dueños para pactar una reunión para hablar.

Le compraste a alguien el terreno, porque hace tres años está la toma ¿cómo fue el procedimiento?

Nosotros terminamos acá porque necesitábamos un lugar para estar con mi marido. En ese momento estaba embarazada y mi cuñado nos dio el lugar porque nosotros necesitábamos, pusimos una casita, al tiempo perdí mi bebé y nosotros con lo poco que pudimos levantamos la casilla.

¿Qué cantidad de familias hay?

En esta toma más de 300 familias porque son 12 manzanas y cada manzana tiene un montón de casitas, más para el fondo hay más pero eso ya es de otra toma y ya no sé cuántas familias hay ahí también

¿Tienen acceso a luz eléctrica, agua potable, el vivir día a día?

No, acá los pocos vecinos que tienen bomba de agua ayudan al resto, y la luz la traemos del barrio El Milenio y a veces tenemos baja tensión o no tenemos luz porque explotan todos los transformadores, o a veces ellos tiene luz y nosotros tenemos la tensión muy baja que ni siquiera podemos enchufar una pava o estufa cuando hace frío. A nosotros nos habían prometido hace seis meses atrás que iba a venir Edenor a poner la luz y nunca apareció, nunca se hizo nada, acá entre los vecinos juntamos plata para los cables para tener luz en el barrio, para los postes

No tienen medidores con tarjetas

No, nada. Nosotros juntamos firmas, presentamos por carta a la Intendenta todo este año y nunca tuvimos respuesta.

¿Creen que pueden quedarse ahí o hay miedo a perder lo construido después de tres años?

La gente tiene miedo a perder, tenemos miedo que vengan y nos saquen porque es lo poco que tenemos y lo que conseguimos con sacrificio, hay familias que tienen más de cuatro hijos y están acá, tienen un ranchito de 2×2 y siguen estando porque no tienen otro lugar

El sábado estas personas que dicen ser los propietarios de las parcelas ¿fueron con la policía?

Si, fueron con un patrullero más que nada para mí fueron por el canal, pero ellos después dijeron en la televisión que tenían una orden de desalojo y que querían esos terrenos porque acá lo estaban vendiendo. Supuestamente quien dice ser el dueño, por lo que me contaban los vecinos, más temprano andaba con dos camionetas y supuestamente con matones que querían cobrar los terrenos. Nosotros pagamos los terrenos pero ni siquiera nos dan un papel.