«Cuando el poder político se pone a la par del vecino se logran estas cosas»

El gobierno municipal y una comisión han puesto en marcha la reutilización y posesión del predio que es popularmente conocido como El Embarcadero. Tiene como objeto la restauración de la torre y planta baja, espacio asignado a «equipamiento comunitario».

Mientras los cooperativistas desmalezan y ponen en condiciones una cancha de fútbol, en el interior del inmueble habita un grupo de artesanos, artistas y músicos que declaran «al espacio no hay que recuperarlo porque está vivo».

Integra esa comisión de vecinos /as y comerciantes, que reconocen la decisión institucional del gobierno.

Miguel Ángel Balvorín manifiesta: «Esto lo llevó adelante la diputada provincial Débora Galán que articuló con el Concejo Deliberante, en este caso con el presidente de bloque del Frente de Todos, Lucas Franco. Acompañaron esta iniciativa de recuperar este edificio para ser restaurado y ponerlo al servicio de toda la comunidad».

En términos dominiales, hay una sesión a favor del municipio en la intendencia de Lombardi, el propietario debía, entrega esto y se liquida la deuda por otro terreno

Sí, tenía una quinta en La Reja y se trabajó en ese sentido en la época de Lombardi. Entonces quisimos reflotar esta ordenanza que ya existía y ponerla en vigencia, y tratar de recuperar esto por las vías legales. Y había dos personas en el momento que el municipio hizo la posesión, estaba la delegada municipal y los concejales /as Aguilera y Lucas Franco, y la parte del IDUAR. Pero todo fue articulado y mancomunado y yo lo que quiero destacar que cuando el poder político se pone a la par del vecino en todas sus inquietudes y necesidades, se logran estas cosas de poder recuperar hasta la parte de financiar la restauración.

¿Ya está el presupuesto para financiar La Torre llamada El Embarcadero?

Se hicieron los estudios de factibilidad a ver en qué condiciones se encontraban y estimo que sí.

Álvarez puede tener esto, un proyecto que me mostrabas que data del año 1991 referido a una parquización de la área que se encuentra entre la Estación y la ruta. El año pasado se presentó oficialmente el ante proyecto del Polo Ferrocultural, incluso una escuela técnica, un centro cívico para que funcione la Delegación, oficinas de Provincia y Nación. Ahora surge este lugar para equipamiento comunitario que está fuera del proyecto antes mencionado que corresponde a Nación, más precisamente a Damián Contreras como presidente de FASE

Claro, la verdad que sí. Igual está todo por hacerse, esto es un detalle dentro de todo. Parece una incongruencia, acá hacemos una oficina y allá un centro cultural. Pero lo importante es que está todo en marcha y que de esta manera hay que apostar a la política tan devaluada, por supuesto que hicieron mérito para que se devalúe de esta manera también. Estas son las cosas que hace la política, recuperar este predio que es tan importante para la comunidad de Francisco Álvarez.

Un buen trabajo, lo destacás vos, de la diputada provincial Débora Galán y del concejal Lucas Franco, presidente del bloque

Exacto, sobre todo estuve presente en el momento de charlar con los ocupantes de acá del lugar que no sabemos quiénes son, ni a qué se dedican, ni de dónde son porque no son de Francisco Álvarez.

Se hacen talleres ahí

No había nada. Argumentaron que había familias y no había nada en el momento que estuvimos nosotros. Estaban ellos dos y en un momento se pusieron bastante agresivos contra el personal de acá de la cooperativa que estaban limpiando el predio. La voz que trató de apaciguar todo fue la de Lucas Franco que intervino, y el señor Federico Aliaga (IDUAR) que trató de hacerles entender de que los ocupantes son ellos y que el predio pertene a la municipalidad de Moreno. Gracias a Dios no pasó más de eso, de un arrebato. Hoy contamos con la presencia permanente de la Municipalidad.

En la esquina está el CPU instalado en la gestión Festa. Ahora vemos las cooperativas

Es uno de los temas que hablamos porque está mal ubicado el CPU, cada vez que viene la policía estacionan al lado y es un riesgo para los que vienen ingresando al pueblo, sobre todo que no hay luces y la idea es trasladar el CPU dentro del predio. Y ahí pueden estacionar y que hagan un rondín correspondiente para la custodia.

¿Estás contento con esto?

La verdad que sí, venimos remando porque esto no es nuevo. Nosotros cuando hice este proyecto, también en el 90, había muchas personas que colaboraron. Reuniéndonos hace más de un año para formar una comisión de vecinos apartidaria, porque todos con diferentes pensamientos políticos nos respetamos y nos sentamos, aquí no hubo grieta, no hubo nada. El fin común de todos era llegar a recuperar eso para la comunidad de Francisco Álvarez.

¿Se armó la comisión de la recuperación de La Torre?

Exacto. Y así lo tratamos y lo impulsó la diputada Débora Galán que trabajó sobre esto y obviamente, la parte legislativa y ejecutiva del Municipio, que ahora tomó cartas en el asunto y está limpiando el predio. Obviamente adentro no está en condiciones de vivir nadie, sin agua, sin luz, y la suciedad conviviendo con las ratas. Esto es lo que anhelábamos muchos vecinos de Francisco Álvarez, sobre todo yo que nací acá a la vuelta y somos quinta generación. Desde el año 47 que vivimos acá, amamos este pueblo y a su gente.