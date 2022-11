Cuadrillas de Libres del Sur limpian este sábado la Primaria N° 39

Cooperativa de Libres del Sur presenta la intención de contribuir al mantenimiento de la Escuela 39 de Cuatro Vientos. Esa estructura que percibe el Potenciar Trabajo cuenta con dos cuadrillas, una de obras y otra de limpieza mantenimiento. «Tuvimos una reunión con la Directora de la Primaria y le preguntamos si necesitaba la limpieza del patio ya que veíamos muy sucia la entrada a la institución. Nos respondió que sí, pero también ayudamos con el tema de rejas y reposición de vidrios y pizarrones», explica Alejandra.

Este sábado serán tres (3) cuadrillas, que cubren las zonas de Mariló, Cuatro Vientos y Villanueva, se presentan en la Primaria 39 para limpiar las aulas: «La escuela pide personal y no obtiene respuestas, cuenta con un (1) trabajador auxiliar, por eso vamos allí porque los alumnos /as no pueden estudiar en esas condiciones».