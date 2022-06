«Cuando dicen que Mariel es la Intendenta de los movimientos sociales creo que le bajan el precio»

Micaela Baraibar tiene una conductora que la invita a soñar con un mundo mejor, con un Estado presente y una política que transforme la vida. Es Cristina Fernández de Kirchner su conductora, quien despierta pasión y admiración en la joven militante que cree en el poder y su conquista.

El campo abierto entre trabajo y economía social divide aguas. De los dos lados de la subgrieta hay fundamentos sólidos para entender, por lo menos, porque el tema no es de membrana electoral. En ese plano, Micaela define qué es La Cámpora e ingresa en la disputa: «La Cámpora es una organización política territorial, peronista de raíz y repito, de raíz territorial. Militamos con un objetivo político que es transformar la realidad de los vecinos y las vecinas, pero si lo queremos hacer más tangible o más real, la verdad es que nuestra disputa es de poder político y nuestro sueño, nuestra idea es gobernar, porque es la única manera de transformar la realidad de las personas. Entonces, además del sueño y la disputa política de gobernar es formarnos mejores para lograrlo».

¿Están gobernando o no están gobernando? ¿O La Cámpora siente que este gobierno no los representa aún integrándolo?

No, yo creo que este gobierno es del Frente de Todos, es un frente político amplio. Como dijo Cristina, dentro del frente hay discusiones, me gustó que hayas recalcado al principio que no es un quiebre, no es que hay una rotura, sino que hay que dar discusiones que notoriamente no se vienen dando, no hay mesas de discusión y acá Cristina devela que a nivel nacional, los que conducen lo más grande del país no están dando discusiones, imaginate dentro de lo más chico, dentro de las provincias, dentro de cada territorio. Me parece que esto es una alarma de que necesitamos dar discusiones políticas, necesitamos mesas de discusión política.

Cuando Cristina habló de la tercerización de los planes, luego hubo respuestas muy firmes y duras hacia ella, incluso calificarla como la Tía Abuela enojada, ¿qué te pasa a vos que reconocés en Cristina una líder natural y una guía para los jóvenes?

Sí, creo que Cristina además de líder natural y demás, demostró lo que es gestionar, demostró lo que es gobernar y demostró lo que es un índice de estabilidad laboral en las personas. Creo que también, como dijiste, no fue un señalamiento a una persona ni a un sector político, sino que Cristina habló una hora y media de una situación económica. Estamos en un momento económico difícil, nadie lo puede negar, creo que hablar de que la macro economía cierra bien, y demás, nosotros que estamos en la calle, que estamos en el territorio, lo que vemos es que no hay el laburo suficiente, las personas que laburan con su salario no llegan a fin de mes, con el salario llegan a pagar el alquiler y cinco lucas para sobrevivir el resto del mes. Entonces nosotros como espacio político asumimos que estamos en un nivel económico súper difícil, ante eso Cristina también destaca el rol social que tienen los planes, que está bien y que están creados con otro objetivo, no con el objetivo de sustentar organizaciones sino con el objetivo es generar trabajo, generar industria, generar laburo de verdad, laburo genuino. Y para eso, necesitamos una política económica que la acompañe, no habrá industrialización si no hay política económica de fortalecer la industria nacional. Creo que el mensaje de Cristina fue amplio, no solamente a un sector. Discutamos el plan económico y discutamos que puedan existir fuentes de trabajo genuino para esas personas que quieren trabajar, que yo no tengo dudas que los beneficiarios de planes tienen muchísimas ganas de tener un trabajo digno y real, porque cuando Cristina dice ‘el peronismo es laburo’ el peronismo es laburo real, es que te alcance para irte de vacaciones, que te alcance para cobrar un aguinaldo, eso es laburo y nosotros vamos por eso.

