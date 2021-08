«Cuando hablás con el vecino de a pie te dice que el Estado de Mariel Fernández está ausente»

Gonzalo Díaz comprende las generales de la ley y también de la política en el plano de la «trascendencia». Ésta parece buscar una conexión de acuerdo generacional que cubra las expectativas del futuro inmediato. Como líder de Comunidad Organizada estaba en la lista dentro del Frente de Todos que elaboró Ismael Castro. Esa vertiente, un desprendimiento de La Esperanza de Todos, no recurrió a la justicia electoral para seguir la pelea bien adentro, una decisión que en palabra de Díaz es: «Yo estuve desde el comienzo en La Esperanza de Todos y fue el espacio que puso en discusión en Moreno la posibilidad que tengamos PASO. Fue tan grande el hecho que llegó a discutirse en la Provincia de Buenos Aires y estamos muy contentos con eso porque se fue creando ese clima que necesitábamos, pero luego que después cada uno tomó el rumbo que creía conveniente. Nosotros pedimos las PASO, nos presentamos en el PJ pero decidimos no continuar el camino de la judicialización porque pensamos que no estaban las condiciones dadas para avanzar con eso. Tal vez eso fue el punto de inflexión y de miradas diferentes, pero en conjunto hubo cuatro listas del Frente de Todos, por lo tanto en lo particular estoy muy contento con lo que se logró, y ojalá que los compañeros que llevaron el pedido de la justicia electoral tengan suerte porque se lo merecen, armaron un gran equipo».

¿Por qué la oposición a Mariel Fernández? ¿Por qué no se sienten contenidos y toman la decisión de construir algo alternativo dentro del Frente de Todos?

Cuando asumió todo el peronismo de Moreno la acompañó, hablo del proceso electoral de octubre de 2019 donde se hizo una muy buena elección. Pero a partir que asumió la gestión hubo muchos gestos de mezquindades, tal vez por la vorágine ya que en la interna hubo muchas listas, pero en enero y febrero de 2020 hubo muchos despidos con compañeros /as que se quedaron sin trabajo. Eso fue algo muy fuerte para la militancia de Moreno, si bien eso fue pasando y bajando los decibeles, en la cotidianidad se expresaba ese sectarismo que se promulga, esa exclusión de sectores de la política que no es otra cosa que un antiperonismo, en términos doctrinarios. No hubo espacios de debate y discusión para poner primero a Moreno por encima de las ambiciones personales, por eso nos fuimos separando ante la falta de canales de encuentro.

AUDIO 1 GONZALO DÍAZ

Con relación al antiperonismo, entiendo que escuchaste de funcionarios /as del gobierno que su construcción es con el peronismo de las comunidades más que con las «orgas»

Lo escuché a lo largo de los últimos meses, incluso con declaraciones algo polémicas, pero la realidad es una: vas a los barrios y te dicen que el Estado está ausente. Más allá de las organizaciones políticas y sociale, cuando hablás con el vecino de a pie, que sale a trabajar, el que tiene una PYME o un comercio, te dice que el Estado de Mariel Fernández está ausente. Eso es lo que nosotros vemos y decimos que el Estado tiene que estar al servicio de toda la comunidad de Moreno.

En septiembre, ¿van a militar toda la boleta del Frente de Todos? ¿Hacen campaña por el gobierno de Mariel Fernández?

No, te voy hablar en términos personales del espacio que compongo y represento (Comunidad Organizada): vamos a militar la boleta de diputados y senadores pero en Moreno lo que tenemos que decirle a los vecinos es que elijan porque hay montón de alternativas peronistas. Hay que valorar el gesto que tuvo Aníbal Asseff de poner como cabeza de lista a Julián (Cigna), que es un compañero y amigo. También está Walter Festa, también el espacio de Randazzo, no obstante hay que mirar más allá de lo electoral porque lo que nosotros hicimos es el comienzo del camino hacia el 2023. Como jóvenes y peronistas tenemos que plantear un acuerdo con todos los sectores de la política, incluyendo a los comerciantes, para sacar a Moreno del abandono de los últimos 30 años, haciéndonos cargo porque gobernó el peronismo, sin olvidar que desde el año 2015 y hasta hoy los vecinos /as han demostrado que votan diferente, que ya las estructuras no te garantizan la victoria.. quizá nos llevemos una sorpresa.

AUDIO 2 GONZALO DÍAZ