La respuesta de los dirigentes sociales es que la economía popular es trabajo, que es un herramienta que enfrenta al sistema capitalista ahí está el gran debate porque son estructuras que discuten la política

No, está buenísimo, lo que necesitamos es que haya un modelo que lo acompañe. Si ellos plantean y profundizan, está genial. Tiene que haber un movimiento que lo acompañe, un movimiento económico, y ahí es donde Cristina dijo que esta economía no va para más, tenemos que cambiar el rumbo, los que son conducción tienen que mirar el espejo retrovisor y fijarse quiénes están quedando afuera y que nadie quede afuera, que todos estén dentro. Creo que ese fue el llamado de atención, quien está a cargo de decisión, en cargos de poder, sabe donde la está pifiando y creo que es ahí donde hay que discutirlo, analizarlo y repensarlo porque hay que buscarle otro rumbo.

Vamos a tercerización. Esa definición de Cristina política muy seria también, dice: no puede ser que un referente barrial dé alta o baja. Y habla de las mujeres que son las que están revolviendo las ollas. Al día siguiente en las cuentas sociales y se pueden ver hoy las mujeres revolviendo la olla esto esto es economía esto es la verdad, esta es la realidad.

Sí, por supuesto. Nosotros queremos que esas mujeres sean reconocidas a nivel laboral, quisiéramos que esas mujeres tengan oportunidades y por eso es que Cristina marca la discusión. Y que no sea porque un referente me da el alta o la baja. Cristina lo dijo claro y lo sostenemos de la misma manera.

¿No hay una estructura clientelar para vos? Vos que estás en el territorio, que conocés Moreno, ¿existe o es un mito?

Lo que Cristina devela es real, por eso también está bueno que lo haya dicho. Porque es real, porque sucede y eso no quiere decir que sea el 100%, sino que hay algunos sectores, hay algunas facciones y hay personas que sienten ese roce, de que el referente les da la baja a gusto y placer. Como lo dijo el Intendente de Pehuajó, el Estado tiene que abrazar y responsabilizarse de eso, que el Estado sea el interventor y que garantice que eso pueda transformarse en laburo.

Respuesta de dirigentes sociales, ya estuvo el Estado manejando eso, le fue mal. ¿Por qué ahora los quieren sacar de la cancha si nosotros lo hacemos bien y hay una economía popular?

Para mí el Estado debería intervenir de otra manera. No es ‘ya estuvo el Estado’, discutamos cómo estuvo el Estado y de qué manera. Creo que también, que Cristina lo diga a viva voz, sin poder conversarlo quiere decir que no hay espacio para conversarlo. Un gusto que ahora se dan estos espacios para poder conversarlo, para poder hablar y decir cómo salimos adelante, qué respuesta le damos a los vecinos, porque quienes tiene la responsabilidad de conducir deben dar la cara a la gente..

Hablemos de Moreno porque acá gobierna la líder del Movimiento Evita y es la Intendenta. ¿Ves que esa concepción de economía popular en la práctica tiene resultados? ¿Que no hay un estado paralelo, que las cooperativas se están fortaleciendo, que hay mejores respuestas?

Sí, yo creo que además de ser una persona del Movimiento Evita, Mariel es la intendenta de Moreno. A veces cuando dicen que es la Intendenta de los movimientos sociales creo que le bajan el precio, el pueblo de Moreno la eligió para que sea la autoridad máxima. Como tal es la que define el rumbo de nuestro distrito, hace muy buen laburo trayendo las cooperativas dentro del municipio y también creo que Mariel tiene la oportunidad que muchos, y que particularmente sueño, que es la de gobernar para este pueblo que amamos. Y en eso está haciendo algo histórico también con las obras públicas, está garantizando que haya personas dentro de las obras, personas que son beneficiarias del Potenciar Trabajo. Creo que está haciendo un buen trabajo, también nosotros los peronistas tenemos que discutir dentro del peronismo qué cosas está haciendo bien, qué cosas está haciendo mal.

¿Están discutiendo eso?

No hay espacio de discusión. Es importante que podamos tener debates políticos.

¿No hay una mesa en donde puedan charlar con el gobierno, que es del Frente de Todos, para saber qué mejoras se pueden hacer? ¿Entendí bien?

Claro, tendría que ser colectivo, abierto, charlarlo. Es importante abrir espacios de discusión y creo que Cristina plantea abrir el debate. Bueno abramos el debate en todos lados, abramos las discusiones en Moreno y que la discusión no es pelear, no es romper, no es más que aportarle. Es importante que también desde la gestión se sepa que todos los espacios políticos peronistas de Moreno quieren aportar a que mejore Moreno. Por lo menos hablo por nuestro espacio que es La Cámpora, no sé el resto de los espacios qué intereses o en qué están. Pero creo que el peronismo de Moreno quiere aportar.

Se dio una situación en Quilmes respecto a las cooperativas, hay una denuncia penal, y hay una similitud con Moreno porque quien hace la investigación periodística es el portal El Disenso. La Intendenta de Quilmes sale a responder esas denuncias. En Moreno Mariel es denunciada penalmente. ¿Cómo se renueva la política si hay silencio y no hay explicaciones?

Nosotras dentro de La Cámpora, también Mayra Mendoza es de la Mesa de la Comisión nacional, junto con Máximo, que es nuestro jefe político, lo que hizo al recibir todas estas denuncias también fue auto denunciarse para que en sede penal se analice y se investigue la veracidad de esa cuenta, que investigue todo. Las licitaciones, que se investigue. Mayra se puso a disposición de la justicia, de cara a su pueblo, de cara a su gente, de cara a sus compañeros y nosotros como compañeros y compañeras obviamente que entendemos que hay una presión política por ser mujer, por ser de La Cámpora, por tomar decisiones y por dejar afuera algunos actores políticos que han hecho mucho daño a la historia de Quilmes. Esa es la forma en la que queremos construir, para nosotras es esa la impronta con la cual se tiene que responder y ponernos a disposición de la justicia. Yo creo que si Mariel está segura todo va a estar bien, como también pasa con Mayra, y también dentro de la justicia nosotras damos una discusión importante que es pedir una reforma judicial feminista. Aprovecho el momento para decirlo porque parece que la justicia de Argentina deja muchísimo que desear por parte, ahora, los jueces se auto nombran en el Consejo de la Magistratura, hay mucho por discutir dentro de la justicia pero aún así, creo que hay que discutirlo, creo que es el lugar político para tramitar estás situaciones.

Mirando la semana, no haciendo futurología barata sino pensando en el 23, todo indica que habrá una gran elección interna, ¿esto debe pasar en Moreno? ¿Es necesario una interna para fortalecer el oficialismo y no perder ante la oposición?

Yo creo que es importante una mesa de discusión política que abrace a todas las organizaciones y ojalá que se dé. No sé qué va a suceder en 2023, lo que sea mejor para el pueblo y lo que también defina Cristina que siempre que define algo es para la mejoría del pueblo. Yo creo que sí se abre una mesa de discusión donde puedan abrazarse a todos los sectores del peronismo, es adentro.

¿Acá no se produjo eso?

Creo que falta…

El Concejo Deliberante, si ves las sesiones, ¿hay un cambio, transformación o es un show?

Habría que pensar qué considero como una transformación del Concejo Deliberante. Creo que está lejano de su pueblo, si podría resumirlo en algún punto. Me encantaría que sea de otra manera, por eso también no me cuesta nada decir que nosotros soñamos gobernar y soñamos gestionar y soñamos transformar la política desde adentro y desde esos espacios. Creo que ese es el camino dentro del peronismo y hay que aportarle muchísimo porque los que somos militantes de barrio, militantes de base y militantes de una organización política también tenemos para aportar muchas discusiones dentro del Concejo Deliberante. Me parece que es una lástima que se pierdan esos lugares y que se pierdan esas discusiones, hay mucho por transformar todavía.